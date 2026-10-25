Φωτιά σε διώροφη κατοικία στην Άρτα: Τριμελής οικογένεια στο νοσοκομείο

Μια πυρκαγιά ξέσπασε σε διώροφη κατοικία στην πόλη της Άρτας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τη διακομιδή μιας τριμελούς οικογένειας στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, καθώς ο πατέρας υπέστη ελαφρύ έγκαυμα, ενώ η μητέρα και η κόρη μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε στο σημείο με τέσσερα οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από φορτιστή.

Πυρκαγιά σε κατοικία στο κέντρο της Άρτας

Στην καρδιά της Άρτας, συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Παπαδιαμάντη και Φανερωμένης, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε μια διώροφη κατοικία. Το συμβάν προκάλεσε την ανησυχία των κατοίκων της περιοχής και την άμεση επέμβαση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η φωτιά, η οποία αναπτύχθηκε εντός της οικίας, απαιτούσε την παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία έφτασε στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις. Η έκταση του συμβάντος και η φύση του κτιρίου κατέστησαν αναγκαία την άμεση και συντονισμένη δράση των πυροσβεστών.

Η κατάσταση της τριμελούς οικογένειας

Από την πυρκαγιά επηρεάστηκε μια τριμελής οικογένεια που διέμενε στην κατοικία. Και τα τρία μέλη της οικογένειας χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω εξετάσεων. Η διακομιδή τους κρίθηκε απαραίτητη λόγω της έκθεσής τους στον καπνό και τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Ειδικότερα, ο άνδρας της οικογένειας υπέστη ένα ελαφρύ έγκαυμα, γεγονός που απαιτούσε ιατρική φροντίδα. Η σύζυγός του, καθώς και η κόρη τους, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για καθαρά προληπτικούς λόγους, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή κατάσταση της υγείας τους μετά το στρες και την έκθεση στις συνθήκες της πυρκαγιάς.

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας κινητοποιήθηκε άμεσα και αποτελεσματικά. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, με το πλήρωμά τους να αναλαμβάνει δράση για την κατάσβεση των φλογών και τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν μεθοδικά, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά σημεία της κατοικίας ή σε παρακείμενα κτίρια. Η παρουσία των τεσσάρων οχημάτων υπογραμμίζει την σοβαρότητα του περιστατικού και την ανάγκη για ενισχυμένη επέμβαση.

Εξέταση της πιθανής αιτίας της πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από το σημείο, ως πιθανή αιτία για την εκδήλωση της πυρκαγιάς εξετάζεται η δυσλειτουργία ή η υπερθέρμανση ενός φορτιστή. Αυτό το σενάριο αποτελεί ένα από τα συνηθισμένα αίτια για πυρκαγιές σε οικίες, τονίζοντας την ανάγκη για προσοχή στη χρήση ηλεκτρικών συσκευών.

Η φωτιά, αφού φέρεται να ξεκίνησε από τον φορτιστή, επεκτάθηκε στη συνέχεια σε ένα στρώμα εντός της κατοικίας, καθώς και στον διάδρομο του σπιτιού. Οι πυροσβεστικές αρχές θα διερευνήσουν περαιτέρω τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε η πυρκαγιά, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Με πληροφορίες από: Enikos