Ξερετε τι έγινε στην Σερβία; Νίκη της φοιτητικής λίστας

Στη Σερβία επικρατεί γιορτινή ατμόσφαιρα μετά τον θρίαμβο της «Φοιτητικής Λίστας» στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 25η Οκτωβρίου. Χιλιάδες πολίτες έχουν κατακλύσει κεντρικούς δρόμους και πλατείες πόλεων, κρατώντας σερβικές σημαίες και φωνάζοντας «νίκη, νίκη» και «ελευθερία, ελευθερία».

Οι πανηγυρισμοί στο Βελιγράδι

Στο Βελιγράδι, δεκάδες χιλιάδες πολίτες παραμένουν στην πλατεία «Σλάβια», έναν χώρο όπου οι φοιτητές πραγματοποιούσαν τις συγκεντρώσεις τους τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Πολίτες εισήλθαν επίσης στον χώρο μπροστά από το προεδρικό μέγαρο, όπου για 16 μήνες κατασκήνωναν οι αποκαλούμενοι έμπιστοι του Βούτσιτς. Αφού απέσυραν τα μεταλλικά κιγκλιδώματα, διέλυσαν τις σκηνές και πυρπόλησαν μία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν εκεί δεν παρενέβησαν, ενώ οι πολίτες αποχώρησαν από το κέντρο της πόλης λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Γιορτές και στο Νόβι Σαντ

Οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν και στο Νόβι Σαντ μετά τα μεσάνυχτα. Εκεί, ακτιβιστές του φοιτητικού κινήματος αφαίρεσαν από κεντρικό κτήριο της πόλης ένα τεράστιo πανό.

Στο πανό απεικονιζόταν ο εγκληματίας πολέμου Βόισλαβ Σέσελι και αναγραφόταν το μήνυμα: «Πατρίδα μας η Σερβία-Μητέρα μας η Ρωσία».

Δηλώσεις της «Φοιτητικής Λίστας»

Εκπρόσωποι της «Φοιτητικής Λίστας» απηύθυναν έκκληση στους υποστηρικτές τους να γιορτάσουν αξιοπρεπώς και να μην αντιδρούν σε προβοκάτσιες.

Ο ακαδημαϊκός Ράντομιρ Σταϊτσιτς, μιλώντας εκ μέρους των φοιτητών σε συνέντευξη τύπου στην έδρα του κινήματος, επισήμανε: «Σήμερα ο λαός νίκησε τον φόβο και κέρδισε την ελευθερία του. Οι πολίτες διεκδίκησαν και κέρδισαν το δικαίωμα να είναι όλοι ισότιμοι απέναντι στο νόμο».

????????????Belgrade, Serbia, at 1 AM. Students are celebrating their election victory. Flags of Jesus Christ, Archangel Michael and Orthodox Christianity are waving everywhere. Not a single EU flag in sight. https://t.co/KpfTVwyiZo — Mario ZNA (@MarioBojic) October 26, 2026

Τα αποτελέσματα των εκλογών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η εταιρεία IPSOS, βασισμένα στο 96% των ψηφοδελτίων, ο συνδυασμός «Φοιτητική Λίστα-Οι φοιτητές νικούν!» έλαβε το 52,9% των ψήφων. Αυτό του εξασφαλίζει 140 έδρες από τις συνολικά 250 στο κοινοβούλιο.

Celebrations have erupted in the streets of Serbia's capital Belgrade, after long-standing leader Aleksandar Vučić admitted defeat to a student-led protest movement in snap parliamentary elections. Read more: https://t.co/iOYTfXzeuc https://t.co/gQ2qDuPgU3 — BBC News (World) (@BBCWorld) October 25, 2026

Ο συνασπισμός «Ενωμένη Σερβία-Αλεξάνταρ Βούτσιτς» συγκέντρωσε 38,8% και 104 έδρες. Οι υπόλοιπες έδρες μοιράστηκαν στα μειονοτικά κόμματα, με 3 έδρες για τους Ούγγρους, 2 για τους Μουσουλμάνους και 2 για τους Αλβανούς.

Κανένα άλλο κόμμα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 3% που απαιτείται για την είσοδο στη βουλή. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα Σερβίας, που ιδρύθηκε από τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, δεν θα εκπροσωπηθεί στο κοινοβούλιο για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr