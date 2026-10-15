Ερωτήματα για τα νομικά προσόντα της Κέιτι Ζακαράια και καταγγελία στον δικηγορικό σύλλογο

Η Κέιτι Ζακαράια, η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο ερωτημάτων που αφορούν την επαγγελματική της διαδρομή και, ειδικότερα, τα νομικά της προσόντα. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κατάσταση αυτή έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα μετά την πρώτη της ενημέρωση στον Λευκό Οίκο, η οποία δέχτηκε επικρίσεις, καθώς και μετά την κατάθεση επίσημης καταγγελίας στην Καλιφόρνια, η οποία ζητά τη διερεύνηση πιθανής παραβίασης της νομοθεσίας περί επαγγελματικών τίτλων.

Ερωτήματα για την άδεια άσκησης επαγγέλματος στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές έρευνες που διεξήχθησαν από έγκριτα μέσα ενημέρωσης, η Κέιτι Ζακαράια αποφοίτησε το 2011 από τη Νομική Σχολή Pepperdine Caruso, που βρίσκεται στην Καλιφόρνια. Ωστόσο, οι έρευνες αυτές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν στοιχεία που να πιστοποιούν ότι η κ. Ζακαράια έχει περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις δικηγορίας ή ότι έχει εγγραφεί σε κάποιον δικηγορικό σύλλογο σε οποιαδήποτε αμερικανική πολιτεία ή στην Ουάσιγκτον.

Το Reuters, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν βρήκε καταχωρίσεις οι οποίες να αποδεικνύουν την εγγραφή της ως δικηγόρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η κατοχή πτυχίου Νομικής πιστοποιεί μεν τις σπουδές ενός ατόμου, αλλά δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου στις ΗΠΑ, για το οποίο απαιτείται επιτυχής εξέταση και εγγραφή σε δικηγορικό σύλλογο.

Η επαγγελματική διαδρομή στην Κίνα και οι διευκρινίσεις της

Η ίδια η Κέιτι Ζακαράια έχει υποστηρίξει δημόσια ότι εργάστηκε στον τομέα του διεθνούς εμπορικού δικαίου και πως διαθέτει τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα. Μετά την ολοκλήρωση των νομικών της σπουδών, μετακόμισε στην Κίνα. Εκεί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο επαγγελματικό της προφίλ, εργάστηκε από το 2011 έως το 2013 στη δικηγορική εταιρεία Zhong Lun Law Firm, όπου ασχολήθηκε με υποθέσεις διεθνούς χαρακτήρα.

Ωστόσο, η εργασία σε ένα δικηγορικό γραφείο στο εξωτερικό, όπως στην Κίνα, δεν αποτελεί απόδειξη ότι ένα άτομο διαθέτει άδεια δικηγορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γεγονός αυτό δεν επιλύει τα ερωτήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τα επαγγελματικά της διαπιστευτήρια και την ικανότητά της να ασκεί δικηγορία εντός του αμερικανικού νομικού συστήματος.

Η απάντηση για τις εξετάσεις δικηγορίας και η παρεξήγηση

Η υπόθεση πήρε νέες διαστάσεις στις 13 Οκτωβρίου, όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Ντόναλντ Τραμπ σε ποια πολιτεία είχε περάσει τις εξετάσεις δικηγορίας η εκπρόσωπός του. Η Κέιτι Ζακαράια, παρούσα στην ερώτηση, απάντησε «όταν μετακόμισα στην Κίνα», μια δήλωση που προκάλεσε άμεσα απορίες και περαιτέρω ερωτήματα.

Αργότερα, η ίδια παρείχε διευκρινίσεις στους New York Times, εξηγώντας ότι δεν είχε ακούσει σωστά την ερώτηση των δημοσιογράφων. Απέδωσε την παρεξήγηση στον θόρυβο που προερχόταν από το προεδρικό ελικόπτερο Marine One, το οποίο βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι αλλοδαποί δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια άσκησης δικηγορίας στην Κίνα με τον τρόπο που περιέγραψε η απάντησή της. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη αναφορά δεν προσφέρει λύση στο ζήτημα των επαγγελματικών της διαπιστευτηρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας ανοιχτά τα ερωτήματα.

Η καταγγελία στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας

Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά το περιστατικό με την απάντηση για την Κίνα, η οργάνωση Campaign for Accountability προχώρησε στην επίσημη κατάθεση καταγγελίας στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας. Η καταγγελία αυτή ζητά τη διερεύνηση του ζητήματος, με στόχο να εξεταστεί εάν η Κέιτι Ζακαράια παρουσιαζόταν επανειλημμένα ως δικηγόρος χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος.

Η οργάνωση επικαλείται διάφορα στοιχεία και δημόσιες εμφανίσεις της κ. Ζακαράια, συμπεριλαμβανομένων τηλεοπτικών εμφανίσεων και αναφορών στην επαγγελματική της ιδιότητα, ως ενδείξεις αυτής της φερόμενης παράτυπης παρουσίασης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η νομοθεσία της Καλιφόρνιας είναι σαφής και προβλέπει συγκεκριμένες κυρώσεις για κάθε άτομο που παρουσιάζεται ως δικαιούμενο να ασκεί δικηγορία χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια από τον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Topontiki