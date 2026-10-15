Πώς να επισκευάσετε μια τουαλέτα που τρέχει συνεχώς χωρίς υδραυλικό

Μια τουαλέτα που τρέχει ασταμάτητα δεν είναι μόνο ενοχλητική, ειδικά τις ώρες που επικρατεί ησυχία, αλλά σπαταλά και τεράστιες ποσότητες νερού καθημερινά, κάτι που θα δείτε άμεσα στον επόμενο λογαριασμό σας. Η καλή είδηση είναι ότι η λύση είναι σχεδόν πάντα οικονομική και η επισκευή μπορεί να γίνει εύκολα από εσάς, χωρίς την ανάγκη για έναν υδραυλικό. Το κλειδί είναι να εντοπίσετε σωστά ποιο εξάρτημα έχει χαλάσει, καθώς συνήθως φταίει ένα από δύο σημεία.

Γιατί η τουαλέτα σας τρέχει συνεχώς;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο «ένοχος» για μια τουαλέτα που τρέχει ασταμάτητα είναι ένα από δύο βασικά εξαρτήματα: είτε η βαλβίδα πλήρωσης, η οποία βρίσκεται στο πλάι του καζανακιού και είναι υπεύθυνη για την εισροή νερού, είτε η φλάντζα της βαλβίδας εκροής, που βρίσκεται στον πάτο του καζανακιού και σφραγίζει την έξοδο του νερού προς τη λεκάνη. Και τα δύο αυτά μέρη είναι σχετικά φθηνά στην αγορά και η αντικατάστασή τους απαιτεί συνήθως περίπου είκοσι λεπτά, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι και ένα γαλλικό κλειδί.

Το πιο δύσκολο κομμάτι δεν είναι η ίδια η επισκευή, αλλά η σωστή αναγνώριση του εξαρτήματος που έχει υποστεί βλάβη πριν αρχίσετε να ξεβιδώνετε οτιδήποτε. Μόλις εντοπίσετε την πηγή του προβλήματος, η διαδικασία αντικατάστασης γίνεται απλή και άμεση, εξοικονομώντας σας χρόνο, χρήματα και την ταλαιπωρία ενός συνεχούς θορύβου.

Ακούστε προσεκτικά: Η πρώτη διάγνωση

Πριν καν αγγίξετε οτιδήποτε, σταθείτε δίπλα στην τουαλέτα και ακούστε προσεκτικά για περίπου τριάντα δευτερόλεπτα. Υπάρχουν δύο διακριτοί ήχοι που υποδεικνύουν διαφορετικά προβλήματα και σας κατευθύνουν στο σωστό εξάρτημα.

Ένας αργός, συνεχής συριγμός που προέρχεται από την πλευρά του τοίχου του καζανακιού σημαίνει ότι η βαλβίδα πλήρωσης δεν κλείνει σωστά. Αυτό συμβαίνει επειδή ο πλωτήρας δεν ανεβαίνει αρκετά ψηλά ώστε να διακόψει την εισροή νερού, με αποτέλεσμα το νερό να εισέρχεται συνεχώς στο καζανάκι. Συχνά θα παρατηρήσετε το σωληνάκι πλήρωσης να στάζει μέσα στον υπερχειλιστή.

Αντίθετα, αν ακούτε ένα σταθερό τρίξιμο ή γουργούρισμα από το εσωτερικό της λεκάνης, χωρίς εμφανή αναπλήρωση νερού στο καζανάκι, αυτό σημαίνει ότι νερό διαφεύγει από τη φλάντζα της βαλβίδας εκροής στον πάτο του καζανακιού. Το νερό διαρρέει από το καζανάκι στη λεκάνη, η στάθμη πέφτει, και στη συνέχεια η βαλβίδα πλήρωσης ενεργοποιείται κάθε λίγα λεπτά για να αναπληρώσει το νερό. Αυτός είναι ο κλασικός κύκλος του «φάντασμα» της εκροής, ο συνηθισμένος θόρυβος που ακούγεται τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η δοκιμή με τη χρωστική τροφίμων

Αφού κάνετε την αρχική ακουστική διάγνωση, το επόμενο βήμα είναι να αφαιρέσετε το καπάκι του καζανακιού. Τα περισσότερα κεραμικά καπάκια είναι βαριά και απλώς ανασηκώνονται. Τοποθετήστε το προσεκτικά σε μια διπλωμένη πετσέτα στο πάτωμα, όχι ισορροπημένο στην άκρη της λεκάνης, καθώς σπάνε εύκολα.

Στη συνέχεια, ρίξτε μερικές σταγόνες χρωστικής τροφίμων στο νερό του καζανακιού. Μην τραβήξετε το καζανάκι. Περιμένετε δέκα λεπτά. Εάν εμφανιστεί χρωματισμένο νερό μέσα στη λεκάνη, τότε η φλάντζα της βαλβίδας εκροής διαρρέει και χρειάζεται αντικατάσταση. Αυτή η απλή δοκιμή είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για να επιβεβαιώσετε τη διαρροή από τον πάτο του καζανακιού.

Κατανοώντας τη βαλβίδα εκροής και τη φλάντζα της

Οι σύγχρονες τουαλέτες με διπλό καζανάκι χρησιμοποιούν συνήθως έναν μηχανισμό με βαλβίδα εκροής, ο οποίος είναι ουσιαστικά ένας πλαστικός κύλινδρος που σφραγίζει έναν ελαστικό δακτύλιο (φλάντζα) στον πάτο του καζανακιού. Οι παλαιότερες τουαλέτες μπορεί να χρησιμοποιούν μηχανισμό σιφονιού, ο οποίος συνήθως δεν προκαλεί διαρροή στη λεκάνη (αν ένας μηχανισμός σιφονιού χαλάσει, η τουαλέτα σταματά να λειτουργεί αντί να τρέχει συνεχώς). Άλλοι τύποι μηχανισμών περιλαμβάνουν την κλασική βαλβίδα τύπου «flapper» που χρησιμοποιείται ευρέως.

Η δοκιμή με τη χρωστική τροφίμων είναι η ίδια για όλους τους τύπους. Εάν διαπιστώσετε διαρροή, η αντικατάσταση της φλάντζας είναι το επόμενο βήμα. Σε μηχανισμούς με βαλβίδα εκροής, η φλάντζα είναι συνήθως ένας μαύρος ελαστικός δακτύλιος στον πάτο που κουμπώνει και ξεκουμπώνει εύκολα. Σε τουαλέτες με βαλβίδα τύπου «flapper», ολόκληρο το εξάρτημα της βαλβίδας είναι αυτό που χρειάζεται αντικατάσταση.

Κοινές αιτίες διαρροής στη φλάντζα εκροής

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η φλάντζα της βαλβίδας εκροής μπορεί να αρχίσει να διαρρέει. Η συσσώρευση αλάτων και άλλων ιζημάτων στο ελαστικό είναι μια συχνή αιτία, καθώς αυτά τα υπολείμματα εμποδίζουν την πλήρη και στεγανή σφράγιση. Με τον καιρό, το ελαστικό της φλάντζας μπορεί να σκληρύνει και να χάσει την ελαστικότητά του, συνήθως μετά από πέντε έως επτά χρόνια χρήσης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σφραγίσει αποτελεσματικά.

Μια άλλη πολύ κοινή αιτία, η οποία είναι και η πιο εύκολη να διορθωθεί, είναι να έχει μπλοκάρει κάποια αλυσίδα ή σύρμα κάτω από τη φλάντζα, εμποδίζοντάς την να κλείσει τελείως. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξετε, καθώς η διόρθωση μπορεί να διαρκέσει μόλις δύο δευτερόλεπτα και μπορεί να σας γλιτώσει από την ανάγκη για αντικατάσταση εξαρτημάτων. Πολλές φορές, έχουμε σπαταλήσει πολύτιμο χρόνο ψάχνοντας για πιο περίπλοκα προβλήματα, ενώ η λύση ήταν τόσο απλή.

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