Τα λάθη υγείας που μπορείτε να διορθώσετε πριν τα 60

Στην ηλικία των 40 ή των 50, η σκέψη και μόνο ότι πρέπει να αλλάξει κάποιος τον τρόπο ζωής του μπορεί να μοιάζει με μια δύσκολη αποστολή. Το ερώτημα αν είναι αργά για να διορθωθούν λάθη που επαναλαμβάνονται εδώ και δεκαετίες, καθώς και αν ο οργανισμός μπορεί να ανακτήσει μέρος της υγείας που έχει χαθεί εξαιτίας κακών επιλογών, απασχολεί πολλούς.

Η επιστήμη δίνει μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Το ανθρώπινο σώμα ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα στις θετικές αλλαγές απ’ όσο πιστεύουμε, ακόμη και όταν αυτές γίνονται στη μέση ηλικία ή αργότερα.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί παθολόγοι, ο οργανισμός είναι πολύ πιο ανθεκτικός και ικανός να ανακάμψει απ’ όσο φανταζόμαστε. Δεν κρατά έναν λογαριασμό με όλες τις ανθυγιεινές επιλογές του παρελθόντος. Αντίθετα, μικρές αλλαγές που εφαρμόζονται σταθερά και συσσωρεύουν τα οφέλη τους με την πάροδο του χρόνου μπορούν να οδηγήσουν σε εντυπωσιακή βελτίωση της υγείας.

Η σημασία της μυϊκής ενδυνάμωσης

Ένας ιδιαίτερα χρήσιμος τρόπος να αντιληφθούμε τη σημασία των μυών είναι να τους αντιμετωπίσουμε ως ένα «όργανο μακροζωίας». Ακόμη και μικρές δράσεις μυϊκής ενδυνάμωσης μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, καρκίνου και άλλων μεταβολικών νοσημάτων.

Μάλιστα, το ανθρώπινο σώμα διατηρεί την ικανότητα να αναπτύσσει μυϊκή δύναμη ακόμη και σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Σε μια χαρακτηριστική μελέτη, ηλικιωμένοι με ευπάθεια συμμετείχαν σε πρόγραμμα προπόνησης με αντιστάσεις υψηλής έντασης, διάρκειας οκτώ εβδομάδων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν εντυπωσιακά: η μυϊκή τους δύναμη αυξήθηκε κατά μέσο όρο 174%, ενώ καταγράφηκαν σημαντικές βελτιώσεις στην ταχύτητα βάδισης και τη μυϊκή μάζα. Αξίζει να σημειωθεί πως η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 90 έτη, με έναν από αυτούς να είναι 96 ετών.

Οι επιπτώσεις του κινητού τηλεφώνου στον εγκέφαλο

Η συνεχής ενασχόληση με το κινητό τηλέφωνο δεν επηρεάζει μόνο τον διαθέσιμο χρόνο μας. Ολοένα περισσότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του εγκεφάλου.

Σε μία μελέτη, ερευνητές απέκλεισαν την πρόσβαση στο διαδίκτυο από τα κινητά τηλέφωνα των συμμετεχόντων για μόλις δύο εβδομάδες. Στη συνέχεια, αξιολόγησαν την ψυχική τους υγεία και τις γνωστικές τους επιδόσεις. Ορισμένες από τις βελτιώσεις που καταγράφηκαν στην ικανότητα προσοχής ήταν συγκρίσιμες με εκείνες που σχετίζονται με το να είναι κάποιος περίπου 10 χρόνια νεότερος.

Επιπλέον, άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμη και η απλή παρουσία του κινητού κοντά μας, είτε βρίσκεται στην τσέπη είτε μέσα στην τσάντα μας, μπορεί να επηρεάσει μετρήσιμα τις γνωστικές επιδόσεις.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr