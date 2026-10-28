Το «πρόσωπο της φερριτίνης»: Τι είναι το viral trend και πώς διαγιγνώσκεται η έλλειψη σιδήρου

Ένα viral trend που κυκλοφορεί στα social media, όπως το TikTok, ισχυρίζεται ότι μπορεί κανείς να «διαβάσει» την κατάσταση της υγείας του απλώς κοιτώντας το πρόσωπό του. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «πρόσωπο της φερριτίνης», περιγράφει μια εικόνα που υποτίθεται ότι συνδέεται με χαμηλά επίπεδα σιδήρου στον οργανισμό. Παρόλο που η συζήτηση αγγίζει ένα πραγματικό και συχνό πρόβλημα υγείας, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο συγκεκριμένος όρος δεν είναι ιατρικός και δεν αποτελεί αναγνωρισμένο τρόπο διάγνωσης.

Το «πρόσωπο της φερριτίνης» και η πραγματικότητα

Το «πρόσωπο της φερριτίνης» χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με το trend, από θαμπό και ξηρό δέρμα, σκασμένα χείλη και μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποδίδονται σε χαμηλά επίπεδα σιδήρου, ωστόσο, δεν υπάρχει ιατρική βάση για τον όρο αυτό, ούτε χρησιμοποιείται ως διαγνωστικό εργαλείο από τους επιστήμονες υγείας.

Ο σίδηρος είναι ζωτικής σημασίας για πολλές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Η πιο γνωστή του συμβολή είναι στην παραγωγή αιμοσφαιρίνης, της πρωτεΐνης που βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά οξυγόνου από τους πνεύμονες σε όλα τα μέρη του σώματος. Όταν ο σίδηρος δεν επαρκεί, μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία, με συμπτώματα όπως κόπωση, αδυναμία και δύσπνοια.

Η σημασία της φερριτίνης και τα σωματικά σημάδια

Η φερριτίνη είναι μια πρωτεΐνη που αποθηκεύει σίδηρο στον οργανισμό, και η μέτρησή της παρέχει πληροφορίες για τα αποθέματα σιδήρου. Επομένως, χαμηλά επίπεδα φερριτίνης μπορεί να υποδηλώνουν έλλειψη σιδήρου, ακόμη και πριν εκδηλωθεί πλήρως η αναιμία.

Η έλλειψη σιδήρου μπορεί πράγματι να επηρεάσει την εξωτερική εμφάνιση, ειδικά σε πιο προχωρημένα στάδια. Η ωχρότητα του δέρματος μπορεί να γίνει πιο εμφανής όταν η έλλειψη έχει οδηγήσει σε αναιμία. Οι ειδικοί αναφέρουν επίσης ότι το δέρμα μπορεί να γίνει λεπτό και ξηρό, οι μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια να ενταθούν και να εμφανιστούν σκασίματα στις γωνίες του στόματος.

Επιπλέον, τα μαλλιά και τα νύχια μπορεί να παρουσιάσουν αλλαγές. Μπορεί να παρατηρηθεί σπάσιμο των μαλλιών, ενώ τα νύχια ενδέχεται να γίνουν εύθραυστα και να αναπτύσσονται πιο αργά. Ωστόσο, κανένα από αυτά τα σημάδια δεν είναι από μόνο του αρκετό για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη έλλειψης σιδήρου.

Τα πιο συχνά συμπτώματα και η διάγνωση

Τα πιο κοινά συμπτώματα της έλλειψης σιδήρου σχετίζονται περισσότερο με το πώς αισθάνεται κανείς παρά με το πώς φαίνεται. Η επίμονη κόπωση και η μειωμένη αντοχή στην άσκηση είναι από τα συχνότερα παράπονα. Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν δύσπνοια ακόμη και με ήπια σωματική δραστηριότητα, ζάλη, πονοκεφάλους, κρύα χέρια και πόδια, καθώς και μια αίσθηση «διανοητικής θολούρας».

Λόγω του ότι τα συμπτώματα μπορεί να είναι ασαφή και να εξελίσσονται σταδιακά, η έλλειψη σιδήρου δεν αναγνωρίζεται πάντα εύκολα. Η εικόνα στον καθρέφτη δεν μπορεί να προσφέρει μια οριστική απάντηση. Ο μόνος επίσημος και αξιόπιστος τρόπος για να διαπιστωθεί αν υπάρχει έλλειψη σιδήρου είναι ο αιματολογικός έλεγχος.

Με πληροφορίες από: cookout.skai.gr