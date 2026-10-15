Ο ΙΕΑ προειδοποιεί για ελλείψεις ντίζελ και υψηλό πληθωρισμό έως το 2027

Οι παγκόσμιες αγορές ντίζελ αναμένεται να παραμείνουν περιορισμένες και το επόμενο έτος, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ). Αυτή η κατάσταση προβλέπεται να οδηγήσει σε υψηλές τιμές, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό και επηρεάζοντας αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη. Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία αναφέρονται ως παράγοντες που περιορίζουν την παραγωγή.

Η προειδοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

Ο ΙΕΑ, ο οποίος συμβουλεύει τις βιομηχανικές χώρες και διαχειρίζεται τα αποθέματα πετρελαίου έκτακτης ανάγκης, εξέδωσε προειδοποίηση για την κατάσταση στην αγορά ντίζελ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, οι παγκόσμιες αγορές ντίζελ θα μπορούσαν να παραμείνουν περιορισμένες και το 2027.

Αυτό το ενδεχόμενο φέρνει μαζί του τον κίνδυνο οι υψηλές τιμές να συνεχίσουν να οδηγούν τον πληθωρισμό και να βλάπτουν την οικονομική ανάπτυξη. Οι συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη περιορίζουν την παραγωγή από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Η σημασία του ντίζελ και οι οικονομικές πιέσεις

Το ντίζελ χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς τομείς, όπως η βιομηχανία, η γεωργία και η αυτοκινητοβιομηχανία. Λόγω αυτής της εκτεταμένης χρήσης, οι τιμές-ρεκόρ που έχουν καταγραφεί έχουν δημιουργήσει τόσο πολιτικές όσο και οικονομικές πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη μηνιαία έκθεσή του, ο ΙΕΑ ανέφερε ότι οι τιμές ρεκόρ του ντίζελ έχουν ήδη ευρείες οικονομικές συνέπειες. Αυτές περιλαμβάνουν την αύξηση του κόστους των αγαθών, καθώς και την επίδραση στα πραγματικά εισοδήματα, την οικονομική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό.

Απώλειες εξαγωγών και πίεση στην αγορά

Οι συνδυασμένες απώλειες στις εξαγωγές ντίζελ από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία ανήλθαν σε 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Σεπτέμβριο. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 4,5% της παγκόσμιας ζήτησης ντίζελ για φέτος.

Η αγορά ντίζελ παραμένει υπό σημαντική πίεση, καθώς οι παρατεταμένες διαταραχές του εφοδιασμού έχουν προκαλέσει μείωση των αποθεμάτων. Αυτό συμβαίνει σε μια εποχή του έτους που συνήθως τα αποθέματα αυξάνονται, γεγονός που εντείνει την ανησυχία.

Η συνεδρίαση για τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης

Η προειδοποίηση του ΙΕΑ για το ντίζελ έρχεται την παραμονή μιας κρίσιμης συνεδρίασης του οργανισμού. Στη συνεδρίαση αυτή θα συζητηθεί η κλίμακα και το χρονοδιάγραμμα της απελευθέρωσης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

Ο στόχος αυτής της ενέργειας είναι η ηρεμία των αγορών ενέργειας. Στο παρελθόν, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσουν τα αποθέματά τους, διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν απαγόρευση εξαγωγής ντίζελ από τις ΗΠΑ.

Προβλέψεις για το μέλλον της αγοράς

Ο ΙΕΑ αναφέρει ότι καθώς τα εναπομείναντα αποθέματα στο σύστημα συνεχίζουν να απομειώνονται, οι αγορές πετρελαίου ενδέχεται να βιώσουν περισσότερες αναταραχές τους επόμενους μήνες. Αυτό αναμένεται να συμβεί ελλείψει φόρμουλας για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο οργανισμός προβλέπει ότι ένα τελικό πλεόνασμα ενδέχεται να προκύψει το 2027. Ωστόσο, η ανάκαμψη των αποθεμάτων από τα διυλιστήρια δεν θα είναι αρκετή για να αντισταθμίσει το έλλειμμα που έχει συσσωρευτεί στις αγορές συγκεκριμένων καυσίμων, όπως το ντίζελ, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και το καύσιμο αεριωθούμενων.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΕΑ, η παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης θα είναι περιορισμένη στο ντίζελ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο οργανισμός προβλέπει επίσης ότι η αγορά ντίζελ θα παρουσιάσει έλλειμμα κατά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Με πληροφορίες από: Newsit