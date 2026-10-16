Σάλος με «ροζ» αποκαλύψεις για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από πρώην συνεργάτιδα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, βρίσκεται στο επίκεντρο νέων αποκαλύψεων που αφορούν την προσωπική της ζωή και τη συμπεριφορά της κατά την περίοδο που εργαζόταν στο Fox News. Οι αποκαλύψεις αυτές προέρχονται από πρώην συνεργάτιδά της, τη Λίζα Κένεντι Μοντγκόμερι, και έρχονται στο φως μετά τον σάλο και την αποπομπή της Γκίλφοϊλ από την Αμερικανική πρεσβεία. Φαίνεται πως η κατάσταση αυτή έχει δώσει την ευκαιρία σε όσους είχαν προηγούμενα μαζί της να φέρουν στην επιφάνεια διάφορα ζητήματα.

Οι ισχυρισμοί της Λίζα Κένεντι Μοντγκόμερι

Το τελευταίο και πιο «πικάντικο» στοιχείο προέρχεται από την πρώην συνεργάτιδα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Fox News, Λίζα Κένεντι Μοντγκόμερι. Η Μοντγκόμερι ισχυρίζεται ότι η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική με την προσωπική της ζωή κατά την περίοδο της συνεργασίας τους. Συγκεκριμένα, φέρεται να περηφανευόταν και να επεδείκνυε φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου σε αυτήν και σε άλλους φίλους τους.

Παράλληλα, η Μοντγκόμερι αναφέρει ότι η Γκίλφοϊλ αποκαλούσε εκείνη την περίοδο τον σύντροφό της ως «Λεξ Λούθορ», περιγράφοντάς τον ως έναν άνδρα που της πρόσφερε μεγάλα οικονομικά οφέλη. Οι ισχυρισμοί αυτοί σκιαγραφούν μια εικόνα έντονης προσωπικής έκθεσης και προβολής πτυχών της ιδιωτικής της ζωής στο εργασιακό της περιβάλλον.

Λεπτομέρειες των «ροζ» αποκαλύψεων

Πιο συγκεκριμένα, η Μοντγκόμερι υποστηρίζει ότι η Γκίλφοϊλ είχε δείξει στην ίδια και σε άλλους φίλους τους φωτογραφίες της μαύρης πιστωτικής κάρτας American Express του συγκεκριμένου άνδρα. Οι φωτογραφίες αυτές περιλάμβαναν τόσο την μπροστινή όσο και την πίσω πλευρά της κάρτας, αποκαλύπτοντας ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Όπως ισχυρίζεται η πρώην συνεργάτιδα, οι εικόνες της πιστωτικής κάρτας συνοδεύονταν από φωτογραφίες των γεννητικών οργάνων του κατόχου της. Η Μοντγκόμερι αναφέρει ότι υπήρχαν τουλάχιστον τρία τέτοια ζεύγη φωτογραφιών, γεγονός που υποδηλώνει μια επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά εκ μέρους της Γκίλφοϊλ. Αυτές οι αποκαλύψεις προσθέτουν μια νέα διάσταση στον σάλο που έχει ξεσπάσει γύρω από το όνομά της.

Σχόλια για την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά της

Οι φερόμενες ερωτικές περιπέτειες της Γκίλφοϊλ είχαν οδηγήσει, σύμφωνα με την Μοντγκόμερι, στην κυκλοφορία χαρακτηριστικών παρατσουκλιών για εκείνη στους διαδρόμους του τηλεοπτικού δικτύου. Αυτό υποδηλώνει ότι η συμπεριφορά της ήταν γνωστή και σχολιαζόταν ευρέως εντός του Fox News.

Σε ένα από τα πιο αιχμηρά της σχόλια, η πρώην συνεργάτιδα υποστήριξε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μιλούσε για το σεξ με τέτοια άνεση, ώστε ακόμη και ο χαρακτήρας της Σαμάνθα από τη σειρά «Sex and the City» να έμοιαζε συγκρατημένος σε σύγκριση μαζί της. Η Μοντγκόμερι περιέγραψε, επίσης, την Γκίλφοϊλ ως μια γυναίκα με εξαιρετική γοητεία, αλλά και ως ένα άτομο που επιδίωκε διαρκώς την κοινωνική αναγνώριση και την ανέλιξη, αποδίδοντάς της έντονα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά.

Η αποχώρηση από το Fox News και προηγούμενα δημοσιεύματα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποχώρησε από το Fox News το 2018, προκειμένου να ενταχθεί στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των εκλογών του 2020. Ωστόσο, η αποχώρησή της συνδέθηκε, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, με έρευνα που διεξαγόταν για καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης εναντίον της.

Επιπλέον, το 2020, ρεπορτάζ είχε δημοσιεύσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Γκίλφοϊλ φέρεται να έκανε έντονα σεξουαλικά σχόλια και να μοιραζόταν συχνά άσεμνες εικόνες, μεταξύ των οποίων και φωτογραφίες ανδρικών γεννητικών οργάνων, κατά τη διάρκεια της εργασίας της στο δίκτυο. Αυτά τα προηγούμενα στοιχεία ενισχύουν τους πρόσφατους ισχυρισμούς της Λίζα Κένεντι Μοντγκόμερι και συμπληρώνουν την εικόνα γύρω από τις αποκαλύψεις για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Με πληροφορίες από: Topontiki