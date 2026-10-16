Εκτοξεύτηκαν οι πιθανότητες του Ολυμπιακού για τους «16» του Europa League, τι ισχύει για τον ΟΦΗ

Ο Ολυμπιακός σημείωσε μια καθοριστική νίκη στη Μασσαλία, επικρατώντας της Μαρσέιγ με σκορ 1-0, ένα αποτέλεσμα που του επέτρεψε να διατηρήσει το απόλυτο νικών στη League Phase του Europa League. Αυτή η επιτυχία ενίσχυσε σημαντικά τις πιθανότητες της ομάδας να εξασφαλίσει απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, αποφεύγοντας τον επιπλέον γύρο των νοκ άουτ. Παράλληλα, ο ΟΦΗ, μετά την ήττα του στη Γαλλία από τη Ρεν, βρίσκεται σε διαφορετική θέση όσον αφορά τη διεκδίκηση μιας θέσης στα νοκ άουτ.

Η νίκη του Ολυμπιακού και η πορεία του στη διοργάνωση

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να επικρατήσουν εκτός έδρας επί της Μαρσέιγ με σκορ 1-0, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στη Μασσαλία. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί το απόλυτο νικών για τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής στη League Phase του Europa League, επιβεβαιώνοντας την καλή του πορεία.

Το σημαντικό αυτό τρίποντο είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την εκτόξευση των πιθανοτήτων της ομάδας να προκριθεί απευθείας στους «16» της διοργάνωσης. Η απευθείας πρόκριση θα σήμαινε ότι ο Ολυμπιακός θα απέφευγε τη συμμετοχή σε έναν έξτρα γύρο αγώνων, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Οι προβλέψεις του υπερυπολογιστή για τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με τις αναλύσεις και τις προβλέψεις του υπερυπολογιστή του Football Meets Data, ο Ολυμπιακός αναμένεται να ολοκληρώσει τη League Phase του Europa League συγκεντρώνοντας περίπου 15,8 βαθμούς. Μέχρι στιγμής, η ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει έξι πόντους από τις αναμετρήσεις της.

Η εκτιμώμενη αυτή συγκομιδή βαθμών τοποθετεί τον Ολυμπιακό στην όγδοη θέση της συνολικής κατάταξης. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι πιθανότητες απευθείας πρόκρισης στους «16» διαμορφώνονται σε ένα ποσοστό 54,4%. Επιπλέον, η παρουσία της ομάδας στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, δηλαδή η κατάληψη μιας θέσης εντός της πρώτης 24άδας, θεωρείται σχεδόν εξασφαλισμένη, με τις πιθανότητες να φτάνουν το εντυπωσιακό 98,3%.

Η πορεία του ΟΦΗ και η ήττα στη Γαλλία

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ αντιμετώπισε δυσκολίες στον αγώνα του στη Γαλλία, όπου γνώρισε την ήττα από την ομάδα της Ρεν. Αυτό το αποτέλεσμα επηρέασε την τρέχουσα θέση της κρητικής ομάδας στην κατάταξη της League Phase του Europa League.

Μετά την εν λόγω αναμέτρηση, ο ΟΦΗ βρίσκεται οριακά εκτός της πρώτης 24άδας των ομάδων που προκρίνονται στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι η ομάδα αναμένεται να καταλάβει την 26η θέση στη συνολική κατάταξη, έχοντας συγκεντρώσει 8 xPoints.

Οι πιθανότητες του ΟΦΗ για τη συνέχεια της διοργάνωσης

Όσον αφορά τις πιθανότητες του ΟΦΗ να φτάσει στα playoffs του Europa League, αυτές ανέρχονται στο 37,9%. Παρόλα αυτά, οι πιθανότητες για απευθείας πρόκριση στους «16», δηλαδή για να εισέλθει η ομάδα στο Top 8 της κατάταξης, είναι σημαντικά χαμηλότερες.

Συγκεκριμένα, το ενδεχόμενο ο ΟΦΗ να προκριθεί απευθείας στους «16» φτάνει μόλις το 1,2%. Παρά τις αριθμητικές δυσκολίες, η κρητική ομάδα παραμένει στη διεκδίκηση μιας θέσης στα νοκ άουτ, συνεχίζοντας την προσπάθειά της στη League Phase.

Με πληροφορίες από: Athletiko