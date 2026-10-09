Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Λουτσιάνο Νταρντέρι το Σάββατο στη Σανγκάη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο 28χρονος Έλληνας πρωταθλητής του τένις, ετοιμάζεται για μια σημαντική αναμέτρηση στον δεύτερο γύρο του τουρνουά ATP Masters 1000 της Σανγκάης. Αφού εξασφάλισε την πρόκρισή του με μια νίκη στον πρώτο γύρο, ο Τσιτσιπάς θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου 2026, και αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων, καθώς ο νικητής θα προχωρήσει στη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Η επικείμενη αναμέτρηση στη Σανγκάη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νο 21 της παγκόσμιας κατάταξης, θα αντιμετωπίσει τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, έναν Ιταλό τενίστα που κατέχει το νο 18 στην παγκόσμια κατάταξη και πέρασε απευθείας στον δεύτερο γύρο του τουρνουά. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μέρος του ATP Masters 1000 της Σανγκάης και έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό των αγώνων, η αναμέτρηση μεταξύ Τσιτσιπά και Νταρντέρι θα είναι η τέταρτη και τελευταία που θα διεξαχθεί στο γήπεδο Grandstand 2. Η ώρα έναρξης του αγώνα έχει οριστεί για τις 13:00 ώρα Ελλάδας, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιχνίδι αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 14:00 ώρα Ελλάδας. Ο αγώνας αυτός είναι κρίσιμος, καθώς ο νικητής θα εξασφαλίσει μια θέση στη φάση των «32» του τουρνουά.

Η πορεία του Τσιτσιπά στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης

Πριν από την επικείμενη συνάντησή του με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε την πρόκρισή του στον δεύτερο γύρο του ATP Masters 1000 της Σανγκάης. Ο Έλληνας τενίστας αντιμετώπισε στον πρώτο γύρο τον 32χρονο Βέλγο, Κίμερ Κόπεγιανς, και κατάφερε να τον νικήσει σχετικά εύκολα.

Η νίκη αυτή επέτρεψε στον Τσιτσιπά να προχωρήσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, διατηρώντας τις ελπίδες του για μια καλή πορεία στο τουρνουά της Σανγκάης. Η εμφάνισή του στον πρώτο γύρο έδειξε ότι ο 28χρονος Έλληνας παίκτης βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Προηγούμενες αναμετρήσεις μεταξύ Τσιτσιπά και Νταρντέρι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Λουτσιάνο Νταρντέρι δεν συναντιούνται για πρώτη φορά στο κορτ. Οι δύο αθλητές είχαν αναμετρηθεί και πέρυσι, στο τουρνουά του Χάλε της Γερμανίας. Εκείνη η συνάντηση είχε διεξαχθεί σε χωμάτινη επιφάνεια και ο Έλληνας πρωταθλητής είχε καταφέρει να πάρει μια δύσκολη νίκη.

Συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς είχε επικρατήσει του Νταρντέρι στη φάση των «32» του περσινού τουρνουά με σκορ 6-4, 3-6, 7-6(5). Η αναμέτρηση είχε κριθεί στα τρία σετ, γεγονός που υποδηλώνει την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των δύο παικτών. Η προηγούμενη αυτή εμπειρία ενδέχεται να παίξει ρόλο στην ψυχολογία και τη στρατηγική τους για τον επερχόμενο αγώνα στη Σανγκάη.

Πιθανοί αντίπαλοι στους επόμενους γύρους του τουρνουά

Ο νικητής της αναμέτρησης μεταξύ Στέφανου Τσιτσιπά και Λουτσιάνο Νταρντέρι θα προχωρήσει στη φάση των «32» του τουρνουά. Εκεί, θα διασταυρωθεί με τον νικητή ενός άλλου αγώνα, αυτόν ανάμεσα στον Τέιλορ Φριτζ και τον Ματέο Αρνάλντι. Το παιχνίδι μεταξύ Φριτζ και Αρνάλντι έχει επίσης προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Grandstand 2, με εκτιμώμενη ώρα έναρξης περίπου στις 10:00 ώρα Ελλάδας.

Προχωρώντας περαιτέρω στην πορεία του τουρνουά, στον τέταρτο γύρο, ο νικητής αυτών των αναμετρήσεων ενδέχεται να βρει απέναντί του τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Μεντβέντεφ αναφέρεται ως ένας φορμαρισμένος παίκτης, γεγονός που υποδηλώνει την υψηλή δυσκολία που θα αντιμετωπίσει όποιος φτάσει σε αυτό το σημείο.

Ο κάτοχος του τίτλου στο ATP Masters 1000 της Σανγκάης

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κάτοχος του τίτλου στο ATP Masters 1000 της Σανγκάης είναι ο Βαλεντέν Βασερό. Ο 27χρονος τενίστας από το Μονακό είχε κατακτήσει το τρόπαιο στην προηγούμενη διοργάνωση. Η παρουσία του ως εν ενεργεία πρωταθλητής προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στο ενδιαφέρον του φετινού τουρνουά, καθώς οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να τον εκθρονίσουν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta