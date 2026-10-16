Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συνομιλίες για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την έναρξη συνομιλιών με τη Ρωσία και την Κίνα, με κύριο στόχο την αποπυρηνικοποίηση και την κατάργηση των πυρηνικών όπλων σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη σε σαφείς δηλώσεις σχετικά με τη στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στο Ιράν, τονίζοντας ότι δεν θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα εναντίον της χώρας. Επιπλέον, εξέφρασε την άποψη ότι δεν βλέπει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο ιρανικό έδαφος, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του σε ένα ευαίσθητο διεθνές ζήτημα.

Συνομιλίες για την παγκόσμια αποπυρηνικοποίηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, έκανε γνωστή την πρόθεσή του για έναρξη σημαντικών συνομιλιών με δύο από τις μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις, τη Ρωσία και την Κίνα. Οι διαβουλεύσεις αυτές επικεντρώνονται στο κρίσιμο ζήτημα της αποπυρηνικοποίησης, με απώτερο και φιλόδοξο σκοπό την πλήρη κατάργηση των πυρηνικών όπλων σε όλο τον κόσμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε με σαφήνεια την επιθυμία του για την οριστική εξάλειψη των πυρηνικών όπλων, εφόσον οι διεθνείς συνθήκες το επιτρέψουν και αυτό καταστεί εφικτό. Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Ουάσινγκτον βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Πεκίνο, εξετάζοντας ενδελεχώς το θέμα της μείωσης των υφιστάμενων πυρηνικών οπλοστασίων τους, μια κίνηση που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια ασφάλεια.

Επαφές με τον Κινέζο πρόεδρο και εκτιμήσεις για το μέλλον

Στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών για την πυρηνική αποστρατικοποίηση, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ. Οι συζητήσεις αυτές αφορούσαν ειδικότερα το ζήτημα της μείωσης των πυρηνικών όπλων, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα που αποδίδεται στην ενεργό εμπλοκή της Κίνας σε αυτές τις διεθνείς διαβουλεύσεις για την παγκόσμια ασφάλεια.

Παράλληλα με τις συζητήσεις για τα πυρηνικά, ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη και σε μια σημαντική εκτίμηση αναφορικά με την Κίνα. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι η χώρα αυτή θα μπορούσε να φτάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο ανάπτυξης και ισχύος μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτή η δήλωση προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στις σχέσεις των δύο μεγάλων δυνάμεων και στο μέλλον της παγκόσμιας γεωπολιτικής ισορροπίας, πέρα από το ζήτημα των οπλικών συστημάτων.

Σαφής στάση απέναντι στο Ιράν και διευκρινίσεις

Αναφορικά με τις σχέσεις με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν κατηγορηματικός και ξεκάθαρος στις δηλώσεις του. Δήλωσε ρητά ότι δεν θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα εναντίον της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη για μια τέτοια κίνηση. Η δήλωση αυτή έρχεται να αποσαφηνίσει τη θέση της αμερικανικής πλευράς ως προς την πιθανή χρήση ακραίων μέσων στην περιοχή, μειώνοντας ενδεχομένως τις εντάσεις.

Επιπλέον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν βλέπει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο ιρανικό έδαφος, αποκλείοντας έτσι μια άμεση στρατιωτική εμπλοκή. Διευκρίνισε επίσης ότι η «Μητέρα Όλων των Βομβών», ένα όπλο που έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα, δεν αποτελεί πυρηνική βόμβα. Αυτή η πληροφορία δόθηκε πιθανώς για να καθησυχάσει ανησυχίες και να αποτρέψει παρανοήσεις σχετικά με το είδος των όπλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.

Τα πυρηνικά οπλοστάσια παγκοσμίως: Μια επισκόπηση

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παραθέτει το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), η Ρωσία κατέχει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο απόθεμα πυρηνικών κεφαλών στον κόσμο. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στη συνέχεια η Κίνα, οι οποίες διαθέτουν επίσης σημαντικά και εκτεταμένα πυρηνικά οπλοστάσια, διαμορφώνοντας έτσι την παγκόσμια πυρηνική ισορροπία.

Ωστόσο, όσον αφορά τις ανεπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές, δηλαδή εκείνες που είναι επιχειρησιακά έτοιμες προς χρήση, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερτερούν αριθμητικά της Ρωσίας. Αυτά τα δεδομένα παρέχουν ένα κρίσιμο πλαίσιο για τις συζητήσεις που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα, τις προκλήσεις και τη σημασία της προσπάθειας για την παγκόσμια αποπυρηνικοποίηση και τη διατήρηση της διεθνούς ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Enikos