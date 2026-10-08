Η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας αναστέλλεται για την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από καταγγελίες μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών για έντονη οσμή που θύμιζε «βουτάνιο» στον χώρο. Ο δήμαρχος κάλεσε τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή.

Η ανακοίνωση του δημάρχου Αθηναίων

Ο Χάρης Δούκας προχώρησε στην ανακοίνωση της αναστολής λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για την Παρασκευή. Στη δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε την ανάγκη για άμεση ολοκλήρωση των ελέγχων.

Συγκεκριμένα, κάλεσε τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουν τα πορίσματα διαθέσιμα μέχρι την Κυριακή. Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της ασφάλειας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε».

Καταγγελίες για έντονη οσμή και άμεση κινητοποίηση

Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας έρχεται έπειτα από τις έντονες ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με περιστατικά πιθανής διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί είχαν κάνει λόγο για μια πολύ έντονη οσμή στον χώρο, την οποία παρομοίαζαν με «βουτάνιο».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, στις 09:05, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ύπαρξη της έντονης οσμής.

Παρά το αρχικό αποτέλεσμα του πρώτου ελέγχου, ο Δήμος Αθηναίων, για λόγους απόλυτης ασφάλειας, προχώρησε άμεσα σε δεύτερο έλεγχο. Αποστέλλεται συνεργείο προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία και μετρήσεις στον χώρο. Το πόρισμα αυτού του ελέγχου αναμένεται, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου.

Ανησυχία εκπαιδευτικών και αιτήματα για διασφαλίσεις

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων του συγκροτήματος εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τα περιστατικά και ζήτησαν επίσημες και έγγραφες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού. Στην ανακοίνωσή τους, περιγράφουν τα καταγεγραμμένα περιστατικά και επισημαίνουν ελλείψεις στην ενημέρωση και στην αντιμετώπιση του τελευταίου συμβάντος.

Μεταξύ άλλων, ζητούν την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων έως ότου ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και τους παραδοθούν τα σχετικά ενυπόγραφα έγγραφα. Παράλληλα, ζητούν πλήρη ενημέρωση για τους ελέγχους που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, τον έλεγχο των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και των συστημάτων ασφαλείας, καθώς και ενημέρωση για την πυρασφάλεια και τον προσεισμικό έλεγχο των σχολείων.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν επίσης τη διακοπή των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και κάθε άλλης εργασίας που πραγματοποιείται εντός του σχολικού ωραρίου. Κάλεσαν και τους υπόλοιπους Συλλόγους Διδασκόντων της Γκράβας να προχωρήσουν σε αντίστοιχες ανακοινώσεις.

Οι απαιτήσεις των γονέων και ο ρόλος του ΔΕΣΦΑ

Από την πλευρά των γονέων, ζητείται να τους κοινοποιηθεί ο έλεγχος της Πυροσβεστικής και γραπτές ενημερώσεις σχετικά με το πόρισμα της εταιρείας, ώστε να έχουν σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ανέφεραν ότι «Υπάρχει έντονη οσμή, να μας πουν από πού είναι», ενώ έθεσαν ερωτήματα για τις εργασίες αναβάθμισης των κτηρίων που πραγματοποιούνται ενώ το συγκρότημα χρησιμοποιείται από μαθητές.

Οι γονείς ζητούν από όλους τους αρμόδιους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και δηλώνουν ότι θα αξιοποιήσουν «κάθε νομική και κάθε δυνατότητα» μέχρι να λάβουν τις απαντήσεις που ζητούν.

Σχετικά με τον ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διαθέτει τεχνικές αρμοδιότητες ούτε ευθύνη για το αστικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αττική και τον Πειραιά. Ο ρόλος του αφορά στη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, δηλαδή των υποδομών υψηλής πίεσης που εξυπηρετούν τη μεταφορά φυσικού αερίου σε εθνικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki