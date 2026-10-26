Η σύλληψη επιχειρηματία για απάτη 100 εκατ. ευρώ και η «αυτοκρατορία» με «μπροστινούς»

Σε μια υπόθεση που αφορά απάτη ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου, συνελήφθη χθες ο Άγγελος Γιαννακόπουλος. Ο επιχειρηματίας, ο οποίος εμφανιζόταν για πολλά χρόνια ως ένας από τους πιο ανερχόμενους στον χώρο της εστίασης, των νυχτερινών μαγαζιών, της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας πολυδαίδαλης έρευνας. Οι αρχές εξετάζουν ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και δραστηριοτήτων που απλώνονταν σε Αθήνα, Μύκονο και Ρόδο.

Η επιχειρηματική δράση και οι «αφανείς» εταιρείες

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε αναπτύξει σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στον ανταγωνιστικό κλάδο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής, καθώς και στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση. Ωστόσο, το όνομά του δεν εμφανιζόταν επίσημα στις εταιρείες που διαχειρίζονταν τα καταστήματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας χρησιμοποιούσε «μπροστινούς», δηλαδή άτομα που πληρώνονταν για να εμφανίζονται ως διαχειριστές στις εταιρείες του. Αυτή η πρακτική αποτελούσε βασικό στοιχείο της λειτουργίας της επιχειρηματικής του «αυτοκρατορίας», η οποία περιλάμβανε την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», στην οποία απασχολούνται εκατοντάδες εργαζόμενοι.

Επέκταση σε Μύκονο και Ρόδο

Η επιχειρηματική του δράση είχε επεκταθεί σημαντικά σε δύο από τα πιο τουριστικά νησιά της χώρας, τη Ρόδο και τη Μύκονο. Στη Μύκονο, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος εμφανιζόταν ως «αφεντικό» σε καταστήματα που χαρακτηρίζονται ως «φιλέτα», δηλαδή σε προνομιακές τοποθεσίες με μεγάλη εμπορική αξία.

Αντίστοιχα, στη Ρόδο, φέρεται να είχε αποκτήσει δικαιώματα εκμετάλλευσης παραλιών μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών. Επιπλέον, εμφανιζόταν ως αφανής ιδιοκτήτης μεγάλων νυχτερινών κέντρων στα νησιά αυτά. Άνθρωποι με γνώση της κατάστασης σε Ρόδο και Μύκονο αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας, γνωστός ως «Mr Χωριάτικο», διέθετε εμφανή «δύναμη πυρός», δηλαδή σημαντικά μετρητά, γεγονός που του επέτρεπε να αγοράζει καταστήματα, συχνά σε κομβικές θέσεις.

Το modus operandi της απάτης

Η απάτη, για την οποία συνελήφθη ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, αφορούσε την ίδρυση εταιρειών με πραγματική δραστηριότητα. Ωστόσο, αυτές οι εταιρείες δεν πλήρωναν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και εισφορές στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Αυτή η πρακτική τους επέτρεπε να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε χαμηλότερες τιμές στην αγορά, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό. Όταν οι υπεύθυνοι έκριναν ότι είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής μιας εταιρείας, αυτή έβαζε λουκέτο. Με αυτό τον τρόπο, το Δημόσιο ζημιωνόταν, καθώς τα χρέη παρέμεναν απλήρωτα, ενώ οι επίσημοι υπεύθυνοι των εταιρειών ήταν ουσιαστικά «αχυράνθρωποι», όπως εξηγούν αστυνομικές πηγές.

Η πολυδαίδαλη έρευνα και οι συνεργάτες

Η έρευνα για την υπόθεση αυτή είναι πολυδαίδαλη και ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος «χαρτογράφησαν» ένα εκτεταμένο πλέγμα εταιρειών, εντοπίζοντας τα συσσωρευμένα χρέη προς το Δημόσιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών τέθηκαν συνολικά 520 εταιρείες και δεκάδες «αχυράνθρωποι» που φέρεται να εμπλέκονταν στο κύκλωμα.

Οι συλλήψεις, μέχρι αργά χθες το βράδυ, άγγιζαν τις 60. Ένας από τους στενούς συνεργάτες του Άγγελου Γιαννακόπουλου ήταν ένας ηλικιωμένος λογιστής, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα έμπειρος και έμπιστος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος λογιστής είχε αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη σύσταση πολλών από αυτές τις εταιρείες.

Πιθανή σύνδεση με σωματεμπορία

Πέρα από την απάτη σε βάρος του Δημοσίου, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI ελέγχουν τον Άγγελο Γιαννακόπουλο και για πιθανή σύνδεση με ομάδα που εμπλέκεται σε σωματεμπορία. Αυτή η πτυχή της έρευνας προσθέτει μια επιπλέον σοβαρή διάσταση στην υπόθεση, υποδεικνύοντας ένα ευρύτερο φάσμα παράνομων δραστηριοτήτων.

Η έρευνα γύρω από την αλυσίδα «Χωριάτικο» και τις άλλες δραστηριότητες του επιχειρηματία ενδεχομένως να επεκταθεί περαιτέρω, καθώς οι αρχές συνεχίζουν το έργο τους για την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis