Η Ελλάδα στην 172η θέση παγκοσμίως: Διευρύνεται το έλλειμμα εισαγωγών – εξαγωγών

Πίσω από τις ανακοινώσεις για οικονομική πρόοδο, τα επίσημα στοιχεία από διεθνείς οργανισμούς σκιαγραφούν μια διαφορετική εικόνα για την ελληνική οικονομία. Η εξάρτηση από τις εισαγωγές, οι πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά και η υποχώρηση των δημόσιων επενδύσεων αναδεικνύουν διαρθρωτικές αδυναμίες, καθώς το παραγωγικό έλλειμμα της χώρας εμφανίζεται να διευρύνεται επικίνδυνα.

Η θέση της Ελλάδας στις διεθνείς κατατάξεις

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο World Economic Outlook του Οκτωβρίου 2026, η Ελλάδα κατατάσσεται για το έτος 2026 στην 172η θέση παγκοσμίως. Η κατάταξη αυτή αφορά το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο προβλέπεται στο -6,6%.

Αυτή η θέση φέρνει τη χώρα ανάμεσα στις 19 χειρότερες οικονομίες παγκοσμίως, ξεπερνώντας μόνο μικρά νησιωτικά κράτη ή χώρες που βρίσκονται σε ειδικές συνθήκες. Μεταξύ αυτών των χωρών συγκαταλέγονται το Σουρινάμ, η Δομινίκα, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο και η Ουκρανία. Η πρόβλεψη για το 2027 δεν δείχνει ουσιαστική βελτίωση, καθώς η Ελλάδα αναμένεται να βρίσκεται στην 168η θέση, δηλαδή στις 23 χειρότερες οικονομίες του κόσμου, με εκτιμώμενο έλλειμμα στο -5,9%.

Το διευρυνόμενο έλλειμμα εισαγωγών – εξαγωγών

Η ελληνική οικονομία καταγράφει το δεύτερο μεγαλύτερο έλλειμμα στο ισοζύγιο εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της τελευταίας 14ετίας. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η ανάπτυξη στηρίζεται κυρίως στην κατανάλωση και όχι στην παραγωγή. Κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, οι εισαγωγές υπερέβησαν τις εξαγωγές κατά 9,32 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η μόνη φορά που καταγράφηκε χειρότερη επίδοση την τελευταία 14ετία ήταν το 2022, όταν το έλλειμμα ανήλθε στα -12,15 δισεκατομμύρια ευρώ, υπό το βάρος της πανδημικής κρίσης. Αυτή η εξέλιξη παρατηρείται επτά χρόνια μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και παρά την εισροή 36 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με το δομικό παραγωγικό έλλειμμα να οξύνεται αντί να περιορίζεται.

Πιέσεις στα νοικοκυριά και μείωση δημοσίων επενδύσεων

Την ίδια στιγμή που το παραγωγικό έλλειμμα διευρύνεται, η καθημερινότητα των νοικοκυριών παραμένει υπό ασφυκτική πίεση. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα οποία επικαλέστηκε ο Χάρης Δούκας, ένας στους δύο Έλληνες αδυνατεί να καλύψει μια έκτακτη οικονομική ανάγκη. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, στο 29,2%.

Παράλληλα, οι προβλέψεις για το μέλλον δεν είναι ενθαρρυντικές όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις. Στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2027, προβλέπεται δραστική μείωση του συνολικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 35%. Συγκεκριμένα, από τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2026, αναμένεται να μειωθεί στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027.

Η στάση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής

Απέναντι σε αυτή την πορεία, το πολυπρόσωπο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, στην έκθεση Σεπτεμβρίου που παρουσιάζεται στους βουλευτές, εμφανίζεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις με καθυστέρηση τεσσάρων μηνών. Η έκθεση περιορίζεται στην παρουσίαση στεγνών αριθμών, χωρίς να προχωρά σε σχολιασμό ή ανάλυση της ουσίας της παραγωγικής κατηφόρας της χώρας.

Δήλωση του υπουργού Πιερρακάκη στο ΔΝΤ

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, ο υπουργός Πιερρακάκης, κατά την παρουσία του στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δήλωσε: «Η Ελλάδα από χώρα που λάμβανε στήριξη, στηρίζει πλέον η ίδια πολίτες και επιχειρήσεις».

Με πληροφορίες από: Topontiki