Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Πάνω από 850.000 ευρώ σε μετρητά βρέθηκαν στους συλληφθέντες

Νέα στοιχεία για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ παρουσίασε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή, η κυρία Δημογλίδου αποκάλυψε ότι έχουν εντοπιστεί υπέρογκα χρηματικά ποσά στους έξι συλληφθέντες, τα οποία ξεπερνούν συνολικά τις 850.000 ευρώ. Η υπόθεση, η οποία ερευνάται εδώ και αρκετούς μήνες, οδήγησε στην άμεση εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης μέσα σε ένα 24ωρο.

Τα χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν

Η Κωνσταντία Δημογλίδου, κατά την εμφάνισή της στην πρωινή εκπομπή του Alpha, «Happy Day», αναφέρθηκε λεπτομερώς στα ευρήματα των αρχών. Συγκεκριμένα, τόνισε πως κατά τις κατ' οίκον έρευνες βρέθηκε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό συνολικά και στους έξι συλληφθέντες. Το ποσό αυτό, όπως διευκρίνισε, ξεπερνά τις 850.000 ευρώ σε μετρητά.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε ότι δεν γνωρίζει την ακριβή αναλογία των χρημάτων που βρέθηκαν στη διάθεση του κάθε συλληφθέντα, ούτε το ακριβές συνολικό ποσό πέραν του ότι υπερβαίνει το προαναφερθέν όριο. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο στο νέο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Η πολύμηνη και μυστική έρευνα των αρχών

Η υπόθεση, όπως εξήγησε η κυρία Δημογλίδου, δεν είναι πρόσφατη, αλλά αποτελεί προϊόν πολύμηνης έρευνας. Οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές διεξήγαγαν αυτή την έρευνα με άκρα μυστικότητα για αρκετούς μήνες, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Αυτή η συστηματική δουλειά οδήγησε τελικά στην ταυτοποίηση των έξι εμπλεκομένων προσώπων.

Μέσα από αυτή την εκτεταμένη και διακριτική διαδικασία, προέκυψε η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των εμπλεκομένων. Η μυστικότητα της έρευνας κρίθηκε απαραίτητη για την απρόσκοπτη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών που οδήγησαν στην έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης.

Οι καταγγελίες και η έκδοση ενταλμάτων

Ένα ακόμα σημείο που ανέδειξε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ο τρόπος με τον οποίο έφτασαν οι καταγγελίες στις αρχές. Οι πληροφορίες και οι καταγγελίες για την υπόθεση είχαν φτάσει απευθείας στη Δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι η αρχική ενημέρωση και εκκίνηση των διαδικασιών δεν έγινε μέσω της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά κατευθείαν από τις δικαστικές αρχές.

Μετά την ολοκλήρωση της πολύμηνης έρευνας και την άσκηση της ποινικής δίωξης, εκδόθηκαν άμεσα έξι εντάλματα σύλληψης. Αυτά τα εντάλματα αφορούσαν τους έξι εμπλεκόμενους στην υπόθεση, σηματοδοτώντας την έναρξη της φάσης των συλλήψεων.

Άμεση εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης

Η εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης πραγματοποιήθηκε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα από την Ελληνική Αστυνομία. Όπως δήλωσε η κυρία Δημογλίδου, και τα έξι εντάλματα εκτελέστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, ουσιαστικά σε μία μόνο ημέρα. Αυτή η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων.

Συγκεκριμένα, και οι έξι εμπλεκόμενοι βρίσκονται πλέον στα χέρια των αστυνομικών αρχών, ολοκληρώνοντας έτσι το πρώτο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας μετά την έκδοση των ενταλμάτων. Η ταχύτητα με την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι εμπλεκόμενοι υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της Ελληνικής Αστυνομίας στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta