Η σφοδρή κακοκαιρία προκαλεί προβλήματα και πλημμύρες σε Εύβοια, Σκιάθο και Αττική

Συνεχίζει να σαρώνει πολλές περιοχές της Ελλάδας το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη τους διάρκεια, έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια και Αττική.

Σήμερα το πρωί, εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στα Πολιτικά Ευβοίας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Συνολικά, το 112 ήχησε σε Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο.

Επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί συνολικά 58 κλήσεις από χθες έως σήμερα στις 6 το πρωί, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί. Οι κλήσεις αφορούσαν κυρίως αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων.

Ειδικότερα, στην Αττική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ δέχτηκε 38 κλήσεις, πραγματοποιώντας 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Στην Εύβοια, καταγράφηκαν 20 κλήσεις, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να προχωρούν σε 19 κοπές δέντρων και μία πλύση οδοστρώματος.

Προβλήματα στην Αττική

Στην Αττική, ισχυρή βροχόπτωση εκδηλώθηκε στην Κερατέα μετά τις 20:00, σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo. Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν επίσης στον Πειραιά, στη Νίκαια και στην Ανάβυσσο.

Νωρίτερα, βροχές είχαν σημειωθεί και στο κέντρο της Αθήνας. Ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων ήταν οι εικόνες από τη Μάνδρα, όπου η βροχή ήταν ιδιαίτερα ισχυρή γύρω στις 19:45, ενώ αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στον Ασπρόπυργο, λίγο πριν από τις 20:00.

Η κατάσταση στην Εύβοια

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας, όπου ο ποταμός Κηρέας υπερχείλισε, οδηγώντας στο κλείσιμο δρόμων. Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία και στη Μακρυκάπα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Στην περιοχή της Μακρυκάπας, η έντονη κακοκαιρία έχει ανεβάσει επικίνδυνα τη στάθμη του ποταμού που διασχίζει τον οικισμό, δημιουργώντας κινδύνους για τους κατοίκους και τις υποδομές.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr