Τέσσερα σημάδια ότι είσαι σε τοξική σχέση

Η λέξη «τοξικότητα» έχει καταντήσει καραμέλα τη σήμερον ημέρα, όμως όταν η καθημερινότητα με έναν άνθρωπο αρχίζει να μοιάζει με ναρκοπέδιο, το πρόβλημα παύει να είναι απλώς ένα πιασάρικο κλισέ. Εξάλλου, οι σύγχρονες σχέσεις είναι πιο πολύπλοκες από ποτέ, καθώς όλοι ψάχνουν την τελειότητα και κανείς δεν είναι διατεθειμένος να κάνει συμβιβασμούς. Μία σχέση, είτε ερωτική, είτε φιλική, είτε ακόμη και οικογενειακή, μπορεί να ξεκίνησε με ενθουσιασμό, καθώς σε σπάνιες περιπτώσεις τα προειδοποιητικά σημάδια εμφανίζονται από την πρώτη μέρα.

Όταν η καθημερινότητα γίνεται ναρκοπέδιο

Όταν η τριβή της καθημερινότητας και των χρόνων φέρνει κακές στιγμές, εντάσεις ή αθόρυβα «red flags», τα οποία αρχικά αποδίδονται στο πάθος ή την έντονη προσωπικότητα του άλλου, τότε ίσως πρέπει να επαναξιολογήσει κανείς τη σχέση του. Αυτά τα σημάδια, αν και αρχικά αθόρυβα, μπορούν να υποδηλώνουν μια τοξική δυναμική που αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου.

Είναι σημαντικό να παρατηρήσει κανείς αν η ενέργειά του εξαντλείται στο να αποκωδικοποιεί συνεχώς συμπεριφορές, αντί να απολαμβάνει τη συντροφικότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αιτία πιθανόν δεν βρίσκεται στο ίδιο το άτομο, αλλά στις δυναμικές που έχουν στηθεί γύρω του μέσα στη σχέση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον δυσλειτουργίας.

Τα μπερδεμένα μηνύματα (mixed signals)

Ένα από τα βασικά σημάδια τοξικότητας σε μία σχέση είναι τα λεγόμενα στα αγγλικά «mixed signals». Αυτό εκδηλώνεται όταν τη μία ημέρα ένα άτομο βρίσκεται στο επίκεντρο του σύμπαντος, λαμβάνοντας μηνύματα κάθε πέντε λεπτά και υποσχέσεις για το μέλλον. Η συμπεριφορά αυτή δημιουργεί την αίσθηση ότι όλα είναι ιδανικά και ότι η σχέση προχωρά με θετικό τρόπο.

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα, το ίδιο άτομο αντιμετωπίζει ψυχρή συμπεριφορά χωρίς καμία προφανή αιτία ή εξήγηση. Αυτή η διαρκής εναλλαγή ανάμεσα σε έντονη προσοχή και απόμακρη στάση κρατά το άτομο σε μόνιμη εγρήγορση. Οδηγεί σε μια συνεχή αναζήτηση της επόμενης «καλής φάσης» και σε μια διαρκή αναρώτηση για το τι μπορεί να έκανε λάθος, δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας και άγχους που επηρεάζει την ψυχική του κατάσταση.

Η διαρκής ανάγκη να ευχαριστείς τον άλλο

Μια τοξική σχέση μπορεί να οδηγήσει το άτομο στο να θέλει διαρκώς να ευχαριστεί τον άλλο. Αυτή η συμπεριφορά συχνά συνδέεται με την έλλειψη επαρκούς αυτοεκτίμησης, καθώς το άτομο αισθάνεται ότι η αξία του εξαρτάται από την αποδοχή ή την ικανοποίηση του συντρόφου του. Η προσπάθεια να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του άλλου γίνεται προτεραιότητα, συχνά παραμερίζοντας τις δικές του ανάγκες και επιθυμίες.

Παράλληλα, αναπτύσσεται η πεποίθηση ότι μπορεί να «φτιάξει» τον σύντροφό του ή να αλλάξει τη συμπεριφορά του μέσω της δικής του προσπάθειας και αφοσίωσης. Αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, όπου η προσπάθεια για ευχαρίστηση δεν οδηγεί σε βελτίωση της σχέσης, αλλά στην περαιτέρω υπονόμευση της προσωπικής αυτοεκτίμησης και της ψυχικής του ισορροπίας.

Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας μέσω gaslighting

Το «gaslighting» αποτελεί ένα ακόμη σοβαρό σημάδι τοξικότητας, το οποίο ξεκινά συχνά με φαινομενικά αθώες φράσεις. Τέτοιες φράσεις περιλαμβάνουν δηλώσεις όπως «υπερβάλλεις», «δεν έγιναν ποτέ έτσι τα πράγματα» ή «είσαι υπερβολικά ευαίσθητος». Στόχος αυτών των φράσεων είναι η υπονόμευση της αντίληψης του άλλου για την πραγματικότητα και η αμφισβήτηση της δικής του κρίσης.

Σταδιακά, αυτή η τακτική διαβρώνει την εμπιστοσύνη που έχει το άτομο στην ίδια του την κρίση και τη μνήμη. Όταν κάθε προσπάθεια να εκφράσει μια ενόχληση καταλήγει στο να απολογείται το ίδιο επειδή «παρεξήγησε» ή επειδή τόλμησε να νιώσει έτσι, η πραγματικότητα παύει να είναι κοινή. Αντιθέτως, γίνεται αποκλειστικό προνόμιο του άλλου, οδηγώντας σε σύγχυση, απομόνωση και απώλεια της αίσθησης του εαυτού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis