Η ανάγκη να ευχαριστείς τους άλλους και πώς επηρεάζει τις σχέσεις

Η ανάγκη να είσαι αρεστός σε όλους τους ανθρώπους γύρω σου είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις σου με τρόπους πολύ πιο περίπλοκους από ό,τι αρχικά φαντάζεσαι. Αυτή η τάση, γνωστή ως people pleasing, εκδηλώνεται με μια έντονη επιθυμία να ευχαριστείς τους άλλους και να κερδίζεις διαρκώς την αποδοχή τους, συχνά σε βάρος των δικών σου αναγκών και επιθυμιών. Ενώ η διάθεση για προσφορά και ευγένεια είναι θετική, όταν μετατρέπεται σε απόλυτη προτεραιότητα σε κάθε διαπροσωπική σχέση, μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Τι σημαίνει η τάση του people pleasing

Η έννοια του people pleasing περιγράφει την κατάσταση όπου ένα άτομο έχει μια διαρκή και έντονη ανάγκη να ευχαριστεί τους άλλους και να εξασφαλίζει την αποδοχή τους. Αυτή η συμπεριφορά συχνά εκδηλώνεται με την επιθυμία να είναι όλοι οι γύρω ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Το άτομο που έχει αυτή την τάση τείνει να αποφεύγει τις αντιπαραθέσεις και τις διαφωνίες, προκειμένου να διατηρήσει την αρμονία και να μην δυσαρεστήσει κανέναν.

Επιπλέον, ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτής της συμπεριφοράς είναι η συχνή τοποθέτηση των αναγών των άλλων πάνω από τις δικές του. Αυτό σημαίνει ότι οι προσωπικές επιθυμίες, οι προτιμήσεις και τα συναισθήματα του ατόμου παραμερίζονται, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ή οι προσδοκίες των άλλων. Η αναγνώριση αυτών των συμπεριφορών στην καθημερινότητα μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την κατανόηση του πώς λειτουργεί αυτή η τάση.

Οι επιπτώσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις

Παρόλο που η πρόθεση πίσω από το people pleasing είναι να δημιουργήσει ένα ευχάριστο περιβάλλον και να κάνει τους πάντες να αισθάνονται όμορφα, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το εντελώς αντίθετο. Ορισμένες συμπεριφορές που συνδέονται με την ανάγκη για αποδοχή μπορεί τελικά να δημιουργήσουν αμηχανία στους άλλους, να ασκήσουν πίεση στις σχέσεις ή ακόμα και να οδηγήσουν σε απόσταση μεταξύ των ατόμων. Αυτό το παράδοξο είναι ένα κεντρικό στοιχείο της δυναμικής του people pleasing.

Όταν ένα άτομο δεν εκφράζει τη γνώμη του ειλικρινά, αλλά αντίθετα συμφωνεί με όλα όσα λένε ή προτείνουν οι άλλοι, δημιουργείται μια αίσθηση έλλειψης αυθεντικότητας. Παρομοίως, η ανάληψη υποχρεώσεων που δεν επιθυμεί κανείς να φέρει εις πέρας, μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει, μπορεί να οδηγήσει σε εσωτερική δυσαρέσκεια και να γίνει αντιληπτή από τους άλλους ως έλλειψη ορίων. Αυτές οι συμπεριφορές καθιστούν δύσκολο για τους γύρω να καταλάβουν τι πραγματικά αισθάνεται ή θέλει το άτομο.

Η παραμέληση των προσωπικών επιθυμιών

Η διάθεση να προσφέρουμε και να βοηθάμε τους άλλους είναι, από μόνη της, μια θετική ιδιότητα. Ωστόσο, όταν αυτή η διάθεση γίνεται η απόλυτη προτεραιότητα σε κάθε πτυχή των σχέσεων, τότε μπορεί να οδηγήσει σε μια σημαντική παραμέληση των προσωπικών αναγκών και επιθυμιών. Το άτομο που έχει την τάση του people pleasing συχνά παραμερίζει όσα πραγματικά θέλει, προκειμένου να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των άλλων, θυσιάζοντας έτσι τη δική του ευημερία.

Αυτή η συνεχής παραμέληση μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ψυχική και συναισθηματική κατάσταση του ατόμου. Η αδυναμία να εκφράσει τις δικές του ανάγκες και να θέσει όρια, οδηγεί σε μια κατάσταση όπου οι άλλοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν την πραγματική του ταυτότητα και τα συναισθήματά του. Η προσπάθεια να ευχαριστείς τους πάντες μπορεί τελικά να οδηγήσει στο να χάνεις την επαφή με τον ίδιο σου τον εαυτό και τις αυθεντικές σου επιθυμίες.

Συμπεριφορές που δημιουργούν απόσταση

Υπάρχουν συγκεκριμένες συνήθειες που, ενώ πηγάζουν από την ανάγκη για αποδοχή, καταλήγουν να απομακρύνουν τους άλλους. Μια από αυτές είναι η αδυναμία να εκφράσεις τη δική σου γνώμη. Αντί να πεις αυτό που πραγματικά σκέφτεσαι, μπορεί να επιλέξεις να σιωπήσεις ή να συμφωνήσεις με αυτό που λένε οι άλλοι, ακόμα κι αν διαφωνείς εσωτερικά. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να κάνει τους άλλους να νιώθουν ότι δεν είσαι αυθεντικός ή ότι δεν τους εμπιστεύεσαι αρκετά για να μοιραστείς τις πραγματικές σου σκέψεις.

Μια άλλη συμπεριφορά είναι η τάση να συμφωνείς με όλα, ανεξάρτητα από το αν το πιστεύεις πραγματικά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αίσθηση ότι δεν έχεις δική σου προσωπικότητα ή ότι δεν έχεις σταθερές απόψεις. Επίσης, η ανάληψη υποχρεώσεων που δεν θέλεις ή δεν μπορείς να εκπληρώσεις, μόνο και μόνο για να μην απογοητεύσεις κάποιον, δημιουργεί πίεση και μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση τόσο για εσένα όσο και για τους άλλους. Αυτές οι συνήθειες, παρά την καλή πρόθεση, εμποδίζουν την ανάπτυξη ειλικρινών και βαθιών σχέσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta