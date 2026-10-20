Αθώος ο πατέρας Αντώνιος και οι παιδαγωγοί της «Κιβωτού του Κόσμου» στα Ιωάννινα

Ομόφωνα αθώος κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων ο ιδρυτής της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, μαζί με δύο συγκατηγορουμένους του. Η απόφαση αφορά υπόθεση σχετική με καταγγελίες για τη μεταχείριση ανηλίκων στις δομές της οργάνωσης στην Ήπειρο, οι οποίες περιελάμβαναν σωματικές βλάβες, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία και απειλές.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Η αθωωτική απόφαση εκδόθηκε έπειτα από μια ακροαματική διαδικασία που διήρκεσε δέκα συνεδριάσεις. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα τους κατηγορουμένους αθώους, ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, οι κατηγορίες που είχαν αποδοθεί δεν αποδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης, οδηγώντας στην πλήρη απαλλαγή τους.

Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζαν

Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζαν οι εμπλεκόμενοι ήταν σοβαρές. Ειδικότερα, στην πρώην διευθύντρια είχαν αποδοθεί κατηγορίες για σωματική βλάβη ανηλίκων με μεθοδευμένη πρόκληση ψυχικού πόνου, παράνομη κατακράτηση και παράνομη βία.

Ο παιδαγωγός κατηγορούνταν για σωματική βλάβη ανηλίκων, ενώ στον πατέρα Αντώνιο αποδιδόταν ηθική αυτουργία στις συγκεκριμένες πράξεις. Οι καταγγελίες αφορούσαν τη μεταχείριση ανηλίκων στις δομές της οργάνωσης στην Ήπειρο.

Οι δηλώσεις του πατέρα Αντωνίου

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο πατέρας Αντώνιος εμφανίστηκε συγκινημένος. Ευχαρίστησε τη Δικαιοσύνη και εξέφρασε την ανακούφισή του, δηλώνοντας αρχικά: «Η Δικαιοσύνη με έκρινε αθώο».

Στη συνέχεια, ο ιδρυτής της οργάνωσης στάθηκε ιδιαίτερα στο έργο της «Κιβωτού του Κόσμου». Υποστήριξε ότι η δικαστική αυτή εξέλιξη αποτελεί δικαίωση τόσο για τον ίδιο όσο και για όσους εργάστηκαν ή προσέφεραν εθελοντικά στις δομές της επί σειρά ετών.

«Μετά από τόσο καιρό, αθωωθήκαμε, αλλά αυτό που με απασχολεί εμένα περισσότερο είναι ότι το έργο της Κιβωτού του Κόσμου αποδεικνύεται ότι είναι ακηλίδωτο και ότι προσέφερε στην κοινωνία τα πάντα», δήλωσε. Πρόσθεσε επίσης: «Αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα, ότι σήμερα δικαιώνεται το μεγάλο έργο της Κιβωτού, το οποίο κάναμε χρόνια».

Η στήριξη του κόσμου και το εύρος της απόφασης

Ο πατέρας Αντώνιος αναφέρθηκε και στη συμπαράσταση που, όπως είπε, δέχθηκε από πολίτες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών. «Επειδή εγώ κυκλοφορώ, ξέρετε, έξω στον κόσμο, δεν συνάντησα έναν άνθρωπο που να μου πει κάτι κακό. Με αγκάλιαζαν, μου έδιναν κουράγιο», ανέφερε.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση αφορά αποκλειστικά τη δίκη που διεξήχθη στα Ιωάννινα. Δεν επηρεάζει αυτομάτως άλλες δικαστικές διαδικασίες που ενδεχομένως σχετίζονται με την «Κιβωτό του Κόσμου».

Με πληροφορίες από: newsit.gr