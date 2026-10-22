Αστυνομικοί στις ΗΠΑ σκότωσαν μωρό ενός έτους μετά από καταγγελία για κλοπή πάνας

Μια καταγγελία για κλοπή πάνας και βρεφικών ρούχων από κατάστημα Walmart στο Μισισίπι των ΗΠΑ κατέληξε σε τραγωδία, όταν αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου, σκοτώνοντας ένα αγοράκι μόλις ενός έτους. Ο μικρός Κόεν Γουάιλι βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του, στη θέση του συνοδηγού, όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Οι δραματικές στιγμές αποτυπώνονται σε βιντεοληπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα μήνες μετά το περιστατικό, προκαλώντας νέα ερωτήματα για τις συνθήκες της αστυνομικής επέμβασης.

Η καταδίωξη στο πάρκινγκ

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Ιουνίου 2026 στην πόλη Σενάτομπια. Πέντε αστυνομικοί είχαν σπεύσει στο σημείο έπειτα από καταγγελία ότι δύο γυναίκες είχαν κλέψει πάνες και βρεφικά ρούχα από το κατάστημα.

Στα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν διακρίνεται ένα γκρι αυτοκίνητο να επιχειρεί να απομακρυνθεί από τη θέση στάθμευσης, την ώρα που αστυνομικοί τρέχουν προς το μέρος του και φωνάζουν στη γυναίκα που βρίσκεται στο τιμόνι να σταματήσει. Το όχημα κινείται αρχικά με την όπισθεν και προσκρούει σε σταθμευμένο SUV. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί το πλησιάζουν και το περικυκλώνουν, έχοντας προτεταμένα τα όπλα τους.

Η στιγμή των πυροβολισμών

Η οδηγός επιταχύνει και στρίβει απότομα προς τα αριστερά, με το αυτοκίνητο να φαίνεται ότι κατευθύνεται προς τουλάχιστον έναν από τους αστυνομικούς, προτού περάσει ανάμεσα από δύο ένστολους. Εκείνη τη στιγμή, ένας αστυνομικός ανοίγει πυρ εναντίον του οχήματος.

Στα πλάνα φαίνεται να πυροβολεί ακόμη τρεις φορές από το πλάι του αυτοκινήτου. Λίγα λεπτά αργότερα, ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε προς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το παιδί, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Το βιντεοληπτικό υλικό

Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας παρουσιάζουν το περιστατικό και από ψηλότερη οπτική γωνία. Σε αυτές διακρίνονται δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων κρατά ένα μικρό παιδί, να τρέχουν προς το αυτοκίνητο ενώ τις ακολουθούν αστυνομικοί. Το βιντεοληπτικό υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα μόλις τώρα, προκαλώντας νέα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα όπλα.

Το βιντεοληπτικό υλικό δημοσιοποιήθηκε αρχικά από το τοπικό μέσο Darkhorse Press, ενώ η αυθεντικότητά του επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχο των διωκτικών Αρχών. Η ανάλυση που πραγματοποίησαν οι New York Times, Mississippi Today και Verite News έδειξε ότι τα πλάνα συμφωνούν με αποσπάσματα βίντεο που είχε καταγράψει αυτόπτης μάρτυρας.

Αναπάντητα ερωτήματα

Ωστόσο, το υλικό που περιλαμβανόταν στην αρχική δημοσιοποίηση δεν παρουσίαζε ολόκληρη την αστυνομική επιχείρηση ούτε την οπτική γωνία του αστυνομικού που πυροβόλησε. Αυτό αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού που οδήγησε στον θάνατο του βρέφους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr