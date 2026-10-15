Τις πληγές που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία της Τετάρτης μετρά σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, η Ρόδος. Οι υπηρεσίες του δήμου προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους σε δημόσιες υποδομές και σχολικά συγκροτήματα, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων. Η ένταση των καιρικών φαινομένων καθιστά αναγκαία την προσεκτική επιθεώρησή τους πριν από την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ στην περιοχή των Στεγνών καταγράφηκε και η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Εκτεταμένες ζημιές και έλεγχοι στις υποδομές

Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, η Ρόδος βρίσκεται σε διαδικασία αποτίμησης των καταστροφών. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων. Τα συνεργεία του δήμου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Η συνολική αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να αποτυπώσει το μέγεθος των καταστροφών σε περιοχές του νησιού που δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής. Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο και σε άλλες περιοχές της Ρόδου, πέραν των σχολικών μονάδων και των δημόσιων υποδομών που ελέγχονται επισταμένως.

Κλειστά τα σχολεία για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών

Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά και σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου, σε συνεργασία με αρμόδια συνεργεία και εξειδικευμένους επιστήμονες, να πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ελέγχους στις σχολικές μονάδες σε ολόκληρο το νησί.

Στόχος των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί φθορές ή ζημιές από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τα υπόλοιπα ακραία καιρικά φαινόμενα. Όπως επισήμανε ο αρμόδης αντιδήμαρχος, η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι σχολικοί χώροι είναι απολύτως ασφαλείς για την επιστροφή των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού στις τάξεις.

Τραγικός απολογισμός στα Στεγνά

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην περιοχή του Αρχαγγέλου και των Στεγνών, όπου η κακοκαιρία είχε έναν τραγικό απολογισμό. Στην περιοχή αυτή, σημειώθηκε η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Ο άνδρας έχασε τη ζωή του όταν αποπειράθηκε να μετακινήσει το όχημά του, το οποίο είχε εγκλωβιστεί στα ορμητικά νερά που είχαν κατακλύσει την περιοχή.

Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων και τις συνέπειες που μπορούν να επιφέρουν σε κατοικημένες περιοχές. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ομαλότητας και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Εικόνες καταστροφής στην παραλία των Στεγνών

Τα πλάνα από την παραλία των Στεγνών στη Ρόδο, όπου έχασε τη ζωή του ο άνδρας, παραπέμπουν σε μια ακτή που χτυπήθηκε από «τσουνάμι». Η εικόνα της παραλίας είναι αποκαρδιωτική, καθώς οχήματα, ομπρέλες και άλλες υποδομές που βρίσκονταν στην ακτή έχουν υποστεί τρομακτικές ζημιές από την ορμή των υδάτων και των φερτών υλικών.

Μέσα σε λίγες ώρες, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα σε όλη την περιοχή. Η καταστροφή των υποδομών στην παραλία των Στεγνών αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του μεγέθους της σφοδρότητας της κακοκαιρίας που έπληξε το νησί της Ρόδου.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και αντλήσεις υδάτων

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και τα συνεργεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου επιχειρούσαν σε πολλά σημεία του νησιού καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας και συνεχίζουν το έργο τους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έως τις 21:15 της Τετάρτης, είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης πολιτών.

Παράλληλα, τα συνεργεία ανταποκρίθηκαν σε πάνω από 200 επεμβάσεις άντλησης υδάτων. Οι αντλήσεις πραγματοποιήθηκαν από σπίτια και επαγγελματικούς χώρους που είχαν πλημμυρίσει λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, αποδεικνύοντας το εύρος των προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι του νησιού.

Με πληροφορίες από: News.gr