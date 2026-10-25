Επίθεση με σφυρί σε αστυνομικούς στην Πάτρα: Δύο τραυματίες και φθορές σε οχήματα

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών και την πρόκληση φθορών σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση από έναν άνδρα που κρατούσε σφυρί, ο οποίος αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις εντολές τους.

Ο δράστης συνελήφθη μετά από συμπλοκή και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για μια σειρά αδικημάτων. Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς η βία κατά των αρχών αποτελεί σοβαρό ζήτημα.

Η εξέλιξη του περιστατικού στην Πάτρα

Το επεισόδιο έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν να επέμβουν σε περιστατικό στην Πάτρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Διμοιρίας Υποστήριξης Αχαΐας, καθώς και στελέχη του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν άνδρα ο οποίος κρατούσε ένα σφυρί. Η παρουσία του δράστη με το επικίνδυνο αντικείμενο προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες προσπάθησαν να τον θέσουν υπό έλεγχο.

Η αντίδραση του δράστη και η επίθεση

Οι αστυνομικοί απηύθυναν επανειλημμένες εντολές στον άνδρα να αφήσει το σφυρί που κρατούσε. Ωστόσο, ο δράστης αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αρχών, επιδεικνύοντας απείθεια και άρνηση συνεργασίας. Η στάση του αυτή οδήγησε σε κλιμάκωση της έντασης στο σημείο.

Αντί να παραδώσει το σφυρί, ο άνδρας επιτέθηκε εναντίον των αστυνομικών. Η επίθεση αυτή αιφνιδίασε τις δυνάμεις που είχαν σπεύσει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει συμπλοκή. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, αλλά ο δράστης αντιστάθηκε σθεναρά.

Οι τραυματισμοί και οι φθορές

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και της προσπάθειας των αστυνομικών να ακινητοποιήσουν τον δράστη, δύο από αυτούς τραυματίστηκαν. Οι τραυματισμοί των αστυνομικών ήταν αποτέλεσμα της βίαιης αντίστασης και της επίθεσης που δέχθηκαν από τον άνδρα με το σφυρί.

Πέραν των σωματικών βλαβών που υπέστησαν οι δύο αστυνομικοί, το επεισόδιο προκάλεσε και υλικές ζημιές. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, προκλήθηκαν φθορές σε δύο αυτοκίνητα τα οποία ήταν σταθμευμένα στην περιοχή όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Η σύλληψη και η δικαστική διαδικασία

Μετά από την επίθεση και την αντίσταση, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να συλλάβουν τον δράστη. Η σύλληψη έγινε παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν από την επιθετική του συμπεριφορά και την άρνησή του να συνεργαστεί με τις αρχές. Ο άνδρας οδηγήθηκε στην αρμόδια αστυυνομική υπηρεσία για την περαιτέρω διαδικασία.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά σοβαρών κατηγοριών. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πρόκληση σωματικών βλαβών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Με πληροφορίες από: Topontiki