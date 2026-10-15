Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ προσπάθησε να «θάψει» δημοσιεύματα για απλήρωτο λογαριασμό

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, λίγο πριν την απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, φέρεται να προσπάθησε απεγνωσμένα να εξαφανίσει από το διαδίκτυο δημοσιεύματα της Daily Mail. Τα εν λόγω δημοσιεύματα αφορούσαν τον πολυτελή τρόπο ζωής της και συγκεκριμένα έναν απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου. Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται στο φως μετά την αποπομπή της από το διπλωματικό της αξίωμα.

Οι προσπάθειες για απόκρυψη δημοσιευμάτων

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατέβαλε έντονες προσπάθειες να αποσύρει από το διαδίκτυο διάφορα δημοσιεύματα του μέσου που είχαν σχέση με τον τρόπο ζωής της. Οι ενέργειες αυτές φέρεται να έλαβαν χώρα λίγο πριν την αποπομπή της από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, η κυρία Γκιλφόιλ φέρεται να απευθύνθηκε σε αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ζήτησε από τους αξιωματούχους να επικοινωνήσουν με τη Daily Mail, με σκοπό να «κατεβάσουν» ένα αποκλειστικό δημοσίευμα που αφορούσε έναν απλήρωτο λογαριασμό από εστιατόριο.

Ο απλήρωτος λογαριασμός και η απάντηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σε απάντηση του αιτήματος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, οι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ της ζήτησαν να προσκομίσει πρώτα απόδειψη που να επιβεβαιώνει την εξόφληση του λογαριασμού. Αυτή η προϋπόθεση τέθηκε ως απαραίτητο βήμα για οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την απόσυρση του δημοσιεύματος.

Ωστόσο, πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης επικοινωνίας ανέφεραν ότι ο επίμαχος λογαριασμός είχε σταλεί απευθείας στην αμερικανική πρεσβεία. Ως εκ τούτου, η κυρία Γκιλφόιλ δεν ήταν σε θέση να παρουσιάσει στη Daily Mail το απαιτούμενο αποδεικτικό πληρωμής, καθιστώντας αδύνατη την ικανοποίηση του αιτήματός της.

Η επίσημη έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Σιράζ, πέντε διαφορετικές πηγές επιβεβαίωσαν στη Daily Mail ότι το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή (OIG) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει την επίσημη έρευνά του. Η έρευνα αυτή αφορά τόσο την ίδια την κυρία Γκιλφόιλ όσο και τη λειτουργία της πρεσβείας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Η εν εξελίξει έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή διερευνά μια σειρά από καταγγελίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πιθανή κατάχρηση εξουσίας, μη εγκεκριμένες μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς και αθέμιτη αποδοχή δώρων κατά την περίοδο που υπηρετούσε ως πρέσβης.

Καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας και μη εγκεκριμένες μετακινήσεις

Πιο συγκεκριμένα, τρεις από τις πηγές που μίλησαν στη Daily Mail αποκάλυψαν ότι ο Γενικός Επιθεωρητής ερευνά καταγγελίες για μη εγκεκριμένες μετακινήσεις. Αυτές οι μετακινήσεις φέρεται να πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των κανονισμών.

Επιπλέον, η έρευνα επεκτείνεται και σε μια φερόμενη υπερβολικά στενή σχέση της κυρίας Γκιλφόιλ με μία συγκεκριμένη εταιρεία. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών, γεγονός που εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων ή αθέμιτες πρακτικές.

Η κριτική από πηγές της έρευνας

Μία πηγή, η οποία έχει γνώση της έρευνας που διεξάγει το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή, προέβη σε μια χαρακτηριστική δήλωση σχετικά με τη συμπεριφορά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η πηγή αυτή ανέφερε ότι η κυρία Γκιλφόιλ έκανε «το εντελώς αντίθετο» από αυτό που θα έπρεπε να πράξει ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει διοριστεί σε δημόσιο αξίωμα.

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την σοβαρότητα των καταγγελιών και την αντίληψη ορισμένων κύκλων εντός του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με τις ενέργειες της πρώην πρέσβεως. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή να συνεχίζει τη συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων.

Με πληροφορίες από: Reader