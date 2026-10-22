Η νέα έρευνα δείχνει τι πραγματικά καταλαβαίνουν οι σκύλοι από όσα τους λέμε

Οι σκύλοι συχνά δείχνουν να καταλαβαίνουν τις ανθρώπινες λέξεις, αντιδρώντας άμεσα σε εντολές ή ονόματα. Για παράδειγμα, η αναφορά της λέξης «βόλτα» μπορεί να τους κάνει να σηκωθούν, ενώ το άκουσμα της λέξης «μπάλα» να τους στρέψει προς το παιχνίδι τους. Επίσης, όταν ακούγεται το όνομα ενός γνωστού ανθρώπου, μπορεί να γυρίσουν το κεφάλι τους προς την πόρτα, δείχνοντας ότι αναγνωρίζουν την αναφορά.

Αυτές οι αντιδράσεις, οι οποίες για πολλά χρόνια αντιμετωπίζονταν κυρίως ως έξυπνες συνδέσεις μεταξύ ενός ήχου και μιας συγκεκριμένης εμπειρίας, πλέον εξετάζονται υπό ένα διαφορετικό πρίσμα. Η επιστημονική έρευνα των τελευταίων ετών προσφέρει μια πιο σύνθετη και ενδιαφέρουσα εικόνα για την κατανόηση της γλώσσας από τους σκύλους.

Από την απλή σύνδεση ήχου στην κατανόηση νοήματος

Παρόλο που ο σκύλος δεν διαθέτει ανθρώπινη γλώσσα και ο εγκέφαλός του δεν επεξεργάζεται τον λόγο με τον ίδιο τρόπο που το κάνει ο ανθρώπινος, οι πρόσφατες μελέτες δείχνουν κάτι διαφορετικό. Ο εγκέφαλος των σκύλων είναι ικανός να επεξεργάζεται ορισμένες λέξεις όχι μόνο ως απλούς ήχους, αλλά ως φορείς συγκεκριμένου νοήματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι σκύλοι μπορούν να συνδέσουν μια λέξη απευθείας με το αντικείμενο στο οποίο αυτή αναφέρεται. Αυτό υποδηλώνει μια πιο βαθιά γνωστική λειτουργία από την απλή εκμάθηση μιας αντίδρασης σε ένα ερέθισμα.

Οι εξαιρετικές ικανότητες ορισμένων σκύλων

Ο ευρέως διαδεδομένος αριθμός που αναφέρει ότι ορισμένοι σκύλοι μπορούν να καταλάβουν έως και 165 λέξεις δεν πρέπει να θεωρείται ως το επιστημονικό όριο της γλωσσικής ικανότητας του είδους. Υπάρχουν σκύλοι που έχουν επιδείξει πολύ μεγαλύτερες ικανότητες στην κατανόηση ονομάτων.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Rico, ένα Border Collie, ο οποίος το 2004 απέδειξε ότι μπορούσε να διακρίνει περισσότερα από 200 αντικείμενα με βάση τις ονομασίες τους. Επιπλέον, ο Rico είχε την ικανότητα να μαθαίνει ονόματα νέων αντικειμένων μέσω μιας διαδικασίας που οι ερευνητές συνέδεσαν με το φαινόμενο του «fast mapping».

Λίγα χρόνια αργότερα, η Chaser, επίσης Border Collie, κατέγραψε ακόμα πιο εντυπωσιακή επίδοση. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Chaser γνώριζε τα ονόματα 1.022 αντικειμένων. Τα πειράματα με την Chaser έδειξαν επίσης ότι μπορούσε να διαχωρίζει το όνομα ενός αντικειμένου από την εντολή που αφορούσε τη συμπεριφορά της, υποδεικνύοντας ένα προχωρημένο επίπεδο κατανόησης.

Η έννοια των «Gifted Word Learners»

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι παραπάνω περιπτώσεις δεν αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των σκύλων. Το γεγονός ότι ο Rico και η Chaser μπορούσαν να μάθουν εκατοντάδες ή χιλιάδες λέξεις δεν σημαίνει ότι όλοι οι σκύλοι έχουν αυτή την ικανότητα. Αντιθέτως, οι σκύλοι που επιδεικνύουν εξαιρετικά μεγάλη ικανότητα στην εκμάθηση ονομάτων είναι σπάνιοι.

Αυτά τα ζώα αποτελούν μια ειδική κατηγορία, την οποία οι ερευνητές αποκαλούν «Gifted Word Learners». Η ύπαρξη αυτής της κατηγορίας υπογραμμίζει ότι η γλωσσική ικανότητα των σκύλων ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των ατόμων.

Επιστημονική έρευνα και γνωστικές διαφορές

Προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τα χαρακτηριστικά των «Gifted Word Learners», πραγματοποιήθηκε μια μελέτη το 2025. Η έρευνα αυτή συνέκρινε 11 σκύλους που ανήκουν σε αυτή την ειδική κατηγορία με 11 σκύλους που χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αποκάλυψαν συγκεκριμένες γνωστικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Μεταξύ άλλων, οι διαφορές αυτές εντοπίστηκαν στο ενδιαφέρον των «Gifted Word Learners» για νέα και συγκεκριμένα αντικείμενα, καθώς και στις ανασταλτικές τους δεξιότητες. Η έρευνα αυτή συμβάλλει στην περαιτέρω κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν την εκμάθηση λέψεων στους σκύλους.

Με πληροφορίες από: Newsit