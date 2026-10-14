Το παρασκήνιο πίσω από τις αποκαλύψεις για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ενεργειακός πόλεμος και ο «Κάθετος Διάδρομος»

Οι αποκαλύψεις για τις ενέργειες της πρέσβειρας Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα, οι οποίες απασχόλησαν έντονα τα αμερικανικά ΜΜΕ, φαίνεται πως αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου παρασκηνίου. Πίσω από τις αναφορές για τα ταξίδια της και τις φερόμενες «γκάφες», διακρίνεται ένας πόλεμος συμφερόντων μεταξύ ισχυρών ενεργειακών ομίλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός ο πόλεμος εστιάζει στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό, με τον «Κάθετο Διάδρομο» να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Οι «γκάφες» της πρέσβειρας και το ερώτημα

Οι αναφορές για τις ενέργειες της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα περιλάμβαναν πτήσεις με λίαρ τζετ προς το Νταβός και τη Μύκονο, ένα αίτημα για 100.000 δολάρια που χαρακτηρίστηκε «ανάρμοστο», καθώς και αδικαιολόγητη εύνοια προς τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Αυτές οι αποκαλύψεις κυριάρχησαν στα κορυφαία αμερικανικά ΜΜΕ, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την πραγματική αιτία του έντονου ενδιαφέροντος.

Το δημοσίευμα διερωτάται αν όλος αυτός ο «κακός χαμός» έγινε πραγματικά «για τα μάτια της Κίμπερλι», δεδομένου ότι πρόκειται για μια πρέσβειρα που δεν θεωρείται υψηλού επιπέδου, σε μια χώρα χαμηλού ενδιαφέροντος για τις ΗΠΑ. Η έκταση της δημοσιότητας υποδηλώνει ότι ενδέχεται να υπάρχουν βαθύτερα αίτια πίσω από τις επιθέσεις.

Πιθανά σενάρια παρασκηνίου

Αρχικά, εξετάζονται διάφορα σενάρια για το παρασκήνιο των επιθέσεων. Ένα από αυτά αναφέρει ότι πίσω από το κύμα των δημοσιευμάτων κρύβεται το λόμπι των «ορφανών» του Φρανκ Σινάτρα, οι οποίοι δεν άντεξαν άλλο την εμμονή της Κίμπερλι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ένα άλλο σενάριο κάνει λόγο για ζήλια της τελευταίας συνοδού του Μέρντοχ, της Ντάρια Ζούκοβα, πρώην του Αμπράμοβιτς. Λέγεται ότι η Ζούκοβα ζήλεψε τα κολακευτικά λόγια του Κυριάκου και της Μαρέβας Μητσοτάκη για την Κίμπερλι σε πρόσφατο γεύμα στο Μαξίμου, και επηρέασε την εφημερίδα του Μέρντοχ, τη Wall Street Journal, για την «καρατόμησή» της.

Ο ενεργειακός πόλεμος και ο «Κάθετος Διάδρομος»

Ωστόσο, το δημοσίευμα υποδηλώνει ότι τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρά, παραπέμποντας στη «παγκόσμια σκακιέρα» του Ζμπίγκνιεφ Μπρεζίνσκι, ειδικότερα στην ενεργειακή της διάσταση. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, η αεικίνητη Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποτελεί μια μικρή και ασήμαντη «παράπλευρη απώλεια» σε έναν ευρύτερο πόλεμο που έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ.

Αυτός ο πόλεμος διεξάγεται μεταξύ ισχυρών ενεργειακών ομίλων του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και έχει ως επίκεντρο τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό. Η γεωστρατηγική συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ, που επισφραγίστηκε με τον «Κάθετο Διάδρομο», έδωσε στη χώρα μας το προνόμιο εισόδου LNG προς τις αγορές της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, γεγονός που φαίνεται να «ξέθαψε τα τσεκούρια του πολέμου» στην Αμερική.

Η εμπλοκή της Argent LNG

Το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal, στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, που ασχολήθηκε με τις δραστηριότητες της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα, περιείχε μια λεπτομέρεια που υποψίαζε για την ύπαρξη ενός «αόρατου υποβολέα». Μια αμερικανική ενεργειακή εταιρεία, η Argent LNG, εξέφρασε τη διαμαρτυρία της.

Συγκεκριμένα, ο Τζόναθαν Μπας, διευθύνων σύμβουλος της Argent LNG, με έδρα τη Λουιζιάνα και ανταγωνίστρια της Venture Global, δήλωσε ότι η εταιρεία του είχε μείνει εκτός της συγκεκριμένης δουλειάς. Η διαμαρτυρία αυτή δεν αφορούσε την Κίμπερλι προσωπικά, αλλά τους Αμερικανούς ιθύνοντες του σχεδίου του Κάθετου Διαδρόμου, υποδεικνύοντας την ύπαρξη σοβαρών ενεργειακών συμφερόντων πίσω από τις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr