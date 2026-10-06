Πώς να μην πληρώσετε την έκπτωση αντί για το προϊόν

Οι online αγορές ρούχων και παπουτσιών προσφέρουν μεγάλη ποικιλία, ωστόσο μια εντυπωσιακή έκπτωση δεν σημαίνει πάντα καλύτερη τιμή. Ας δούμε πώς μπορείτε να συγκρίνετε το ίδιο προϊόν σε διαφορετικά καταστήματα και να ολοκληρώσετε την αγορά σας με μεγαλύτερη ασφάλεια, ενόψει και της Black Friday στις 27 Νοεμβρίου.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και, καθώς πλησιάζει ο Νοέμβριος, οι προσφορές σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ εμφανίζονται σχεδόν σε κάθε οθόνη. Ωστόσο, η ευκολία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πληρώνετε την καλύτερη δυνατή τιμή. Στις 5 Οκτωβρίου, σε κατάλογο 672.000 προϊόντων από 83 ηλεκτρονικά καταστήματα που στέλνουν στην Ελλάδα, σχεδόν τα μισά (48,8%) είχαν ήδη μειωμένη τιμή. Περίπου ένα στα πέντε πωλούνταν με έκπτωση 30% και πάνω. Όταν η έκπτωση αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση, το ποσοστό από μόνο του προσφέρει περιορισμένη πληροφορία.

Γιατί μια μεγάλη έκπτωση δεν σημαίνει απαραίτητα καλύτερη τιμή

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία Omnibus, που ισχύει και στην Ελλάδα, κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναφέρεται στη χαμηλότερη τιμή των προηγούμενων 30 ημερών. Αυτό προστατεύει τον καταναλωτή από τεχνητές «αρχικές» τιμές. Δεν εξασφαλίζει, όμως, ότι δύο καταστήματα ξεκινούν από την ίδια βάση. Το ένα μπορεί να έχει μειώσει την τιμή εδώ και εβδομάδες και να την παρουσιάζει ως προσφορά. Το άλλο μπορεί να διαθέτει το ίδιο προϊόν χωρίς ετικέτα έκπτωσης, σε χαμηλότερη τελική τιμή.

Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από την πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Stylino, η οποία αντιστοιχίζει το ίδιο προϊόν, με βάση τον κωδικό κατασκευαστή και το barcode, σε διαφορετικά ηλεκτρονικά καταστήματα. Η πλατφόρμα δεν πραγματοποιεί η ίδια πωλήσεις. Εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές και μεταφέρει τον χρήστη στο κατάστημα που θα επιλέξει, με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που ακολουθούμε όταν ψάχνουμε τρόπους εξοικονόμησης στις online αγορές.

Πώς να συγκρίνετε το ίδιο προϊόν σε διαφορετικά καταστήματα

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το λευκό adidas Superstar II, με κωδικό IH8659. Την ίδια ημέρα πωλούνταν από τέσσερα καταστήματα, από 89,99 ως 137,38 ευρώ. Τα δύο φθηνότερα το εμφάνιζαν με έκπτωση 25% επί τιμής 119,99 ευρώ. Το ακριβότερο το διέθετε χωρίς έκπτωση, 47 ευρώ υψηλότερα, για το ίδιο ακριβώς μοντέλο.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει η κλασική γυναικεία πόλο Lacoste, κωδικός PF7839: από 73,99 ως 109,90 ευρώ σε τρία καταστήματα. Στο φθηνότερο η έκπτωση φτάνει το 36%, ενώ στο ακριβότερο το προϊόν πωλείται στην κανονική του τιμή. Η διαφορά των 36 ευρώ αφορά το ίδιο βαμβακερό πόλο, όχι μια διαφορετική εκδοχή.

Φυσικά, δεν παρατηρείται τέτοια απόκλιση σε όλα τα μοντέλα. Σε αρκετές περιπτώσεις οι τιμές σχεδόν συμπίπτουν. Γι' αυτό η σύγκριση έχει αξία πριν από την αγορά και όχι αφού το δέμα βρίσκεται ήδη καθ' οδόν. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα παλτό και τα νέα πλεκτά της σεζόν εμφανίζουν προς το παρόν μικρότερα ποσοστά έκπτωσης, σε αντίθεση με τα τζιν και τα sneakers, όπου οι μειώσεις είναι ήδη συχνές.

Τι να προσέξετε πριν ολοκληρώσετε την αγορά σας

Υπολογίστε την τελική επιβάρυνση, όχι μόνο το ποσοστό. Προσθέστε τα μεταφορικά στο ποσό που βλέπετε στην οθόνη. Σε μια παραγγελία 20 ευρώ, χρέωση αποστολής 5,90 ευρώ αντιστοιχεί σε σχεδόν 30% επιπλέον κόστος. Το κατάστημα με την εντυπωσιακότερη έκπτωση συχνά θέτει και υψηλότερο όριο για δωρεάν μεταφορικά.

Ελέγξτε αν υπάρχει το δικό σας μέγεθος. Η χαμηλότερη τιμή μπορεί να αφορά μόνο δύο νούμερα. Αν φοράτε 38 και το συγκεκριμένο μέγεθος διατίθεται αποκλειστικά στο ακριβότερο κατάστημα, η προσφορά δεν σας αφορά.

Συγκρίνετε το ίδιο προϊόν και όχι κάτι «παρόμοιο». Χρειάζεστε τον ίδιο κωδικό κατασκευαστή και το ίδιο χρώμα. Ένα Superstar σε μαύρο δεν συγκρίνεται με το λευκό, ακόμη και αν οι φωτογραφίες μοιάζουν.

Αν δεν θέλετε να ανοίγετε πολλές καρτέλες για κάθε προϊόν, οι τιμές, τα μεταφορικά και τα διαθέσιμα μεγέθη συγκεντρώνονται στη σελίδα γυναικεία ρούχα και παπούτσια του Stylino. Η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν. Καθώς πλησιάζει η Black Friday θα εμφανιστούν και νέες ετικέτες προσφορών. Αυτό που μετράει, ωστόσο, παραμένει το τελικό ποσό που πληρώνετε.

Τα στοιχεία αφορούν τον κατάλογο της Stylino για την ελληνική αγορά στις 5 Οκτωβρίου 2026. Ως προϊόν με έκπτωση ορίζεται όποιο έχει χαμηλότερη τρέχουσα τιμή από την αρχική που δηλώνει το κατάστημα. Οι τιμές των δύο παραδειγμάτων μπορεί να έχουν αλλάξει μέχρι να διαβάσετε το άρθρο.