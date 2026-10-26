Η «κοιλιά της εμμηνόπαυσης»: Αιτίες και παράγοντες που την επηρεάζουν

Η ηλικία και οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν γύρω από την περίοδο της εμμηνόπαυσης μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα αποθηκεύει λίπος. Συχνά, παρατηρείται εναπόθεση λίπους στην περιοχή γύρω από τη μέση. Πολλές γυναίκες διαπιστώνουν ότι η μέση τους μεγαλώνει ή ότι συγκεντρώνουν περισσότερο λίπος στην κοιλιά, ακόμα κι αν οι διατροφικές τους συνήθειες ή το επίπεδο της σωματικής τους δραστηριότητας δεν έχουν αλλάξει σημαντικά.

Τι είναι η «κοιλιά της εμμηνόπαυσης»

Η αλλαγή αυτή συχνά αποκαλείται «κοιλιά της εμμηνόπαυσης». Ο όρος αυτός δεν αποτελεί επίσημη ιατρική διάγνωση, αλλά χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αύξηση του λίπους στην κοιλιακή περιοχή που παρατηρούν πολλές γυναίκες κατά την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση.

Η περιεμμηνόπαυση είναι η μεταβατική περίοδος πριν από την εμμηνόπαυση, κατά την οποία τα επίπεδα των ορμονών, κυρίως των οιστρογόνων, παρουσιάζουν διακυμάνσεις και στη συνέχεια μειώνονται. Αυτή η περίοδος αρχίζει συχνά κατά τη δεκαετία των 40, αν και η ηλικία έναρξης διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα. Η εμμηνόπαυση θεωρείται ότι έχει επέλθει όταν έχουν περάσει 12 συνεχόμενοι μήνες χωρίς έμμηνο ρύση, εφόσον δεν υπάρχει άλλη αιτία για τη διακοπή της.

Ο ρόλος των ορμονικών αλλαγών

Κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης, ορισμένες γυναίκες παρατηρούν αύξηση του σωματικού βάρους, ενώ άλλες διαπιστώνουν κυρίως αλλαγή στο σημείο όπου αποθηκεύεται το λίπος. Για παράδειγμα, μπορεί να συγκεντρώνεται περισσότερο λίπος στην κοιλιά και λιγότερο στους γοφούς και στους μηρούς.

Είναι σημαντικό να διακρίνουμε αυτές τις δύο αλλαγές: η αύξηση του συνολικού σωματικού βάρους σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ηλικία και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής. Αντίθετα, οι ορμονικές μεταβολές της εμμηνόπαυσης συμβάλλουν ιδιαίτερα στην αλλαγή της κατανομής του λίπους προς την κοιλιακή περιοχή.

Παράγοντες που συμβάλλουν στη συσσώρευση λίπους

Η συσσώρευση λίπους στην κοιλιά κατά τη μέση ηλικία δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα. Συνήθως προκύπτει από τον συνδυασμό ορμονικών αλλαγών, φυσιολογικών μεταβολών που σχετίζονται με τη γήρανση και παραγόντων του τρόπου ζωής.

Η μείωση των οιστρογόνων επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται το λίπος στο σώμα. Κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση, η μείωση των επιπέδων τους συνδέεται με μεγαλύτερη τάση συσσώρευσης λίπους στην κοιλιά και με αλλαγή της κατανομής του λίπους από τους γοφούς και τους μηρούς προς τον κορμό. Επιπλέον, η απώλεια μυϊκής μάζας, οι αλλαγές στον ύπνο και στη σωματική δραστηριότητα, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορούν επίσης να επηρεάσουν το σωματικό βάρος και την κατανομή του λίπους.

Με πληροφορίες από: jenny.gr