Σε κλιμάκωση των πανελλαδικών τους κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί, διεκδικώντας την υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας. Οι δράσεις κορυφώνονται αύριο, Τετάρτη, με πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και 24ωρη απεργία, ενώ η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή.

Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν

Οι κινητοποιήσεις για τη δημόσια παιδεία αρχίζουν σήμερα το απόγευμα, στις 6, με συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στο πλαίσιο της σημερινής δράσης, έχουν προγραμματιστεί συναυλία και κατασκήνωση με σκηνές, ενέργειες που είχαν πραγματοποιηθεί και τις προηγούμενες ημέρες.

Πανελλαδική απεργία και συλλαλητήρια

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν αύριο, Τετάρτη, με συλλαλητήρια σε τρεις μεγάλες πόλεις της χώρας. Στην Αθήνα, η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν στις 11:30 το πρωί στο άγαλμα Βενιζέλου. Στην Πάτρα, το συλλαλητήριο θα ξεκινήσει στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου.

Για την Τετάρτη έχει προκηρυχθεί και 24ωρη πανελλαδική εκπαιδευτική απεργία, στην οποία συμμετέχουν και οι καθηγητές της ΟΛΜΕ. Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί τρίωρη στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Οι διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις διατυπώνουν συγκεκριμένα αιτήματα. Διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς τους, την κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία και τη διασφάλιση ασφαλών σχολικών μονάδων. Επιπλέον, ζητούν την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι από διάφορα ιδρύματα της χώρας, όπως το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), καθώς και πολλά άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Σε επιφυλακή η Ελληνική Αστυνομία

Η Ελληνική Αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση ενόψει των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων, με την κορύφωση να αναμένεται την Τετάρτη. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένα μεγάλο μέρος της δύναμης της ΕΛ.ΑΣ. θα βρίσκεται επί ποδός σε όλες τις πόλεις όπου θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις.

Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, λαμβάνοντας υπόψη και όσα συμβαίνουν σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Αλβανία. Έχουν σχεδιαστεί προέλεγχοι, αντίστοιχοι με αυτούς που εφαρμόζονται στις μεγάλες ετήσιες συγκεντρώσεις, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και το πληροφοριακό δίκτυο της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων από χώρους που συχνά συνδέονται με επεισόδια.

Προειδοποίηση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε πρόσφατη ραδιοφωνική του συνέντευξη, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση που κάποιοι επιδιώξουν να αμαυρώσουν τις συγκεντρώσεις με επεισόδια, θα υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr