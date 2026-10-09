Κωνσταντινούπολη: Πέντε νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μάλτεπε

Πέντε άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί μετά τη μερική κατάρρευση μιας επταώροφης πολυκατοικίας που σημειώθηκε στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα συντρίμμια έχουν πλέον ολοκληρωθεί, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Παράλληλα, έχουν γίνει συλλήψεις του αρχιτέκτονα και του υπεύθυνου του εργοταξίου, καθώς τα αίτια της τραγωγίας παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών από την κατάρρευση της πολυκατοικίας ανέρχεται πλέον στους πέντε. Η Νομαρχία της Κωνσταντινούπολης ενημέρωσε σχετικά με τον τραγικό απολογισμό, διευκρινίζοντας ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επιτόπου, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης οδήγησαν στην ανάσυρση τριών ακόμη θυμάτων από τα ερείπια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών. Οι αρχές είχαν αρχικά αναφέρει ότι δύο άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, ενώ τρεις εκτιμάτο ότι παρέμεναν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου.

Ολοκλήρωση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης

Μετά την ανάσυρση του τελευταίου θύματος, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έλαβαν τέλος. Η Νομαρχία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε επίσημα την ολοκλήρωση των εργασιών, δηλώνοντας: «Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, που πραγματοποιούνταν στην περιοχή Τζεβιζλί του Μάλτεπε, ολοκληρώθηκαν μετά την ανάσυρση του πτώματος του τελευταίου πολίτη στις 06:15».

Στο σημείο της κατάρρευσης, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών για εγκλωβισμένους, συνεχίζονται πλέον οι εργασίες καθαρισμού των συντριμμιών. Οι ομάδες διάσωσης εργάστηκαν αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, καταφέρνοντας να εντοπίσουν τα άψυχα σώματα τριών πολιτών που βρίσκονταν κάτω από τα ερείπια.

Συλλήψεις και διερεύνηση των αιτιών

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στην κατάρρευση της επταώροφης πολυκατοικίας, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο αρχιτέκτονας του κτιρίου και ο υπεύθυνος του εργοταξίου.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές επιδιώκουν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ανθρώπων.

Προηγούμενες ενέργειες και εκτιμήσεις

Πριν την ολοκλήρωση των ερευνών, είχε ξεκινήσει μια ελεγχόμενη κατεδάφιση μέρους του κτιρίου. Αυτή η ενέργεια αποσκοπούσε στη μείωση του φορτίου της πολυκατοικίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είχαν προγραμματιστεί να συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση της ελεγχόμενης κατεδάφισης, όπως είχε αναφερθεί. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για τρία άτομα εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια, πέραν των δύο αρχικά επιβεβαιωμένων θανάτων, οδηγώντας στις εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν μέχρι την ανάσυρση όλων των θυμάτων.

Με πληροφορίες από: Enikos