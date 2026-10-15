Ήπιος θα είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ωστόσο οι συνθήκες αναμένεται να αλλάξουν γρήγορα. Μετά από ένα σύντομο φθινοπωρινό διάλειμμα, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύο διαδοχικές επιδεινώσεις των καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία που παρουσίασε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Το σύντομο διάλειμμα και η επιστροφή των φαινομένων

Ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, θα είναι ήπιος, προσφέροντας ένα σύντομο διάλειμμα από τις έντονες καιρικές συνθήκες. Αυτό το ήπιο σκηνικό έρχεται μετά την πάροδο μιας έντονης κακοκαιρίας που άφησε πίσω της έναν νεκρό και εικόνα καταστροφής σε περιοχές όπως η Ρόδος, η Εύβοια και η Σκιάθος, όπως ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ωστόσο, αυτή η ηρεμία θα είναι βραχύβια. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ενημερώνει πως μετά το σημερινό, σύντομο, διάλειμμα, ο καιρός θα παρουσιάσει νέα επιδείνωση. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να ξεκινήσει από το μεσημέρι της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει για περίπου ένα 24ωρο, φέρνοντας την επιστροφή των βροχών και των καταιγίδων.

Η ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζει τη χώρα

Η αιτία της επικείμενης επιδείνωσης, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Κλέαρχου Μαρουσάκη για το OPEN, είναι η απόσπαση μιας πιο ψυχρής αέριας μάζας. Αυτή η «ψυχρή λίμνη», όπως την περιέγραψε ο ίδιος, θα κινηθεί από ανατολικά προς βορειοανατολικά και αναμένεται να φτάσει στην περιοχή μας, επηρεάζοντας σημαντικά τις καιρικές συνθήκες.

Τα φαινόμενα που θα προκαλέσει αυτή η ψυχρή αέρια μάζα θα πλήξουν τη χώρα από τα βόρεια προς τα νότια. Ειδικότερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε ότι βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, καθιστώντας απαραίτητη την προσοχή των πολιτών στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η εξέλιξη του καιρού το Σαββατοκύριακο

Από το απόγευμα του Σαββάτου, τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να μετακινηθούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η μετατόπιση αυτή θα συνοδευτεί από την εμφάνιση δυνατών βορειάδων, οι οποίοι θα επηρεάσουν τις περιοχές αυτές και θα εντείνουν την αίσθηση του ψύχους.

Την Κυριακή, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να είναι ηπιότερες σε γενικές γραμμές, προσφέροντας μια μικρή ανάπαυλα. Ωστόσο, θα επικρατήσει τσουχτερό κρύο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του βράδυ Σαββάτου προς Κυριακή, καθώς και το πρωί της Κυριακής. Παράλληλα, οι βορειάδες θα επιμείνουν και κατά τη διάρκεια της Κυριακής, διατηρώντας χαμηλές τις θερμοκρασίες.

Νέα επιδείνωση αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα

Πέρα από τις προαναφερθείσες διακυμάνσεις, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποίησε για ένα νέο σύστημα επιδείνωσης του καιρού. Αυτό το νέο σύστημα αναμένεται να παρουσιαστεί από την ερχόμενη εβδομάδα, σηματοδοτώντας περαιτέρω αλλαγές στις καιρικές συνθήκες της χώρας και απαιτώντας εκ νέου εγρήγορση.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς οι συνθήκες θα αλλάζουν γρήγορα μετά το σύντομο φθινοπωρινό διάλειμμα της Πέμπτης, με βάση τα προγνωστικά στοιχεία που παρουσίασε ο μετεωρολόγος για το OPEN. Η συνεχής ενημέρωση κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια όλων.

Με πληροφορίες από: Reader