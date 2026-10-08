Μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς» ο Φίλιππος Καμπούρης μετά από αδιαθεσία στα κρατητήρια

Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026. Η μεταφορά του κρίθηκε απαραίτητη έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε, η οποία εξελίχθηκε σε λιποθυμικό επεισόδιο, ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ). Ο κ. Καμπούρης κρατείται στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση πλαστογραφιών και απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και της φορολογικής διοίκησης, μέσω ενός δικτύου εικονικών εταιρειών.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος είναι επίσης παρουσιαστής και επικεφαλής του ΛΑΟΣ, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις του. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στη ΓΑΔΑ για να τον παραλάβει.

Ο κ. Καμπούρης διακομίσθηκε εσπευσμένα στο «Γεώργιος Γεννηματάς» προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς.

Οι κατηγορίες και ο ρόλος του κυκλώματος

Ο Φίλιππος Καμπούρης κρατείται για την υπόθεση της φερόμενης απάτης εκατομμυρίων ευρώ, η οποία φέρεται να στρέφεται κατά του ΕΦΚΑ και της εφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ίδιος και η σύζυγός του φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο σε ένα κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν μέσω της σύστασης και διαχείρισης τόσο εικονικών όσο και πραγματικών εταιρειών.

Μέσω αυτής της δράσης, φέρεται να δημιουργήθηκαν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι οποίες ξεπερνούν συνολικά τα 5,35 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αφορά σοβαρές κατηγορίες για πλαστογραφίες και φοροδιαφυγή.

Οι συλλήψεις και οι επερχόμενες απολογίες

Για την ίδια υπόθεση, έχουν συλληφθεί συνολικά 11 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, λογιστές, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί διαχειριστές των εταιρειών που εμπλέκονται στο κύκλωμα. Όλοι οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Ειδικότερα, στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του αποδίδεται επιπλέον η κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, γεγονός που υπογραμμίζει τον φερόμενο κεντρικό τους ρόλο στην υπόθεση.

Η έκταση της δράσης και η εμπλοκή 58χρονου

Η δραστηριότητα του κυκλώματος, όπως αυτή εξετάζεται από τις διωκτικές Αρχές, ανάγεται χρονικά στο έτος 2013. Από τις συνολικά 29 εταιρείες που φέρονται να είχαν συσταθεί από την εγκληματική οργάνωση, οι 22 εξ αυτών εμφανίζουν σημαντικές οφειλές. Το ύψος των οφειλών αυτών ανέρχεται σε 5.352.556 ευρώ και αφορά χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τη φορολογική διοίκηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπλοκή ενός 58χρονου προσώπου στην υπόθεση. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είχε τοποθετηθεί ως διαχειριστής σε 15 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Στο παρελθόν, ο 58χρονος είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο 58χρονος είχε αναλάβει τη διαχείριση μιας εταιρείας που συστάθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2023 και η οποία συσσώρευσε οφελές άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ προς τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ. Σε μία άλλη εταιρεία, στην οποία επίσης εμφανιζόταν ως διαχειριστής, καταγράφονται χρέη ύψους 190.467 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ και 825.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ.

Οικονομικά στοιχεία υπό εξέταση

Στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του. Οι διωκτικές Αρχές εξετάζουν τη σημαντική διαφορά που φέρεται να υπάρχει μεταξύ των χρηματικών ποσών που διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών και των εισοδημάτων που το ζευγάρι δήλωνε στην εφορία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα, κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2025, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να πραγματοποίησαν αναλήψεις συνολικού ύψους 2.218.000 ευρώ από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ποσό που ερευνάται σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr