Γιατί το Wi-Fi σας αργεί κάθε βράδυ (και πώς να το διορθώσετε)

Είναι ένα συνηθισμένο σενάριο: γύρω στις επτά το απόγευμα, η σύνδεσή σας στο Wi-Fi αρχίζει να σέρνεται. Η βιντεοκλήση με φίλους παγώνει, η αγαπημένη σας σειρά στο streaming κολλάει και μια απλή ιστοσελίδα αργεί να φορτώσει. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο και, τις περισσότερες φορές, δεν φταίει ούτε ο πάροχος ούτε το router σας. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για αυτή τη βραδινή επιβράδυνση και, ευτυχώς, υπάρχουν και πρακτικές λύσεις που μπορείτε να εφαρμόσετε για να βελτιώσετε την κατάσταση.

Η κίνηση στο διαδίκτυο και η συμφόρηση

Ο βασικός λόγος για την επιβράδυνση του Wi-Fi σας τα βράδια είναι η αυξημένη κίνηση στο διαδίκτυο. Φανταστείτε το Wi-Fi ως ένα ραδιόφωνο: οι αεροπορικές συχνότητες γύρω από το σπίτι σας είναι κοινόχρηστες. Όλοι οι γείτονές σας, σε ακτίνα περίπου 20 μέτρων, αποφασίζουν να κάνουν streaming, να κατεβάσουν ενημερώσεις για παιχνίδια, να κάνουν βιντεοκλήσεις ή να παρακολουθήσουν ταινίες περίπου την ίδια ώρα. Αυτή η μαζική χρήση οδηγεί σε συμφόρηση.

Το router σας δεν «αργεί». Απλώς περιμένει ευγενικά τη σειρά του για να «μιλήσει» σε ένα κανάλι που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα και δεκαπέντε άλλα router στην περιοχή. Αυτή η αναμονή εκδηλώνεται σε εσάς ως πάγωμα της εικόνας, διακοπές στον ήχο ή ιστοσελίδες που χρειάζονται δευτερόλεπτα για να φορτώσουν, ενώ το απόγευμα φορτώνονταν αμέσως.

Οι δύο μπάντες Wi-Fi: 2.4 GHz και 5 GHz

Τα οικιακά δίκτυα Wi-Fi χρησιμοποιούν κυρίως δύο μπάντες συχνοτήτων: την παλαιότερη 2.4 GHz και την πιο σύγχρονη 5 GHz. Η κατανόηση της διαφοράς τους είναι το κλειδί για τη βελτίωση της σύνδεσής σας.

Η μπάντα των 2.4 GHz έχει μόνο τρία μη επικαλυπτόμενα κανάλια (συνήθως 1, 6 και 11). Μόνο τρία! Αυτή η μπάντα ταξιδεύει πιο μακριά και περνάει καλύτερα μέσα από τοίχους, γι' αυτό και πολλές φθηνές έξυπνες συσκευές, κάμερες ασφαλείας, baby monitors και παλαιότερα laptop επιμένουν να τη χρησιμοποιούν. Αν το router σας είναι διπλής μπάντας και δεν έχετε διαχωρίσει τα ονόματα των δικτύων, είναι πολύ πιθανό οι μισές συσκευές σας να «κολλάνε» στα 2.4 GHz από συνήθεια, ακόμα κι αν η μπάντα των 5 GHz θα ήταν πιο δυνατή και λιγότερο φορτωμένη.

Από την άλλη πλευρά, η μπάντα των 5 GHz διαθέτει περίπου 19 χρησιμοποιήσιμα κανάλια, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής DFS (Dynamic Frequency Selection). Αυτό ακούγεται εξαιρετικό και τις περισσότερες φορές είναι. Ωστόσο, η εμβέλειά της είναι μικρότερη. Το σήμα των 5 GHz εξασθενεί πολύ πιο γρήγορα όταν περνάει μέσα από συμπαγείς τοίχους. Για παράδειγμα, ένα σήμα 5 GHz που είναι 550 Mbps στο ίδιο δωμάτιο με το router, μπορεί να πέσει στα 40 Mbps δύο δωμάτια μακριά, περνώντας μέσα από έναν τοίχο. Αυτό εξακολουθεί να είναι αρκετό για streaming σε 4K, αλλά δεν είναι ο αριθμός που υποσχόταν η συσκευασία του router.

Τα κανάλια DFS (τα υψηλότερα στην μπάντα των 5 GHz, από 52 έως 140) είναι συνήθως λιγότερο πολυσύχναστα, επειδή πολλά παλαιότερα router και τηλέφωνα δεν τα χρησιμοποιούν. Αν οι συσκευές σας υποστηρίζουν αυτά τα κανάλια, μπορείτε να επωφεληθείτε από μια πιο καθαρή σύνδεση.

Ξεχωρίστε τα δίκτυά σας: Πώς να αξιοποιήσετε το 5 GHz

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά βήματα που μπορείτε να κάνετε είναι να διαχωρίσετε τα δίκτυα 2.4 GHz και 5 GHz του router σας, δίνοντάς τους διαφορετικά ονόματα (SSID). Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε ένα δίκτυο «MyHome_2.4GHz» και ένα «MyHome_5GHz».

Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέγετε χειροκίνητα σε ποιο δίκτυο θα συνδέεται κάθε συσκευή. Για συσκευές που βρίσκονται κοντά στο router και απαιτούν υψηλή ταχύτητα (όπως smart TVs, κονσόλες παιχνιδιών, υπολογιστές για streaming), συνδεθείτε στο δίκτυο 5 GHz. Για συσκευές που βρίσκονται πιο μακριά ή δεν απαιτούν υψηλές ταχύτητες (όπως έξυπνες λάμπες, θερμοστάτες, παλαιότερα κινητά), η σύνδεση στο 2.4 GHz είναι αποδεκτή. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνετε τη συμφόρηση στην μπάντα των 2.4 GHz και εξασφαλίζετε καλύτερες επιδόσεις για τις συσκευές που το χρειάζονται περισσότερο.

Η σωστή θέση του router

Η θέση του router παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του σήματος Wi-Fi. Αποφύγετε να το τοποθετείτε σε «περίεργα» σημεία, όπως μέσα σε ντουλάπια, πίσω από μεγάλες συσκευές ή σε γωνίες του σπιτιού. Ιδανικά, το router πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του σπιτιού, σε κάποιο ύψος (π.χ. πάνω σε ένα ράφι), μακριά από εμπόδια όπως τοίχους, μεταλλικές επιφάνειες ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλούν παρεμβολές.

Ειδικά για την μπάντα των 5 GHz, η οποία έχει μικρότερη εμβέλεια και δυσκολεύεται να περάσει μέσα από τοίχους, η σωστή τοποθέτηση είναι ακόμα πιο κρίσιμη. Ένα router που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο θα εξασφαλίσει ότι το σήμα 5 GHz θα φτάνει σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία του σπιτιού με την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Τι να κάνετε όταν οι λύσεις δεν επαρκούν

Ενώ οι παραπάνω συμβουλές μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την εμπειρία σας, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η συμφόρηση είναι τόσο μεγάλη που οι λύσεις εντός του σπιτιού δεν αρκούν. Αν έχετε δοκιμάσει όλα τα παραπάνω και το Wi-Fi σας εξακολουθεί να είναι αργό κάθε βράδυ, είναι πιθανό το πρόβλημα να οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η υπερβολική συμφόρηση στην περιοχή σας ή η ποιότητα της σύνδεσης που παρέχει ο πάροχός σας.

Σε αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις, η αγορά ενός νέου, ακριβού router ή ενός συστήματος mesh μπορεί να μην προσφέρει την αναμενόμενη λύση, καθώς το πρόβλημα δεν είναι ο εξοπλισμός σας, αλλά το «κοινόχρηστο» περιβάλλον. Εάν το πρόβλημα επιμένει, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πάροχο internet σας για να διερευνήσετε περαιτέρω τις επιλογές σας, αν και αυτό δεν είναι μια γρήγορη λύση που μπορείτε να εφαρμόσετε μόνοι σας.

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