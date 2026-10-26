Πόνος στην πλάτη ή στο χέρι: Πότε απαιτείται ιατρικός έλεγχος

Ο πόνος στην πλάτη ή στο χέρι αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο, το οποίο από μόνο του δεν συνιστά διάγνωση καρκίνου. Ωστόσο, η επιμονή του, η επιδείνωση της κατάστασης ή η εμφάνιση παράλληλα και άλλων συμπτωμάτων, είναι στοιχεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και ιατρικής αξιολόγησης. Είναι σημαντικό να διαχωρίζονται οι συνήθεις μυοσκελετικές ενοχλήσεις από περιπτώσεις που απαιτούν άμεση διερεύνηση από επαγγελματία υγείας.

Πότε ο πόνος χρειάζεται προσοχή

Ένας πόνος στην πλάτη ή στο χέρι δεν σημαίνει αυτομάτως την ύπαρξη καρκίνου. Τέτοιου είδους ενοχλήσεις μπορεί να έχουν πολλές πιθανές αιτίες, οι οποίες συχνά είναι μυοσκελετικής φύσης. Όταν όμως οι πόνοι αυτοί επιμένουν, χειροτερεύουν ή εμφανίζονται μαζί με άλλα ανεξήγητα συμπτώματα, τότε καθίσταται απαραίτητη η αξιολόγηση από γιατρό.

Η θέση του πόνου από μόνη της δεν επαρκεί για την εξαγωγή συμπεράσματος. Μεγαλύτερη σημασία έχουν η διάρκειά του, το προσωπικό ιατρικό ιστορικό, τα συνοδά σημάδια και η κλινική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί. Η αξιολόγηση βασίζεται στο σύνολο της κλινικής εικόνας, στο προσωπικό ιστορικό και στις εξετάσεις που κρίνει απαραίτητες ο επαγγελματίας υγείας, ενώ η ανταπόκριση σε ένα παυσίπονο δεν μπορεί να δώσει απάντηση για την αιτία του πόνου.

Οσφυαλγία: Συχνές αιτίες και προειδοποιητικά σημάδια

Η οσφυαλγία είναι μια πολύ συχνή κατάσταση, η οποία μπορεί να σχετίζεται με μυϊκή καταπόνηση, δισκοπάθεια ή ισχιαλγία. Σύμφωνα με πληροφορίες από το NHS, οι σοβαρές αιτίες, όπως ο καρκίνος, οι λοιμώξεις ή τα κατάγματα, είναι πολύ σπανιότερες περιπτώσεις.

Ιατρικό έλεγχο χρειάζεται ιδιαίτερα ένας πόνος στην πλάτη που δυσκολεύει την καθημερινότητα, δεν βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου, είναι χειρότερος τη νύχτα ή συνοδεύεται από ανεξήγητη απώλεια βάρους. Η αποτυχία ενός παυσίπονου να ανακουφίσει τον πόνο δεν αποτελεί τεστ για την πιθανή ύπαρξη καρκίνου.

Πόνος στο πάγκρεας και συνοδά συμπτώματα

Στην περίπτωση του καρκίνου του παγκρέατος, μπορεί να εμφανιστεί πόνος στο πάνω μέρος της κοιλιάς και στην πλάτη. Σε ορισμένους ανθρώπους, ο πόνος αυτός γίνεται εντονότερος μετά το φαγητό ή όταν ξαπλώνουν, ενώ παρατηρείται βελτίωση όταν γέρνουν προς τα εμπρός.

Άλλα πιθανά συμπτώματα που μπορεί να συνοδεύουν τον πόνο περιλαμβάνουν το κιτρίνισμα του δέρματος ή των ματιών (ίκτερος), σκουρόχρωμα ούρα, ανοιχτόχρωμα κόπρανα, απώλεια όρεξης και ανεξήγητη απώλεια βάρους. Κανένα από αυτά τα συμπτώματα δεν αρκεί μόνο του για την οριστική διάγνωση. Ο ίκτερος, ωστόσο, απαιτεί επείγουσα επικοινωνία με γιατρό. Επίσης, συμπτώματα που αλλάζουν, επιδεινώνονται ή παραμένουν ασυνήθιστα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο χρειάζονται διερεύνηση, ακόμη και αν υπάρχει ήδη γνωστό πεπτικό πρόβλημα.

Πόνος στον ώμο και οι όγκοι Pancoast

Η τενοντίτιδα, η θυλακίτιδα και διάφορα προβλήματα της άρθρωσης συγκαταλέγονται στις πιθανές αιτίες πόνου στον ώμο. Η ενόχληση αυτή δεν αποτελεί γενικό δείκτη καρκίνου του πνεύμονα.

Υπάρχει όμως μια σπάνια κατηγορία όγκων, οι οποίοι ονομάζονται όγκοι Pancoast και αναπτύσσονται στην κορυφή του πνεύμονα. Όπως εξηγεί το Cancer Research UK, αυτοί οι όγκοι μπορεί να επηρεάσουν...

Με πληροφορίες από: newsitamea.gr