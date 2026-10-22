Βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Κάλυμνο

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο πραγματοποίησε βαριά προσγείωση το πρωί της Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου 2026, στην Κάλυμνο. Στο ελικόπτερο επέβαιναν συνολικά έξι άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Όλοι οι επιβαίνοντες διακομίστηκαν άμεσα στο Κέντρο Υγείας του νησιού για την παροχή των πρώτων βοηθειών και περαιτέρω εξετάσεις, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η ιατρική τους παρακολούθηση.

Το περιστατικό και η κατάσταση των επιβαινόντων

Η βαριά προσγείωση του στρατιωτικού ελικοπτέρου έλαβε χώρα στην Κάλυμνο, με τις συνθήκες του συμβάντος να παραμένουν αρχικά αδιευκρίνιστες. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου 2026, και αφορούσε ένα στρατιωτικό ελικόπτερο που εκτελούσε υπηρεσιακή πτήση. Οι πρώτες πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα ανέφεραν ότι οι έξι επιβαίνοντες είναι σώοι, παρά τους τραυματισμούς που υπέστησαν από την απότομη προσγείωση.

Αμέσως μετά την εκδήλωση του συμβάντος, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και τα σωστικά συνεργεία για την παροχή βοήθειας στους επιβαίνοντες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν χωρίς καθυστέρηση στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Η διακομιδή τους στο νοσοκομείο του νησιού έγινε προληπτικά, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους και να αντιμετωπιστούν τυχόν τραύματα.

Η αιτία της βαριάς προσγείωσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν μετά το συμβάν, η βαριά προσγείωση του ελικοπτέρου οφείλεται σε μηχανική βλάβη. Συγκεκριμένα, το στρατιωτικό ελικόπτερο υπέστη βλάβη στο ουραίο σύστημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσγείωσης. Αυτή η μηχανική δυσλειτουργία ήταν ο βασικός παράγοντας που οδήγησε στην ανεπιτυχή ολοκλήρωση της προσγείωσης και στο απότομο άγγιγμα του εδάφους.

Το ελικόπτερο είχε μεταβεί στο νησί της Καλύμνου για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιακών λόγων. Η προσγείωση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «βαριά», συνέβη έχοντας το ελικόπτερο πάρει ύψος περίπου τρία μέτρα από το έδαφος. Η βλάβη στο ουραίο σύστημα εκδηλώθηκε ακριβώς τη στιγμή που το ελικόπτερο επιχειρούσε να ολοκληρώσει την κάθοδό του, προκαλώντας την απώλεια ελέγχου.

Δηλώσεις του δημάρχου Καλύμνου

Ο δήμαρχος Καλύμνου, Γιάννης Μαστροκούκος, παρείχε σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με το συμβάν. Σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο, ο κ. Μαστροκούκος επιβεβαίωσε ότι το στρατιωτικό ελικόπτερο αντιμετώπισε μηχανική βλάβη στο ουραίο σύστημα. Η βλάβη αυτή, όπως τόνισε, εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της προσγείωσης του ελικοπτέρου, οδηγώντας στο περιστατικό.

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε την προσγείωση ως «βαριά», χρησιμοποιώντας τον ίδιο όρο που χρησιμοποιήθηκε και στις αρχικές αναφορές για το συμβάν. Οι δηλώσεις του κ. Μαστροκούκου συνέβαλαν στην αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η προσγείωση του στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Κάλυμνο το πρωί της Πέμπτης, επιβεβαιώνοντας την τεχνική φύση του προβλήματος.

Οι συνθήκες της πτήσης και της προσγείωσης

Το στρατιωτικό ελικόπτερο εκτελούσε μια προγραμματισμένη πτήση για υπηρεσιακούς λόγους προς το νησί της Καλύμνου. Η αποστολή του ελικοπτέρου ήταν μέρος των τακτικών επιχειρήσεων, και η πτήση εξελισσόταν κανονικά μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία της προσγείωσης. Η βαριά προσγείωση σημειώθηκε όταν το ελικόπτερο βρισκόταν σε σχετικά χαμηλό ύψος, περίπου τρία μέτρα από το έδαφος, μια κρίσιμη φάση της πτήσης.

Η μηχανική βλάβη στο ουραίο σύστημα, η οποία αναφέρθηκε από τον δήμαρχο Καλύμνου, Γιάννη Μαστροκούκο, ήταν η κύρια αιτία που οδήγησε στην ανεπιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προσγείωσης. Οι έξι επιβαίνοντες, παρότι η ζωή τους δεν κινδυνεύει, υπέστησαν τραυματισμούς και μεταφέρθηκαν για άμεση ιατρική περίθαλψη, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη φάση αντιμετώπισης του περιστατικού και διασφαλίζοντας την υγεία τους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis