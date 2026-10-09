Ο Γεραπετρίτης αποκλείει την κλήση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο υπουργείο Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, έθεσε τέλος στα σενάρια περί κλήσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για παροχή εξηγήσεων. Κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι μια τέτοια ενέργεια θα ήταν αδικαιολόγητη. Παράλληλα, τόνισε ότι θα μπορούσε να προκαλέσει ένα διπλωματικό ζήτημα, καθιστώντας την κίνηση περιττή.

Η θέση του υπουργού Εξωτερικών

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ξεκαθάρισε τη στάση του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο υπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο να κληθεί η κ. Γκιλφόιλ για εξηγήσεις, δηλώνοντας ότι δεν συντρέχει λόγος για μια τέτοια ενέργεια.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, η κλήση ενός πρέσβη για ένα περιστατικό που έχει ήδη διαψευστεί επίσημα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες διπλωματικές επιπλοκές. Η θέση αυτή εκφράστηκε με σαφήνεια στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού διαλόγου.

Η διάψευση του Σταύρου Παπασταύρου

Η βασική αιτιολόγηση για την απόφαση του υπουργού Εξωτερικών έγκειται στην επίσημη διάψευση του Σταύρου Παπασταύρου. Ο κ. Παπασταύρου, ως μέλος της κυβέρνησης, ήταν παρών στο επίμαχο περιστατικό που προκάλεσε τις συζητήσεις και τις ερωτήσεις.

Ο ίδιος ο κ. Παπασταύρου είχε ξεκαθαρίσει δημόσια ότι δεν διατυπώθηκε καμία απειλή κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Αυτή η δήλωση αποτέλεσε το θεμέλιο πάνω στο οποίο ο υπουργός Εξωτερικών στήριξε την άποψή του για την απουσία ανάγκης περαιτέρω ενεργειών.

Το ερώτημα της Σίας Αναγνωστοπούλου

Το ζήτημα της πιθανής κλήσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ τέθηκε στη Βουλή από την βουλευτή Σία Αναγνωστοπούλου. Η κ. Αναγνωστοπούλου ρώτησε τον υπουργό Εξωτερικών εάν το υπουργείο θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο σε περίπτωση που εμπλεκόταν ο πρέσβης της Τουρκίας ή της Αιγύπτου σε ένα παρόμοιο περιστατικό.

Στην ερώτηση αυτή, ο Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε κατηγορητικά, δηλώνοντας: «Την ίδια τακτική θα είχαμε για οποιονδήποτε πρέσβη». Με αυτή τη δήλωση, ο υπουργός απέρριψε το ενδεχόμενο διαφορετικής μεταχείρισης της Αμερικανίδας πρέσβειρας σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο διπλωματικό εκπρόσωπο.

Η αξιοπιστία του μέλους της κυβέρνησης

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξήγησε περαιτέρω ότι ένα καθοριστικό στοιχείο στην απόφαση του υπουργείου είναι η παρουσία και η δήλωση του μέλους της κυβέρνησης, Σταύρου Παπασταύρου. Η επίσημη διάψευση των όσων αποδόθηκαν στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τον παριστάμενο υπουργό θεωρείται βαρύνουσας σημασίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την αξιοπιστία του κ. Παπασταύρου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το μέλος της κυβέρνησης έχει προφανή και αντικειμενική αξιοπιστία». Υπενθύμισε επίσης ότι ο Σταύρος Παπασταύρου είχε δηλώσει, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, πως ουδέποτε υπήρξε η φερόμενη απειλή.

Καμία περαιτέρω ενέργεια από το υπουργείο

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υποστήριξε ότι, υπό το πρίσμα των δεδομένων, δεν υπάρχει κανένας λόγος για περαιτέρω ενέργειες από το υπουργείο Εξωτερικών. Θεωρεί τη διάψευση του παριστάμενου υπουργού, Σταύρου Παπασταύρου, ως επαρκή για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Ο κ. Γεραπετρίτης κατέληξε στην τοποθέτησή του τονίζοντας: «Το να καλέσουμε έναν πρέσβη, να δημιουργήσουμε ενδεχομένως και μια τέτοιου τύπου διπλωματική κατάσταση, ενώ ο παριστάμενος υπουργός ανέφερε ρητώς ότι δεν υπήρξε απειλή, νομίζω ότι παρέλκει απολύτως». Έτσι, η υπόθεση θεωρείται λήξασα για το υπουργείο Εξωτερικών.

Με πληροφορίες από: Topontiki