Σάκχαρο: Η σειρά των τροφών επηρεάζει τη διαχείριση της γλυκόζης, δείχνει νέα έρευνα

Μια πρόσφατη έρευνα υποδεικνύει ότι μια απλή αλλαγή στη σειρά με την οποία καταναλώνουμε τα τρόφιμα μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στον τρόπο που ο οργανισμός διαχειρίζεται τη γλυκόζη. Η μελέτη αυτή, που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Κιότο στην Ιαπωνία, εστιάζει ειδικότερα στην κατανάλωση λίπους πριν από τους υδατάνθρακες, φέρνοντας νέα στοιχεία στο φως.

Η σημασία της σειράς κατανάλωσης τροφών

Η επιστημονική κοινότητα έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον για την επίδραση της σειράς κατανάλωσης τροφών στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μετά το φαγητό. Δεν είναι μόνο το τι επιλέγουμε να φάμε, αλλά και η χρονική στιγμή που καταναλώνουμε κάθε συστατικό του γεύματός μας, που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο.

Η διατήρηση του σακχάρου στο αίμα σε κατάλληλα επίπεδα είναι κρίσιμη για τη διαχείριση του διαβήτη. Μετά την κατανάλωση ενός γεύματος, η γλυκόζη από τους υδατάνθρακες περνά στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας αύξηση των επιπέδων της. Το μέγεθος και η ταχύτητα αυτής της αύξησης επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης του γεύματος.

Προηγούμενες κλινικές μελέτες έχουν ήδη αναδείξει ότι η κατανάλωση λαχανικών, πρωτεΐνης ή λίπους πριν από τους υδατάνθρακες μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της μεταγευματικής αύξησης του σακχάρου. Αυτό υποδηλώνει ότι η διατροφική διαχείριση μπορεί να περιλαμβάνει και τον τρόπο οργάνωσης του γεύματος, πέρα από την αποφυγή συγκεκριμένων τροφίμων.

Η νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Κιότο

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Diabetes, διερεύνησε πιο συγκεκριμένα τι συμβαίνει όταν καταναλώνεται ελαιόλαδο πριν από τη γλυκόζη. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε μοντέλα πειραματόζωων και τα αποτελέσματα ήταν ενδιαφέροντα.

Η συγκεκριμένη σειρά κατανάλωσης, δηλαδή το ελαιόλαδο πριν από τη γλυκόζη, συσχετίστηκε με μικρότερη αρχική αύξηση του σακχάρου. Παράλληλα, παρατηρήθηκε πιο αργή γαστρική κένωση και ενεργοποίηση ορμονικών και νευρικών σημάτων που εμπλέκονται στη ρύθμιση της γλυκόζης.

Πώς διεξήχθησαν τα πειράματα

Για να διερευνήσουν την επίδραση της σειράς των τροφών, οι επιστήμονες πραγματοποίησαν μια σειρά πειραμάτων σε πειραματόζωα. Μετά από ολονύκτια νηστεία, τα ζώα χωρίστηκαν σε τρεις διαφορετικές ομάδες για τη μελέτη.

Η πρώτη ομάδα έλαβε αρχικά νερό και στη συνέχεια γλυκόζη. Η δεύτερη ομάδα έλαβε ελαιόλαδο και, δεκαπέντε λεπτά αργότερα, χορηγήθηκε γλυκόζη. Τέλος, η τρίτη ομάδα έλαβε πρώτα γλυκόζη και, έπειτα από δεκαπέντε λεπτά, ελαιόλαδο.

Οι ερευνητές προχώρησαν σε μετρήσεις των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα των πειραματόζωων. Επίσης, παρακολούθησαν τις μεταβολές σε ορμόνες που συμμετέχουν στη ρύθμιση του σακχάρου, όπως η ινσουλίνη, η γλυκαγόνη, η GIP και η GLP-1. Επιπλέον, εξετάστηκε και ο ρυθμός απομάκρυνσης του περιεχομένου του στομάχου.

Αποτελέσματα και μελλοντικές προοπτικές

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η σειρά των τροφών μπορεί να επηρεάζει την απόκριση του οργανισμού μετά το γεύμα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί σε ανθρώπους μέσω αυτής της συγκεκριμένης μελέτης.

Με πληροφορίες από: shape.gr