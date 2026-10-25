Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» για υπόθεση φορολογικής απάτης

Σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) από το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, με επίκεντρο την γνωστή αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο». Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Άγγελος Γιαννακόπουλος, καθώς και ένας λογιστής του.

Οι συλλήψεις αυτές σχετίζονται με υπόθεση φερόμενης φορολογικής απάτης, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να διενεργούν ταυτόχρονες εφόδους και σε άλλες περιοχές.

Επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε εξέλιξη

Η αστυνομική επιχείρηση, την οποία ορισμένες πηγές αναφέρουν ως ενέργεια του «ελληνικού FBI», ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Η ΔΑΟΕ, ως αρμόδια υπηρεσία, έχει αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία χαρακτηρίζεται ως φορολογική απάτη-μαμούθ.

Η δράση των αστυνομικών κλιμακίων εκτείνεται σε διάφορες περιοχές, όπου πραγματοποιούνται συντονισμένες έρευνες. Ο στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση του κυκλώματος και η σύλληψη όλων των εμπλεκομένων προσώπων.

Οι συλλήψεις του ιδιοκτήτη και του λογιστή

Κεντρικό πρόσωπο των συλλήψεων είναι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», μιας επιχείρησης με δεκάδες υποκαταστήματα στην Αττική. Μαζί του, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός λογιστή που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση.

Οι δύο αυτές συλλήψεις αποτελούν την πρώτη γνωστή εξέλιξη της ευρείας αστυνομικής έρευνας. Πέρα από τον ιδιοκτήτη και τον λογιστή, έχουν τεθεί χειροπέδες και σε συνεργάτες τους, καθώς και σε άλλα μέλη που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα της φορολογικής απάτης.

Το πλαίσιο της φερόμενης φορολογικής απάτης

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής κάνουν λόγο για υπόθεση φορολογικής απάτης εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα τα συγκεκριμένα αδικήματα που διερευνώνται από τις αρχές, ούτε το ακριβές αντικείμενο της αστυνομικής επιχείρησης.

Η αλυσίδα «Χωριάτικο» βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για αυτή τη φερόμενη οικονομική παρανομία. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποκαλύψουν το εύρος και τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος που φέρεται να διέπραττε τις παράνομες πράξεις.

Συντονισμένες εφόδοι και αναμονή για περισσότερες πληροφορίες

Εξειδικευμένα κλιμάκια της Αστυνομίας πραγματοποιούν ταυτόχρονες και συντονισμένες εφόδους σε διάφορες περιοχές, συλλέγοντας στοιχεία και προχωρώντας σε περαιτέρω συλλήψεις. Η επιχείρηση είναι δυναμική και αναμένεται να φέρει στο φως περισσότερες πτυχές της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες Αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης ή τον αριθμό των συλληφθέντων. Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ώρες, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές συνεχίζουν το έργο τους.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια των διωκτικών αρχών για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και της φοροδιαφυγής, ειδικά όταν πρόκειται για επιχειρήσεις με εκτεταμένο δίκτυο δραστηριοτήτων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki