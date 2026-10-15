Υπόγειες στοές, θάλαμοι και καταφύγια κάτω από το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας

Η υπόθεση με την οσμή αερίου στην περιοχή της Γκράβας και το προσωρινό κλείσιμο του σχολικού συγκροτήματος από τον Δήμο Αθηναίων αναμένεται να έχει συνέχεια. Σύμφωνα με δηλώσεις του Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ και σπηλαιολόγου, Πάνου Δευτεραίου, κάτω από το σχολείο κρύβεται ένας ολόκληρος, κρυμμένος κόσμος του παρελθόντος.

Ο κόσμος αυτός περιλαμβάνει υπόγειες σήραγγες, θαλάμους, διάφορους βοηθητικούς χώρους, καταφύγια, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και δίοδοι διαφυγής από παλιές φυλακές.

Η υπόθεση της οσμής αερίου και το κλείσιμο του σχολείου

Η πρόσφατη οσμή αερίου στην Γκράβα οδήγησε στο προσωρινό «λουκέτο» του σχολικού συγκροτήματος από τον Δήμο Αθηναίων. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία σε γονείς και μαθητές της Αθήνας, ενώ η αδυναμία των αρχών να εντοπίσουν την πηγή της οσμής έχει φέρει στην επιφάνεια την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να δίνει νέα διάσταση σε παλαιότερους αστικούς θρύλους, οι οποίοι έκαναν λόγο για την ύπαρξη υπόγειων χώρων κάτω από το σχολείο της Γκράβας, πολύ πριν από το περιστατικό της οσμής αερίου.

Ένας κρυμμένος υπόγειος κόσμος

Ο Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και σπηλαιολόγος, Πάνος Δευτεραίος, αναφέρθηκε στην ύπαρξη αυτού του κρυμμένου κόσμου. Όπως εξήγησε, κάτω από το σχολείο υπάρχουν υπόγειες σήραγγες, θάλαμοι, διάφοροι βοηθητικοί χώροι, καθώς και καταφύγια.

Μάλιστα, ο κ. Δευτεραίος δεν απέκλεισε την πιθανότητα να υπάρχουν και δίοδοι διαφυγής από παλιές φυλακές, προσθέτοντας ένα ακόμα μυστηριώδες στοιχείο στην υπόθεση.

Δημοσιεύματα του παρελθόντος και κίνδυνοι

Σε συνέντευξή του στην «Απογευματινή», ο καθηγητής Πάνος Δευτεραίος αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα του 1981, τα οποία έκαναν λόγο για την ύπαρξη υπόγειων σηράγγων που εξυπηρετούσαν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Αυτά τα στοιχεία ενισχύουν τους ισχυρισμούς για την ύπαρξη ενός εκτεταμένου υπόγειου δικτύου.

Ο κ. Δευτεραίος επεσήμανε τον υπαρκτό κίνδυνο συσσώρευσης επικίνδυνων αερίων σε τέτοιες στοές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως χώροι με μη επαρκή αερισμό. Για τον λόγο αυτό, πρότεινε τη διεξαγωγή λεπτομερούς ελέγχου αυτών των σηράγγων, των υπόγειων δικτύων και των γειτονικών αποχετευτικών αγωγών, με στόχο τον εντοπισμό της πραγματικής αιτίας και πηγής της οσμής.

Ο καθηγητής θεωρεί ότι δεν αποκλείεται η οσμή να προέρχεται από δίκτυο αποχέτευσης, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για ενδελεχή έρευνα.

Πρόσβαση στις υπόγειες στοές και οι αστικοί θρύλοι

Ο καθηγητής του ΕΜΠ δήλωσε ότι είναι γνωστό εδώ και χρόνια στους κλειστούς κύκλους των μαθητικών ομάδων των σχολείων ότι από διάφορα σημεία εντός των σχολικών χώρων υπάρχουν προσβάσεις προς κάποιες υπόγειες στοές. Αυτή η πληροφορία υποδηλώνει μια μακροχρόνια γνώση της ύπαρξης αυτών των χώρων.

Επιπλέον, ο σπηλαιολόγος συμπλήρωσε ότι η ερευνητική του ομάδα, «Alter Exploring Team», συνέλεγε κατά καιρούς υλικό από συγκεχυμένες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες αφορούσαν αποθηκευτικούς θαλάμους, στοές καταφυγίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αστικοί θρύλοι υποστήριζαν ότι τα τούνελ οδηγούσαν εκτός του συγκροτήματος, αποτελώντας διόδους διαφυγής παλιών φυλακών.

Η λειτουργία των σηράγγων και παρόμοια συστήματα

Ο καθηγητής Πάνος Δευτεραίος ανέφερε ότι το πλέον βέβαιο από όλα αυτά είναι η ύπαρξη σηράγγων, από τις οποίες διέρχονται τμήματα των δικτύων λειτουργίας του σχολείου. Αυτά περιλαμβάνουν ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, υδραυλικά και λοιπά δίκτυα.

Η παρουσία αυτών των υπόγειων διαδρόμων δικαιολογείται από την ανάγκη εξασφάλισης της επικοινωνίας μεταξύ κάποιων κτιρίων και τη σύνδεσή τους με εγκαταστάσεις όπως το λεβητοστάσιο ή και το κολυμβητήριο. Τέλος, ο κ. Δευτεραίος εξήγησε ότι παρόμοιο υπόγειο σύστημα υπάρχει και σε άλλα κτιριακά σχολικά συγκροτήματα, υποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται για ένα μοναδικό φαινόμενο.

Με πληροφορίες από: Newsit