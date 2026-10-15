Ο Μάκης Δελαπόρτας, καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», προέβη σε αποκαλύψεις σχετικά με την προσωπική ζωή της Αλίκης Βουγιουκλάκη και τη σχέση της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Με αφορμή την έκδοση ενός βιβλίου-λευκώματος για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της εθνικής σταρ, ο συγγραφέας μοιράστηκε ιστορίες που φωτίζουν άγνωστες πτυχές της κοινής τους πορείας.

Η επιθυμία της Αλίκης να είναι «κυρία Παπαμιχαήλ»

Ο Μάκης Δελαπόρτας αποκάλυψε ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, αμέσως μετά τον γάμο της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, βίωσε μια συγκεκριμένη περίοδο κατά την οποία εξέφραζε την επιθυμία να την προσφωνούν με το επίθετο του συζύγου της. Συγκεκριμένα, η αείμνηστη σταρ ήθελε να τη φωνάζουν «κυρία Παπαμιχαήλ», δείχνοντας την αφοσίωσή της στον άντρα της.

Σύμφωνα με τον κ. Δελαπόρτα, η Αλίκη Βουγιουκλάκη δήλωνε τότε «πάνω από όλα ο άντρας μου, είμαι η κυρία Παπαμιχαήλ». Μάλιστα, υπάρχουν και συνεντεύξεις της από εκείνη την εποχή στις οποίες την αποκαλούσαν με αυτόν τον τρόπο. Όλη αυτή η στάση της ήταν για χατίρι του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Οι ανταγωνιστικές κόντρες και η δυσκολία της συνύπαρξης

Ο Μάκης Δελαπόρτας τόνισε πως δεν ήταν εύκολο για έναν άντρα να βρίσκεται δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, ειδικά αν ήταν και ο ίδιος ηθοποιός. Οι σχέσεις τους χαρακτηρίζονταν από έναν έντονο ανταγωνισμό, γεγονός που οδηγούσε σε συχνές κόντρες μεταξύ τους.

Οι διαφωνίες και οι εντάσεις που προέκυπταν ανάμεσά τους ήταν, όπως ανέφερε, καθαρά ανταγωνιστικές. Αυτή η δυναμική έπαιζε σημαντικό ρόλο στην κοινή τους ζωή, επηρεάζοντας την καθημερινότητά τους και τις προσωπικές τους επιλογές, όπως φάνηκε και από την επιθυμία της Αλίκης να αναγνωρίζεται ως «κυρία Παπαμιχαήλ».

Το βιβλίο-λεύκωμα και οι ιστορίες πίσω από τις φωτογραφίες

Η συνέντευξη του Μάκη Δελαπόρτα στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» δόθηκε με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου-λευκώματος που τιμά τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Μέσα από τις σελίδες του λευκώματος, ο συγγραφέας αναβιώνει στιγμές από τη ζωή της σταρ, προσφέροντας στο κοινό σπάνιες μαρτυρίες.

Σχολιάζοντας μία συγκεκριμένη φωτογραφία που περιλαμβάνεται στο λεύκωμα, ο κ. Δελαπόρτας αποκάλυψε την ιστορία πίσω από την επιθυμία της Αλίκης να την αποκαλούν «κυρία Παπαμιχαήλ». Επιπλέον, μοιράστηκε μια ακόμη ιστορία, επίσης εμπνευσμένη από μία φωτογραφία του λευκώματος, η οποία αφορά ένα περιστατικό που συνέβη μετά τον χωρισμό της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Το άδειο σπίτι στον Θεολόγο και η κλήση στην αστυνομία

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μάκης Δελαπόρτας διηγήθηκε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα την περίοδο που η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε χωρίσει με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Η σταρ είχε πάει στο σπίτι της στον Θεολόγο, συνοδευόμενη από τον φωτογράφο Κλεισθένη, με σκοπό να πραγματοποιήσουν μια φωτογράφιση.

Ωστόσο, όταν έφτασαν στο σπίτι, το βρήκαν εντελώς άδειο. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ είχε πάρει όλα τα πράγματα από το σπίτι. Η φωτογράφιση τελικά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς η Αλίκη Βουγιουκλάκη πήρε αμέσως την αστυνομία τηλέφωνο. Ο κ. Δελαπόρτας σχολίασε αυτό το γεγονός, λέγοντας πως όταν ένας άντρας κάνει κάτι τέτοιο, μάλλον ερωτευμένος θα ήταν, υποδηλώνοντας το πάθος που χαρακτήριζε τη σχέση τους ακόμα και μετά τον χωρισμό τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki