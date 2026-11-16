Χριστούγεννα με άδειες τσέπες: Φόροι, τέλη και λογαριασμοί «εξαφανίζουν» επιδόματα και συντάξεις Δεκεμβρίου

Εκατομμύρια νοικοκυριά καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν βαρύ οικονομικό λογαριασμό μέχρι το τέλος του 2026, καθώς φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και τέλη κυκλοφορίας πρέπει να εξοφληθούν. Η ακρίβεια, οι λογαριασμοί ενέργειας και οι αυξημένες ανάγκες των εορτών ασκούν επιπλέον πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί πληρωμές όπως επιστροφή ενοικίου, επιδόματα, συντάξεις και το Δώρο Χριστουγέννων, οι οποίες αναμένονται να προσφέρουν μια οικονομική ανάσα. Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι το πόσα από αυτά τα χρήματα θα απομείνουν στους πολίτες μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων προς την εφορία και την κάλυψη των καθημερινών αναγκών.

Οι υποχρεώσεις του φόρου εισοδήματος

Το τελευταίο δίμηνο του 2026 αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους φορολογούμενους, οι οποίοι καλούνται να κλείσουν τις εκκρεμότητες του έτους. Αυτό πρέπει να γίνει χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμα και πρόσθετες χρεώσεις, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Όσοι φορολογούμενοι έχουν επιλέξει την εξόφληση του φόρου εισοδήματος σε δόσεις, θα πρέπει να καταβάλουν την πέμπτη δόση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Η έκτη δόση έχει προθεσμία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, προσθέτοντας επιπλέον βάρος στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών κατά την εορταστική περίοδο.

Ο λογαριασμός του φόρου εισοδήματος δεν κλείνει με την αλλαγή του χρόνου, καθώς απομένουν ακόμη δύο δόσεις. Αυτές οι δόσεις θα πρέπει να πληρωθούν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2027. Για όσους έχουν ήδη αυξημένες μηνιαίες υποχρεώσεις, αυτή η επιβάρυνση προστίθεται στα πάγια έξοδα, περιορίζοντας περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα.

Οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ συνεχίζονται

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται επίσης αντιμέτωποι με τις δικές τους φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς καλούνται να συνεχίσουν την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ. Η καταβολή των επόμενων μηνιαίων δόσεων αποτελεί μέρος του οικονομικού προγραμματισμού τους για το τέλος του έτους.

Η αποπληρωμή του φόρου ακινήτων για το 2026 πραγματοποιείται σε συνολικά 12 δόσεις. Η τελευταία δόση προβλέπεται να καταβληθεί τον Φεβρουάριο του 2027. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες θα εξακολουθήσουν να έχουν φορολογικές υποχρεώσεις και μετά την Πρωτοχρονιά, πριν καν ξεκινήσει ο νέος κύκλος εκκαθάρισης του φόρου ακινήτων.

Τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα

Μία ακόμη σημαντική υποχρέωση που πρέπει να διευθετηθεί μέχρι το τέλος του έτους είναι η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Η προθεσμία για την εξόφληση αυτών των τελών είναι η 31η Δεκεμβρίου.

Η μη εμπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας επισύρει βαριά πρόστιμα, καθιστώντας επιτακτική την έγκαιρη τακτοποίησή τους από τους ιδιοκτήτες οχημάτων. Η συγκεκριμένη υποχρέωση προστίθεται στο σύνολο των οικονομικών βαρών που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Οικονομική ανάσα εν μέσω πιέσεων

Παρά τις σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, την ίδια περίοδο έχουν προγραμματιστεί και μια σειρά από πληρωμές που αναμένεται να προσφέρουν μια οικονομική ανάσα σε εκατομμύρια πολίτες. Αυτές περιλαμβάνουν την επιστροφή ενοικίου, διάφορα επιδόματα, τις συντάξεις και το Δώρο Χριστουγέννων.

Οι πληρωμές αυτές έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τα εισοδήματα των πολιτών, ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει. Πόσα από αυτά τα χρήματα θα απομείνουν πραγματικά στους δικαιούχους, αφού εξοφληθούν οι υποχρεώσεις προς την εφορία και καλυφθούν οι καθημερινές ανάγκες που έχουν αυξηθεί λόγω της ακρίβειας και των λογαριασμών ενέργειας;

Με πληροφορίες από: Topontiki