Πώς να εξοικονομήσετε χρήματα στις αγορές σας από το Amazon

Το Amazon έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας για τις online αγορές, προσφέροντας ασύγκριτη ευκολία και μια τεράστια ποικιλία προϊόντων. Ωστόσο, η ευκολία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να ξοδεύετε περισσότερα. Υπάρχουν πολλοί έξυπνοι τρόποι να μειώσετε το κόστος των αγορών σας και να αποκτήσετε τα προϊόντα που θέλετε στην καλύτερη δυνατή τιμή. Ας δούμε πώς μπορείτε να γίνετε ένας πιο έξυπνος αγοραστής στο Amazon, εκμεταλλευόμενοι κάθε διαθέσιμη ευκαιρία εξοικονόμησης.

Αξιοποιήστε στο έπακρο τη συνδρομή σας στο Prime

Αν είστε συνδρομητής στο Amazon Prime, πιθανότατα γνωρίζετε ήδη για την ταχεία αποστολή. Ωστόσο, η συνδρομή σας προσφέρει πολύ περισσότερα από απλή γρήγορη παράδοση. Υπάρχει μια πληθώρα ψηφιακών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο πακέτο, τις οποίες πολλοί συνδρομητές δεν εκμεταλλεύονται πλήρως.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε χιλιάδες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές μέσω του Prime Video, να ακούσετε εκατομμύρια τραγούδια χωρίς διαφημίσεις με το Prime Music, και να δανειστείτε ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά για το Kindle σας με το Prime Reading. Όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες χωρίς επιπλέον κόστος, προσφέροντας σημαντική ψυχαγωγία και εκπαίδευση.

Επιπλέον, οι λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών μπορούν να επωφεληθούν από το Twitch Prime, το οποίο προσφέρει αποκλειστικές προωθητικές ενέργειες και εκπτώσεις σε παιχνίδια και in-game περιεχόμενο. Ελέγξτε τα προνόμια της συνδρομής σας και αρχίστε να χρησιμοποιείτε όλες τις παροχές που ήδη πληρώνετε.

Επιλέξτε την «Αργή αποστολή» (No-Rush Shipping) για ψηφιακά δώρα

Όταν ολοκληρώνετε την παραγγελία σας, το Amazon συχνά προσφέρει διάφορες επιλογές αποστολής. Μία από αυτές είναι η «Αργή αποστολή» (No-Rush Shipping). Όπως υποδηλώνει το όνομα, η παραγγελία σας θα χρειαστεί μερικές επιπλέον ημέρες για να φτάσει στον προορισμό της, αλλά το αντάλλαγμα είναι αρκετά δελεαστικό.

Επιλέγοντας αυτή την επιλογή, κερδίζετε μια ψηφιακή ανταμοιβή, συνήθως ένα μικρό ποσό (π.χ. 1 ευρώ), το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για μελλοντικές αγορές ψηφιακών προϊόντων. Αυτό το ποσό μπορεί να εφαρμοστεί σε ταινίες, e-books, μουσική ή εφαρμογές, προσφέροντάς σας μια μικρή έκπτωση σε κάτι που μπορεί να αγοράζατε ούτως ή άλλως.

Εάν δεν χρειάζεστε ένα αντικείμενο άμεσα, η επιλογή της αργής αποστολής είναι ένας έξυπνος τρόπος να εξοικονομήσετε χρήματα σε ψηφιακές αγορές στο μέλλον. Σκεφτείτε το ως ένα μικρό δώρο από το Amazon για την υπομονή σας.

Κυνηγήστε τις προσφορές με κουπόνια

Ένας από τους πιο άμεσους τρόπους να εξοικονομήσετε χρήματα στο Amazon είναι να αναζητάτε προϊόντα που προσφέρουν κουπόνια. Αυτά τα κουπόνια εμφανίζονται συχνά στις σελίδες των προϊόντων και μπορούν να προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις σε μια μεγάλη γκάμα ειδών, από είδη παντοπωλείου μέχρι ηλεκτρονικά.

Όταν εντοπίσετε ένα προϊόν που σας ενδιαφέρει και έχει διαθέσιμο κουπόνι, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε την επιλογή «Ενεργοποίηση κουπονιού» (Clip Coupon). Η έκπτωση θα εφαρμοστεί αυτόματα στο καλάθι σας κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, χωρίς να χρειάζεται να εισάγετε κωδικούς.

Αξίζει να επισκέπτεστε τακτικά την ειδική ενότητα του Amazon για κουπόνια, όπου μπορείτε να δείτε όλες τις τρέχουσες προσφορές συγκεντρωμένες. Είναι ένας εύκολος τρόπος να ανακαλύψετε ευκαιρίες που ίσως να μην είχατε προσέξει αλλιώς.

Αξιοποιήστε τη φωνητική βοήθεια για προσφορές

Αν διαθέτετε συσκευές με ενσωματωμένη την Alexa, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να ανακαλύψετε τις καλύτερες προσφορές του Amazon. Η Alexa δεν είναι μόνο για να παίζει μουσική ή να απαντά σε ερωτήσεις, αλλά μπορεί να γίνει ο προσωπικός σας βοηθός για την εύρεση εκπτώσεων.

Απλά πείτε: «Alexa, ποιες είναι οι προσφορές σου;» (Alexa, what are your deals?). Η Alexa θα σας ενημερώσει για τις καλύτερες τρέχουσες προσφορές που είναι διαθέσιμες στο Amazon, πολλές από τις οποίες μπορεί να είναι αποκλειστικές για τους χρήστες της.

Επιπλέον, η Alexa μπορεί ακόμη και να εφαρμόσει τυχόν διαθέσιμες εκπτώσεις ή κουπόνια για εσάς, κάνοντας τη διαδικασία αγοράς ακόμα πιο απλή και χωρίς χέρια. Είναι ένας εξαιρετικά βολικός τρόπος να βρείτε μια καλή συμφωνία χωρίς καν να χρειαστεί να ψάξετε στην ιστοσελίδα.

Εγγραφείτε στο πρόγραμμα «Subscribe & Save» για τακτικές αγορές

Για τα προϊόντα που αγοράζετε συχνά, όπως είδη καθαρισμού, τρόφιμα ή προϊόντα προσωπικής φροντίδας, το πρόγραμμα «Subscribe & Save» του Amazon μπορεί να σας εξοικονομήσει σημαντικά χρήματα. Αυτό το πρόγραμμα σας επιτρέπει να ρυθμίσετε αυτόματες παραδόσεις των αγαπημένων σας προϊόντων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ανάλογα με τη συχνότητα που επιλέγετε για τις παραδόσεις, μπορείτε να εξοικονομήσετε από 5% έως και 15% σε κάθε παραγγελία. Όσο περισσότερα προϊόντα εγγράφετε στο πρόγραμμα και όσο πιο συχνά τα παραλαμβάνετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκπτωση που μπορείτε να επιτύχετε, κάνοντας τις επαναλαμβανόμενες αγορές πολύ πιο οικονομικές.

Ακόμα καλύτερα, μπορείτε συχνά να συνδυάσετε ορισμένα κουπόνια με την έκπτωση του «Subscribe & Save» για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο, επιτρέποντάς σας να αλλάξετε τη συχνότητα, να παραλείψετε μια παράδοση ή να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς δεσμεύσεις, εξασφαλίζοντας ότι έχετε πάντα τον έλεγχο των αγορών σας.

Διαβάστε το άρθρο: One Good Thing