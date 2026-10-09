Οι τρεις ερωτήσεις που αποκαλύπτουν πολλά στο πρώτο ραντεβού

Στο πρώτο ραντεβού, η επιθυμία να εντυπωσιάσουμε ή να θέσουμε ερωτήσεις για τις προτιμήσεις του άλλου στον κινηματογράφο ή τη μουσική είναι συνηθισμένη. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις που μπορούν να αποκαλύψουν πολύ περισσότερα για τις επιθυμίες, τις ανάγκες και το μήκος κύματος στο οποίο κινείται ο άνθρωπος που βρίσκεται απέναντί μας. Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις μπορούν να προσφέρουν μια πιο βαθιά κατανόηση της συμβατότητας των δύο ατόμων.

Οι ερωτήσεις που κάνουν τη διαφορά

Η σύμβουλος σχέσεων, παρουσιάστρια του «The Sabrina Zohar Show» και συγγραφέας του βιβλίου «Why Am I Like This;», Σαμπρίνα Ζοχάρ, ήταν πολύ σαφής μιλώντας στην εκπομπή του Τζέι Σέτι. Τόνισε πως στην πρώτη συνάντηση με κάποιον που μας ενδιαφέρει, χρειάζονται μόνο τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις διαφέρουν από τις συνηθισμένες, όπως «Τι ζώδιο είσαι;», «Πόσα χρήματα βγάζεις;» ή «Τι αυτοκίνητο έχεις;», οι οποίες δεν βοηθούν στην κατανόηση της πραγματικής συμβατότητας.

Οι τρεις ερωτήσεις που προτείνει η Σαμπρίνα Ζοχάρ είναι οι εξής:

Πώς τελείωσε η τελευταία σου σχέση και τι σου έμαθε για τον εαυτό σου;

Πώς αντιμετωπίζεις τις συγκρούσεις; Προτιμάς να μιλάς αμέσως ή θέλεις να παίρνεις το χρόνο σου;

Χωράει μια σχέση στη ζωή σου;

Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, όπως επισημαίνει η Ζοχάρ, αποκαλύπτουν πολλά περισσότερα από μια απλή πληροφορία για το ζώδιο ή τις προτιμήσεις στη διασκέδαση. Στοχεύουν στην κατανόηση του χαρακτήρα και της προσέγγισης του ατόμου στις σχέσεις.

Η σημασία της πρώτης ερώτησης

Σύμφωνα με την Ζοχάρ, η πρώτη ερώτηση, «Πώς τελείωσε η τελευταία σου σχέση και τι σου έμαθε για τον εαυτό σου;», δεν αφορά τον πρώην σύντροφο, αλλά τον ίδιο τον άνθρωπο που βρίσκεται απέναντί μας. Ο τρόπος με τον οποίο κάποιος αφηγείται τις προηγούμενες σχέσεις του μπορεί να αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία του χαρακτήρα του.

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε αν ο συνομιλητής μας αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί και αν αναγνωρίζει λάθη που μπορεί να έκανε. Αν παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα μιας αλλοπρόσαλλης ή προβληματικής πρώην σχέσης, αυτό μπορεί να υποδηλώνει το επίπεδο αυτογνωσίας του. Μπορεί να δείξει αν έχει κάνει δουλειά με τον εαυτό του ή αν απλώς μεταθέτει την ευθύνη και επαναλαμβάνει παλιά μοτίβα συμπεριφοράς. Η Ζοχάρ τονίζει πως, όταν όλες οι προηγούμενες σχέσεις κάποιου καταλήγουν να έχουν έναν κοινό παρονομαστή, δηλαδή την προβληματική πρώην, τότε ο κοινός παράγοντας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας. Ενώ είναι σίγουρο ότι δεν θα συναντήσουμε κάποιον που έχει λύσει όλα του τα προβλήματα, μπορούμε τουλάχιστον να μάθουμε αν μπορεί να πει με ειλικρίνεια ότι έσφαλε, ότι χειρίστηκε λάθος τις καταστάσεις και ότι θα ήθελε να είχε πράξει διαφορετικά.

Διαχείριση των συγκρούσεων

Η δεύτερη ερώτηση, «Πώς αντιμετωπίζεις τις συγκρούσεις; Προτιμάς να μιλάς αμέσως ή θέλεις να παίρνεις το χρόνο σου;», είναι καθοριστική για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το άτομο χειρίζεται τις δυσκολίες και τις εντάσεις μέσα σε μια σχέση. Όταν όλα πηγαίνουν καλά, σχεδόν όλοι μπορούν να είναι ευχάριστοι, τρυφεροί και επικοινωνιακοί. Ωστόσο, το πραγματικό τεστ μιας σχέσης είναι η αντίδραση των ατόμων όταν θυμώνουν, πληγώνονται, απογοητεύονται ή διαφωνούν.

Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να χρειάζονται χρόνο για να επεξεργαστούν όσα νιώθουν πριν συζητήσουν ένα πρόβλημα. Αυτή η ανάγκη από μόνη της δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά η απάντηση στην ερώτηση αυτή δίνει μια εικόνα για τις επικοινωνιακές τους συνήθειες και το πώς θα μπορούσαν να διαχειριστούν μελλοντικές διαφωνίες. Η κατανόηση αυτής της πτυχής είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση μιας υγιούς και λειτουργικής σχέσης.

Χώρος για μια σχέση στη ζωή

Η τρίτη ερώτηση, «Χωράει μια σχέση στη ζωή σου;», αν και φαινομενικά απλή, μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση και τις προτεραιότητες του ατόμου. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση μπορεί να αποκαλύψει αν ο συνομιλητής μας είναι πραγματικά διαθέσιμος συναισθηματικά και χρονικά για να επενδύσει σε μια νέα σχέση.

Οι απαντήσεις στις τρεις αυτές ερωτήσεις, όπως τονίζει η Σαμπρίνα Ζοχάρ, είναι ικανές να αποκαλύψουν πολύ περισσότερα από όσα φανταζόμαστε για τις βαθύτερες επιθυμίες, τις ανάγκες και το κατά πόσο δύο άνθρωποι βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος. Μέσω αυτών, μπορεί κανείς να κατανοήσει καλύτερα αν ο άνθρωπος που κάθεται απέναντί του είναι πραγματικά συμβατός και έτοιμος για μια ουσιαστική σύνδεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta