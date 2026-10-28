Καταργούνται ονομασίες σε πατατάκια και άλλα σνακ λόγω νέων κανόνων της ΕΕ

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες που αφορούν τα φυτικά υποκατάστατα κρέατος δημιουργούν προβληματισμό στους παραγωγούς σνακ, καθώς ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγές ονομασιών σε δημοφιλή προϊόντα. Οι ρυθμίσεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν γεύσεις όπως μπέικον, μπάρμπεκιου ή ψητή μπριζόλα σε πατατάκια και άλλα είδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην αποφυγή σύγχυσης των καταναλωτών, απαγορεύοντας όρους κρέατος σε χορτοφαγικές εναλλακτικές.

Ποια προϊόντα επηρεάζονται

Η επίδραση των νέων κανονισμών δεν περιορίζεται μόνο στα πατατάκια. Στην ίδια κατηγορία προϊόντων που ενδέχεται να χρειαστούν μετονομασία περιλαμβάνονται και έτοιμες σούπες νουντλ με γεύσεις όπως κοτόπουλο ή γαρίδες.

Επίσης, επηρεάζονται διάφορα κατεψυγμένα plant-based γρήγορα γεύματα, όπως οι «χορτοφαγικές κουτομπουκιές» ή τα «vegan burger». Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των προϊόντων είναι ότι, ενώ φέρουν ονομασίες που παραπέμπουν σε κρέας, στην πραγματικότητα είναι χορτοφαγικά ή ακόμα και vegan.

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ και οι αντιδράσεις

Οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ το 2029, απαγορεύουν τη χρήση όρων όπως «μπριζόλα» και «κοτόπουλο» για χορτοφαγικές εναλλακτικές. Στόχος είναι η αποτροπή της σύγχυσης των καταναλωτών σχετικά με τη φύση των προϊόντων που αγοράζουν.

Αυτή η αλλαγή έχει προκαλέσει ανησυχία στους παραγωγούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Σνακ (European Snacks Association) εκφράζει φόβους ότι η σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών νομοθεσιών και η ασαφής διατύπωση δημιουργούν αβεβαιότητα. Οι παραγωγοί δεν γνωρίζουν αν τα προϊόντα τους παραβιάζουν τον νόμο και αν θα πρέπει να προχωρήσουν σε αλλαγή των ετικετών τους.

Αίτημα για σαφήνεια και εξαίρεση

Οι παραγωγοί ζητούν σαφήνεια σχετικά με το ποιοι κανόνες εφαρμόζονται στα σνακ με γεύση κρέατος. Σύμφωνα με τη νομική τους ανάλυση, τρία νομοθετήματα της ΕΕ – ο κανονισμός για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, ο κανονισμός για τις αρωματικές ύλες και η τρέχουσα Κοινή Οργάνωση Αγορών (ΚΟΑ) – συγκρούονται μεταξύ τους, καθιστώντας ασαφές ποιο υπερισχύει.

Ο πρόεδρος της European Snacks Association, Ολιβιέ Ντεβό, ζητά μια ρητή εξαίρεση για τις αρωματικές ύλες στην αναθεώρηση της ΚΟΑ για την περίοδο μετά το 2027, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαπραγμάτευση. Μάλιστα, έχει ήδη κατατεθεί σχετική τροπολογία από ευρωβουλευτές του ΕΛΚ. Η εξαίρεση αυτή θα κάλυπτε αλμυρά σνακ, σάλτσες και καρυκεύματα, όπου οι σχετικοί με το κρέας όροι περιγράφουν τη γεύση και όχι την ταυτότητα ή το διατροφικό περιεχόμενο του προϊόντος.

Διαφωνίες και προτεραιότητες

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι οι ευρωβουλευτές με αυτή την άποψη, ακόμα και αν προέρχονται από την ίδια ευρω-ομάδα. Για παράδειγμα, η Γαλλίδα ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Σελίν Ιμάρ, επιθυμεί να απαγορευθεί ο όρος «μπέργκερ» και περίπου δώδεκα άλλοι όροι, όπως το chorizo, η μορταδέλα και το black pudding, για φυτικές εναλλακτικές.

Παρά τις διαφωνίες αυτές, σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι, από νομοθέτες μέχρι μη κυβερνητικές οργανώσεις, θα προτιμούσαν να αφήσουν πίσω τους τη μάχη της ορολογίας. Η γενική τάση είναι να ασχοληθούν με άλλα, αναμφισβήτητα σημαντικότερα, ζητήματα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr