Το ιδιαίτερο κορεό του Ολυμπιακού για τον Άγγελο Βαγγέλη στον αγώνα με τη Σπάρτα Πράγας

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού προετοιμάζουν ένα κορεό με ιδιαίτερη σημασία για την επερχόμενη αναμέτρηση της ομάδας με τη Σπάρτα Πράγας. Το παιχνίδι, που εντάσσεται στην 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 22:00. Το συγκεκριμένο κορεό διαφέρει από τα συνηθισμένα, καθώς είναι αφιερωμένο σε έναν αδικοχαμένο φίλο των «ερυθρολεύκων» και θα εμφανιστεί σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αφιέρωση στον Άγγελο Βαγγέλη

Το κορεό που έχουν δημιουργήσει οι οργανωμένοι φίλοι του Ολυμπιακού είναι αφιερωμένο στον Άγγελο Βαγγέλη. Ο Άγγελος Βαγγέλης έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν την 22α Οκτωβρίου του 2022, σε ηλικία μόλις 25 ετών. Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τον θάνατό του, οι οπαδοί των Πειραιωτών αποφάσισαν να τιμήσουν τη μνήμη του με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο.

Η κίνηση αυτή έχει μεγάλη συναισθηματική αξία για τους φιλάθλους, καθώς ο Άγγελος Βαγγέλης περιγράφεται ως «Γνήσιος, μάγκας και αυθεντικός! Άγγελος, Βαγγέλης, Ολυμπιακός!». Η αφιέρωση αυτή καθιστά το κορεό διαφορετικό από τα υπόλοιπα που έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν, προσδίδοντάς του ένα βαθύτερο νόημα πέρα από την απλή υποστήριξη της ομάδας.

Ο χρόνος εμφάνισης και η σημασία του

Σε αντίθεση με τα περισσότερα κορεό που σηκώνονται κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Η επιλογή του συγκεκριμένου λεπτού παραπέμπει στην ηλικία των 25 ετών στην οποία έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Βαγγέλης.

Οι οργανωμένοι οπαδοί έχουν τονίσει πως το κορεό αυτό «έχει μεγάλη σημασία για όλους μας». Η επιτυχία του απαιτεί τη συνεργασία και την πειθαρχία όλων των φιλάθλων που θα βρεθούν στο πέταλο της Θύρας 7, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα προς τιμήν του αδικοχαμένου οπαδού.

Αναλυτικές οδηγίες για τους φιλάθλους

Για την άρτια εκτέλεση του κορεό, οι οργανωτές έχουν εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες προς τους οπαδούς που θα καθίσουν στο πέταλο της Θύρας 7. Καλούν όλους τους παρευρισκόμενους να μην ξεκολλήσουν, πετάξουν ή μετακινήσουν κανένα σακουλόχαρτο πριν από την έναρξη του αγώνα. Είναι απαραίτητο να περιμένουν το σήμα που θα δοθεί από τους οργανωτές για να σηκώσουν τα σακουλόχαρτα.

Επισημαίνεται η κρισιμότητα να σηκωθούν όλες οι σακούλες ταυτόχρονα, προκειμένου το κορεό να πετύχει τον σκοπό του. Για αυτόν τον λόγο, έχει ζητηθεί να μην κάθεται κανένας σε κάγκελα, διαδρόμους, σκαλοπάτια ή κυλικεία. Οι φίλαθλοι καλούνται να πάρουν τη θέση τους στην κερκίδα από νωρίς και να κρατήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα στην τσέπη, ακούγοντας προσεκτικά τις οδηγίες των οργανωτών.

Τέλος, δόθηκε διευκρίνιση σχετικά με τη θέση των σακουλόχαρτων. Αυτά θα είναι κολλημένα πίσω από την πλάτη της καρέκλας του κάθε φιλάθλου. Είναι σημαντικό να μην σηκώνει κανείς το σακουλόχαρτο του μπροστινού του, αλλά μόνο αυτό που αντιστοιχεί στη δική του θέση, διασφαλίζοντας έτσι την ομοιομορφία και την επιτυχία του αφιερωματικού κορεό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta