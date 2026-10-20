Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Πώς υπολογίζεται το πέναλτι 22% και ποιες δαπάνες «μετράνε»

Πρόσθετο φόρο 22% θα κληθούν να καταβάλουν οι φορολογούμενοι που δεν θα καταφέρουν να καλύψουν το 30% του φετινού ατομικού δηλωθέντος εισοδήματός τους με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής. Η υποχρέωση αυτή αφορά αγορές αγαθών και παροχές υπηρεσιών και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Το μέτρο παρατείνεται για ακόμη ένα έτος, επηρεάζοντας περίπου 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενους και το 2027.

Η υποχρέωση για ηλεκτρονικές πληρωμές

Περίπου 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι, οι οποίοι αντλούν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες, καθώς και από ενοίκια, θα πρέπει να εξοφλήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τις προσωπικές τους δαπάνες. Το συνολικό ποσό των δαπανών αυτών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος.

Οι ηλεκτρονικές μέθοδοι πληρωμής περιλαμβάνουν τη χρήση πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, καθώς και πληρωμές μέσω e-banking. Αυτή η υποχρέωση παρατείνεται και για το 2027, διατηρώντας το πλαίσιο που ισχύει ήδη για το τρέχον έτος.

Το «πέναλτι» του 22% και οι επιπτώσεις

Σε περίπτωση που ένας φορολογούμενος δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό ηλεκτρονικών αποδείξεων, θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο. Ο φόρος αυτός ανέρχεται σε 22% επί του ποσού που υπολείπεται για την κάλυψη του ορίου του 30% του εισοδήματος.

Κάθε χρόνο, ένας σημαντικός αριθμός φορολογουμένων δεν καλύπτει το όριο των ηλεκτρονικών δαπανών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση χρεωστικών εκκαθαριστικών και την καταβολή επιπλέον φόρου για το ποσό που δεν συγκεντρώθηκε μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ιδιαίτερη προσοχή για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην κάλυψη του ορίου των ηλεκτρονικών αποδείξεων. Ο λόγος είναι ότι το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, μαζί με τις πιθανές προσαυξήσεις, αυξάνει σημαντικά το απαιτούμενο όριο των δαπανών που πρέπει να συγκεντρώσουν με ηλεκτρονικά μέσα.

Αυτή η συνθήκη δημιουργεί τον κίνδυνο πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες να βρεθούν με έλλειμμα στις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Ως συνέπεια, ενδέχεται να επιβαρυνθούν με τον επιπλέον φόρο του 22% για το ποσό που δεν κατάφεραν να καλύψουν.

Σημαντική αύξηση του επιπλέον φόρου το 2024

Τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καταδεικνύουν μια εντυπωσιακή αύξηση στον συνολικό πρόσθετο φόρο που κλήθηκαν να καταβάλουν οι φορολογούμενοι. Το 2024, ο πρόσθετος φόρος για όσους βρέθηκαν με έλλειμμα αποδείξεων ανήλθε σε 87,21 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει μια αύξηση σχεδόν 60% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το 2023, όταν ο αντίστοιχος φόρος είχε διαμορφωθεί στα 55,48 εκατομμύρια ευρώ. Η τάση αυτή υπογραμμίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλοί φορολογούμενοι στην κάλυψη των απαιτούμενων ορίων.

Ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται και πώς γίνονται οι διορθώσεις

Για να αναγνωριστούν οι δαπάνες αυτές, πρέπει να έχουν εξοφληθεί αποκλειστικά με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως προπληρωμένες κάρτες ή πληρωμές μέσω e-banking. Είναι απαραίτητο να έχουν εκδοθεί και οι σχετικές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τις συγκεκριμένες αγορές αγαθών και παροχές υπηρεσιών.

Τα ποσά των ηλεκτρονικών αγορών προσυμπληρώνονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ στις φορολογικές δηλώσεις. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι διατηρούν τη δυνατότητα να προβούν σε διορθώσεις, εφόσον βεβαίως διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις πραγματοποιηθείσες αγορές.

Με πληροφορίες από: Enikos