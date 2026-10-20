Ανησυχία στην Αθήνα για τον «γαλλο-ιταλικό πυρετό» και τις επιπτώσεις στην Ευρώπη

Η Αθήνα παρακολουθεί με ανησυχία τη δημοσιονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση που επικρατεί στη Γαλλία, καθώς και τον κλοιό στον οποίο βρίσκεται η γειτονική Ιταλία. Οι εξελίξεις αυτές συμβαίνουν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, κατά την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Τζόρτζια Μελόνι και άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου ασκούν πιέσεις για δημοσιονομική χαλάρωση. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στήριξης των πολιτών με έκτακτα, βραχυπρόθεσμα, αλλά αναγκαία μέτρα έναντι της ενεργειακής λαίλαπας.

Δημοσιονομικές πιέσεις και κίνδυνος ύφεσης

Η αγωνία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνεται από τις προβλέψεις μεγάλων οικονομικών οίκων. Οι προβλέψεις αυτές αναφέρουν ότι εάν δεν περιοριστούν οι δημοσιονομικές πιέσεις, το ενδεχόμενο ύφεσης στη Γαλλία και την Ιταλία είναι παραπάνω από υπαρκτό. Αυτή η προοπτική δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Επιπλέον, είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος να μην υπάρξει καμία συμφωνία για τον προϋπολογισμό της Κομισιόν για την επόμενη επταετία. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε ως αποτέλεσμα να τινάξει στον αέρα πολλές ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και κονδύλια, επηρεάζοντας σημαντικά τα κράτη-μέλη.

Έμμεσες επιπτώσεις για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, οι όποιες επιπτώσεις από την κατάσταση στη Γαλλία και την Ιταλία είναι κυρίως έμμεσες. Όπως τονίζουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, μία γενικευμένη αύξηση του κόστους δανεισμού στην Ευρωζώνη, σε συνδυασμό με τη νευρικότητα που επικρατεί στις αγορές ομολόγων, θα επηρεάσει συνολικά τα spreads. Αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει το κόστος με το οποίο δανείζονται τα κράτη-μέλη της περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Επίσης, δεδομένου ότι η Γαλλία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία πιθανή ύφεση ή έστω στασιμότητα στη γαλλική οικονομία θα επηρεάσει αρνητικά το ευρωπαϊκό εμπόριο. Παράλληλα, θα έχει αντίκτυπο στον τουρισμό και στο επενδυτικό κλίμα σε ολόκληρη τη γηραιά ήπειρο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Η μάχη για τη δημοσιονομική ευελιξία

Το πλέον δυσοίωνο για την Αθήνα είναι ότι η γαλλική κρίση, και σε δεύτερο βαθμό η κατάσταση στην Ιταλία, ενισχύουν τις φωνές των ευρωπαϊκών χωρών που αντιτίθενται στη δημοσιονομική ευελιξία. Είναι πιθανό αυτές οι χώρες να ταχθούν υπέρ της επιβολής αυστηρότερων δημοσιονομικών κανόνων και της μείωσης των ελλειμμάτων.

Μια τέτοια εξέλιξη, αν γίνει δεκτή, θα επηρεάσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται όλοι οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής οικονομίας. Αυτή η προοπτική βρίσκεται στον αντίποδα όσων επιδιώκει να πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επόμενη έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πολιτικές διαστάσεις και συμμαχίες

Πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις, η δεινή πολιτική θέση στην οποία βρίσκεται ο πρόεδρος Μακρόν αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί την Αθήνα. Η ανησυχία αυτή πηγάζει από τη στρατηγική συμμαχία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Επιπλέον, η κατάσταση στη Γαλλία έχει αντίκτυπο και στα ενεργειακά έργα που έχουν ήδη τεθεί σε τροχιά υλοποίησης μεταξύ των δύο χωρών. Η σταθερότητα και η συνέχεια σε αυτά τα έργα θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis