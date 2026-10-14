Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Σκιάθος – Στο «κόκκινο» η Αττική και άλλες 7 περιοχές

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται μεγάλο μέρος της Ελλάδας εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε από χθες, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ανέμους που φτάνουν σε θυελλώδεις εντάσεις. Τα φαινόμενα έχουν ήδη δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Η Αττική και άλλες επτά περιφέρειες ή περιφερειακές ενότητες έχουν τεθεί σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού (Red Code).

Red Code σε Αττική και άλλες περιοχές της χώρας

Αυξημένη επιφυλακή έχει σημάνει για συγκεκριμένες περιοχές, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού βρίσκονται:

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, στη Στερεά Ελλάδα.

Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, στη Θεσσαλία.

Η Περιφέρεια Αττικής.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η Περιφέρεια Κρήτης.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, στο Βόρειο Αιγαίο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες προστασίας και να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Δύσκολη κατάσταση στη Σκιάθο

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη Σκιάθο, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους και καταστήματα. Όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας, τα ορμητικά νερά παρέσυραν δύο σταθμευμένα οχήματα, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης σε αρκετά καταστήματα που πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα ο Δήμος να προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέσα στις πρώτες πρωινές ώρες εστάλη, παράλληλα, μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους του νησιού, με σύσταση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Μέτρα προστασίας και αναστολή λειτουργίας σχολείων

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες προστασίας και να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η αυξημένη επιφυλακή έχει σημάνει για συγκεκριμένες περιοχές, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σε αρκετές περιοχές της χώρας αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολείων για σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Αυτό το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, δεδομένων των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μεγαλύτερη ένταση κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να εκδηλωθούν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2026 άρχισαν να πνέουν στο βόρειο Αιγαίο πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά θα επηρεάσουν και το κεντρικό Αιγαίο.

Αναλυτικότερα, για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τα εξής:

Εύβοια: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το απόγευμα, με κόκκινη προειδοποίηση.

Βορειοανατολική Πελοπόννησος, ανατολική Στερεά Ελλάδα και Αττική: Πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα έως τις πρώτες ώρες της ημέρας, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Κυκλάδες: Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα, έως τις πρώτες ώρες της ημέρας, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Χαλκιδική: Έντονα φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Δωδεκάνησα: Έντονα καιρικά φαινόμενα έως το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Κρήτη: Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, έως αργά τη νύχτα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Άνεμοι έως και 10 μποφόρ στο Αιγαίο

Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και εξαιτίας των ανέμων. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 έως 9 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και στη συνέχεια θα επεκταθούν και στο κεντρικό Αιγαίο.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα, καθώς και τις διελεύσεις από δρόμους που έχουν πλημμυρίσει ή παρουσιάζουν προβλήματα λόγω της συσσώρευσης υδάτων.

Πότε αναμένεται βελτίωση

Η σταδιακή και ουσιαστική βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται από τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη. Μέχρι τότε, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών για την ασφάλειά τους

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr