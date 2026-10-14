Τοπικό στέλεχος στην Τουρκία διέταξε ξέπλυμα πλατείας με ξίδι μετά από συγκέντρωση Κούρδων

Φιλοκουρδικό κόμμα στην Τουρκία κατέθεσε μήνυση για ρατσιστική συμπεριφορά, μετά από ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τοπικό στέλεχος ισλαμιστικού κόμματος έδωσε εντολή για τον καθαρισμό με ξίδι και σαπούνι μιας πλατείας, όπου είχε προηγουμένως πραγματοποιηθεί συγκέντρωση του φιλοκουρδικού κόμματος. Το γεγονός έλαβε χώρα στη Μούγλα και πυροδότησε δηλώσεις καταδίκης από πολιτικούς κύκλους.

Η μήνυση του DEM και η εντολή καθαρισμού

Το Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM), ένα φιλοκουρδικό κόμμα στην Τουρκία, προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης κατά τοπικού στελέχους του ισλαμιστικού Νέου Κόμματος Πρόνοιας (YRP). Η νομική ενέργεια ήρθε ως απάντηση σε μια εντολή που δόθηκε για τον καθαρισμό μιας πλατείας, η οποία είχε φιλοξενήσει νωρίτερα μια εκδήλωση του DEM.

Συγκεκριμένα, το στέλεχος του YRP δήλωσε ότι η πλατεία έπρεπε να «πλένεται με ξίδι επί 40 μέρες» μετά τη συγκέντρωση των Κούρδων, προκαλώντας έτσι αντιδράσεις και κατηγορίες για ρατσιστική συμπεριφορά. Η δήλωση αυτή οδήγησε το DEM να καταθέσει μήνυση, θεωρώντας την πράξη ως ξεκάθαρη εκδήλωση διακρίσεων.

Το περιστατικό στην Πλατεία Απεραντοσύνης

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Πλατεία Απεραντοσύνης, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Μεντεσέ της Μούγλα. Σε αυτή την πλατεία, το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM) είχε πραγματοποιήσει μια εκδήλωση. Ο σκοπός της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν η διατύπωση αιτήματος για την απελευθέρωση του Αμπντουλάχ Οτζαλάν.

Η επιλογή της πλατείας για τον καθαρισμό της με τον συγκεκριμένο τρόπο, αμέσως μετά την εκδήλωση του DEM, θεωρήθηκε από πολλούς ως μια συμβολική κίνηση με ρατσιστικά κίνητρα, εντείνοντας τις εντάσεις μεταξύ των πολιτικών παρατάξεων στην περιοχή.

Η δήλωση του Φατίχ Κοτζαμπιγίκ

Ο πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος του Νέου Κόμματος Πρόνοιας (YRP), Φατίχ Κοτζαμπιγίκ, ήταν αυτός που έδωσε την επίμαχη εντολή και προέβη στη σχετική δήλωση. Όπως ο ίδιος ανέφερε, «Έδωσα εντολή στην οργάνωσή μου. Θα πλένουμε αυτό το μέρος επί σαράντα ημέρες με ξιδόνερο και αραβικό σαπούνι. Μόνο έτσι μπορεί να καθαριστεί».

Η δήλωση αυτή, που έγινε μετά τη συγκέντρωση του DEM στην πλατεία, υποδηλώνει μια προσπάθεια «απολύμανσης» του χώρου, κάτι που ερμηνεύτηκε από το φιλοκουρδικό κόμμα και άλλους παρατηρητές ως μια πράξη βαθιά ρατσιστική και υποτιμητική απέναντι στους Κούρδους πολίτες και τις πολιτικές τους εκδηλώσεις.

Αντιδράσεις και καταγγελίες για ρατσισμό

Η ενέργεια του Φατίχ Κοτζαμπιγίκ προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις. Η βουλευτής του DEM και μέλος της αντιπροσωπείας του κόμματος στις συνομιλίες για το Κουρδικό, Περβίν Μπουλντάν, κατήγγειλε δημόσια την ενέργεια, χαρακτηρίζοντάς την ως ρατσιστική. Η δήλωσή της υπογράμμισε τη σοβαρότητα του περιστατικού και την προσβολή που ένιωσε ο κουρδικός λαός.

Στην καταγγελία της, η Περβίν Μπουλντάν τόνισε χαρακτηριστικά: «Η τιμή του κουρδικού λαού δεν μολύνεται από το ξιδόνερό σας. Όσοι ασκούν πολιτική με μίσος, διακρίσεις και ρατσισμό θα καταγραφούν στην ιστορία με τη δική τους ντροπή». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την πεποίθηση του DEM ότι η ενέργεια αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής μίσους και διακρίσεων.

Η αποδοκιμασία από το Νέο Κόμμα Πρόνοιας

Από την πλευρά του, το Νέο Κόμμα Πρόνοιας (YRP) προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τις δηλώσεις του τοπικού στελέχους του. Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Σουάτ Κιλίτς, αποδοκίμασε την ενέργεια, διευκρινίζοντας ότι αποτελεί μεμονωμένη πρωτοβουλία του Φατίχ Κοτζαμπιγίκ και δεν αντικατοπτρίζει την επίσημη θέση του κόμματος.

Η δήλωση του Σουάτ Κιλίτς επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις του περιστατικού στην εικόνα του YRP, τονίζοντας ότι οι ενέργειες του τοπικού προέδρου δεν συνάδουν με τη γενικότερη γραμμή του κόμματος. Ωστόσο, η μήνυση από το DEM παραμένει σε ισχύ, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες εντάσεις.

Με πληροφορίες από: Reader