Η ΕΛ.ΑΣ. σε ετοιμότητα για τις κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών

Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει των κινητοποιήσεων που ξεκινούν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι συγκεντρώσεις αναμένεται να κορυφωθούν την Τετάρτη με ένα πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ λεπτομέρειες σχετικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των αρχών.

Εκτεταμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ.

Η κ. Δημογλίδου έκανε λόγο για έναν εκτεταμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβάνει προληπτικούς ελέγχους και ενισχυμένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Οι δυνάμεις αυτές θα βρίσκονται σε σημεία όπου εκτιμάται ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Στόχος είναι η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των συγκεντρώσεων.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, η βασική προτεραιότητα των μέτρων είναι η προστασία των διαδηλωτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια των μαθητών και των φοιτητών, οι οποίοι αναμένεται να συμμετάσχουν μαζικά στις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις. Η ΕΛ.ΑΣ. προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και για το χειρότερο, όπως δήλωσε η κ. Δημογλίδου.

Διασφάλιση της ασφάλειας των διαδηλωτών

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι στόχος των μέτρων που λαμβάνονται είναι η διεξαγωγή των συγκεντρώσεων με απόλυτη ασφάλεια για όλους τους συμμετέχοντες. Ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή από την πλευρά των αρχών. Αυτή η δέσμευση αποτελεί κεντρικό πυλώνα του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

«Εμείς κάθε φορά, σε κάθε τέτοιου είδους συγκέντρωση, προετοιμαζόμαστε, ακόμη και για το χειρότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου. Η παρουσία της αστυνομίας στους χώρους των συγκεντρώσεων έχει ως αποκλειστικό σκοπό την αποτροπή επεισοδίων και τη διατήρηση της τάξης, προκειμένου οι διαδηλωτές να εκφράσουν τις θέσεις τους χωρίς κινδύνους.

Το χρονοδιάγραμμα των κινητοποιήσεων

Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα, με την Ελληνική Αστυνομία να βρίσκεται σε εγρήγορση. Το κύριο συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, όπου οι διαδηλωτές έχουν δώσει ραντεβού στις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια. Από εκεί, αναμένεται να κινηθούν σε πορεία προς την πλατεία Συντάγματος, όπου θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι φοιτητές σχεδιάζουν να στήσουν ξανά σκηνές στην πλατεία Συντάγματος. Αυτή η ενέργεια θυμίζει την προηγούμενη κινητοποίηση που είχε πραγματοποιηθεί για το ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Η κ. Δημογλίδου υπενθύμισε ότι και την προηγούμενη φορά οι σκηνές παρέμειναν στον χώρο μέχρι το επόμενο πρωί, οπότε και απομακρύνθηκαν σταδιακά.

Προτεραιότητα στην προστασία των ανηλίκων

Στην αυριανή κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν όχι μόνο φοιτητές, αλλά και μαθητές, καθώς και εκπαιδευτικοί. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία μικρών ηλικιών μεταξύ των διαδηλωτών. Αυτό το γεγονός καθιστά ακόμη πιο σημαντική την προσπάθεια των αρχών για την αποτροπή τυχόν επεισοδίων και τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων.

«Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν σε κίνδυνο. Γι’ αυτό ακριβώς και θα βρίσκεται η αστυνομία εκεί», δήλωσε η κ. Δημογλίδου, υπογραμμίζοντας την ευαισθησία των αρχών σε θέματα που αφορούν την προστασία των ανηλίκων. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνει επίσης προληπτικούς ελέγχους, οι οποίοι θα πραγματοποιούνται πριν οι πολίτες προσεγγίσουν τον χώρο της συγκέντρωσης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα ασφαλείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki