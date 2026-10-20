Το «Happy Song» που γράφτηκε από επιστήμονες για να ηρεμεί τα μωρά κλείνει μια δεκαετία ζωής

Το «Happy Song», ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε ειδικά για να ηρεμεί τα μωρά, γιορτάζει αυτή την εβδομάδα τη δεκαετία ζωής του. Με 470 εκατομμύρια αναπαραγωγές στο διαδίκτυο, το κομμάτι έχει κερδίσει την ευγνωμοσύνη αναρίθμητων γονέων που αναζητούν τρόπους να σταματήσουν το κλάμα των παιδιών τους.

Η επιστημονική προσέγγιση πίσω από τη μελωδία

Η δημιουργία του «Happy Song» ήταν αποτέλεσμα μιας συνεργασίας μεταξύ των επιστημών της ψυχολογίας και της μουσικής. Συγκεκριμένα, δύο ψυχολόγοι, η Λόρεν Στιούαρτ και ο Κάσπαρ Άντιμαν, συνεργάστηκαν με τη βραβευμένη με Grammy μουσικό Ιμοτζεν Χιπ για να συνθέσουν το τραγούδι. Η Χιπ, γνωστή για τη χρήση τεχνολογίας στη μουσική της, μεγάλωνε εκείνη την εποχή ένα παιδί 18 μηνών.

Οι ερευνητές παρείχαν στην Χιπ επιστημονικά τεκμηριωμένες συστάσεις. Αυτές περιλάμβαναν τη χρήση μείζονων κλιμάκων, μελωδικών επαναλήψεων, καθώς και μουσικών εφέ όπως drum rolls και φωνητικές ανιούσες, οι οποίες δημιουργούν μια αίσθηση προσμονής. Το τραγούδι ξεκινάει με ένα χαρούμενο γέλιο μωρού, το οποίο, όπως παραδέχονται οι γονείς, έχει άμεση επίδραση στα παιδιά.

Χαρακτηριστικά και αποτελεσματικότητα

Το τραγούδι, διάρκειας δυόμισι λεπτών, βασίζεται σε έρευνα για το τι κάνει τα μωρά χαρούμενα. Η πιασάρικη μελωδία του, το σφύριγμα, τα κουδουνίσματα, ο ρυθμός του μπάσου και οι παιγνιώδεις στίχοι λειτουργούν σχεδόν υπνωτιστικά για τα μικρά παιδιά. Αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν στο να σταματάει μια επικείμενη κρίση κλάματος σχεδόν εν τη γενέσει της.

Η αποτελεσματικότητα του «Happy Song» επιβεβαιώνεται από την τεράστια απήχησή του. Πέρα από τις 470 εκατομμύρια αναπαραγωγές στο διαδίκτυο, ένα βίντεο στο YouTube που αναπαράγει το τραγούδι σε λούπα για 10 ώρες έχει συγκεντρώσει από μόνο του 14 εκατομμύρια προβολές. Το κομμάτι συγκαταλέγεται πλέον στα τραγούδια που αποφέρουν τα μεγαλύτερα δικαιώματα στην καλλιτέχνιδα.

Η ιστορία πίσω από την παραγγελία

Το «The Happy Song» δημιουργήθηκε το 2016 κατόπιν παραγγελίας της βρετανικής μάρκας παιδικών τροφών Cow & Gate. Η εταιρεία ανέθεσε στους δύο ψυχολόγους, Λόρεν Στιούαρτ και Κάσπαρ Άντιμαν, τη δημιουργία ενός τραγουδιού που θα ηρεμούσε τα παιδιά και θα διατίθετο δωρεάν στους γονείς. Εκείνοι, με τη σειρά τους, προσέγγισαν την Ιμοτζεν Χιπ για τη σύνθεση.

Η ίδια η Ιμοτζεν Χιπ, σχολιάζοντας τη διαχρονική επιτυχία του κομματιού, δήλωσε γελώντας ότι ποτέ δεν σκέφτηκε πως αυτό θα την έκανε πλούσια από όλα τα μωρά του κόσμου. Ο βασικός της στόχος ήταν να δημιουργήσει ένα τραγούδι που θα πρόσφερε λίγα λεπτά ανακούφισης σε μια οικογένεια, ειδικά σε στιγμές όπως όταν είναι κολλημένη σε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Με πληροφορίες από: kathimerini.gr